Recensione Sony WF-1000XM5: migliori in tutto, tranne nel prezzo

Negli ultimi anni, gli auricolari Sony hanno fatto scuola, sia per qualità audio che per cancellazione del rumore. Sono due aspetti su cui l'azienda giapponese aveva già raggiunto risultati eccellenti con le M4, ma su queste 1000XM5 suono e ANC migliorano ancora. Eppure, non sono questi i motivi per cui dovreste preferire le M5 alle precedenti M4: per me, i veri balzi in avanti sono nel comfort e nella qualità dei microfoni in chiamata. Purtroppo il prezzo sale ancora, arrivando a ben 320€: un costo di listino anche più alto dei principali modelli concorrenti (come Bose QuietComfort Earbuds II e AirPods Pro 2). PRO Qualità audio eccellente

Unboxing

La confezione di vendita, molto compatta e in carta riciclata, contiene al suo interno gli auricolari, un cavetto USB/USB-C per la ricarica, un po' di manualistica e tre coppie di gommini aggiuntivi. Sony fa un passo avanti sulle punte degli auricolari, sia in termini di numero (sono 4 coppie in totale, rispetto al modello dell'anno scorso si aggiunge la taglia Super Small), sia in termini di qualità. Anche stavolta, l'azienda giapponese propone gommini in poliuretano realizzati internamente: all'apparenza molto simili ai gommini in schiuma, sono in realtà meno appiccicosi, mantenendo però una grande capacità isolante. Un'ottima aggiunta per degli ottimi auricolari.

Costruzione e comodità

Il design rinnovato è sicuramente uno dei principali motivi per cui preferire i WF-1000XM5 rispetto al modello precedente: sono del 25% più compatti rispetto agli M4 (e anche più leggeri del 20%), e la differenza si sente tutta. Le M5 sono infatti più snelle, hanno linee più morbide che si adattano meglio alla forma dell'orecchio. E, per questo motivo, sono infinitamente più comode delle M4. La custodia di ricarica ha forma e dimensioni comparabili a quelle del modello precedente: è abbastanza compatta da entrare tranquillamente in qualsiasi tasca, anche nel taschino dei jeans. Rispetto la versione precedente, sulla custodia Sony reintroduce il tasto per forzare l'accoppiamento Bluetooth (assente sulle M4), posizionato accanto al connettore USB-C. Sul fronte, un LED multicolore indica lo stato residuo della batteria.

Il case ha una finitura completamente opaca, mentre per gli auricolari c'è una doppia finitura: opaca e porosa nella sezione più esterna, che ospita il sensore touch, liscia e lucida ai lati. Non è una scelta che mi fa impazzire, perché la finitura lucida li rende più scivolosi proprio ai lati, dove bisogna far presa per tirarli fuori dal case o sfilarli dalle orecchie. Ma è una piccolezza, piuttosto irrilevante nell'esperienza d'uso complessiva: seppur non mi piaccia la scelta, non mi ha causato grandi problemi. I Sony WF-1000XM5 resistono agli schizzi con certificazione IPX4.

Qualità audio e scheda tecnica

In occasione del lancio di questi auricolari, Sony ha cambiato il proprio claim commerciale, che è ora For the Music. Questo la dice lunga sulle priorità dell'azienda giapponese, che effettivamente è sempre stata un'eccellenza nell'ambito del suono. Non stupirà nessuno sapere che i WF-1000XM5 sono auricolari con una qualità sonora eccezionale, probabilmente i migliori in assoluto tra tutti gli auricolari true wireless che ho testato negli anni. Per i suoi nuovi auricolari, Sony non ha seguito la moda del dual driver che sta prendendo piede da qualche anno ma, al contrario, ha sviluppato internamente un nuovo driver, unico ma estremamente curato, chiamatao Dynamic Driver X. Si tratta di un driver da 8,4 mm (contro i 6 mm degli M4), realizzato con una combinazione di materiali diversi per la cupola e le estremità, con l'obiettivo di ridurre al minimo le distorsioni garantendo sempre un'audio di grande qualità. Il risultato è un suono davvero notevole: il profilo di equalizzazione di default è leggermente orientato verso i bassi, ma le frequenze basse suonano talmente bene che è difficile lamentarsene. Molto buono anche il soundstage, impressionante la ricchezza dei dettagli: per quel poco che può valere un racconto così aneddotico, su degli auricolari TWS non ero mai riuscito ad sentire così dettagliatamente i piccoli tocchi di viola elettrica che scandiscono il ritmo dissonante di Venus in Furs.

Dall'app è disponibile un equalizzatore a 5 bande, che può essere regolato manualmente o scegliendo uno dei diversi preset disponibili. Inoltre, con questi M5 fa il suo debutto una nuova funzione (ancora in beta) chiamata Trova il tuo equalizzatore. Con questa funzione, Sony propone un processo di configurazione guidato, in tre passaggi: ascoltando la propria musica, a ogni step bisogna selezionare il suono che ci soddisfa di più. Se fatto con attenzione, questo processo può portare a un profilo di equalizzazione ottimale per i propri gusti. Un consiglio: prendetevi il vostro tempo per farlo e cambiate le canzoni in ascolto durante il test, spaziando tra diversi generi, per avere i risultati migliori.

I risultati migliori si ottengono con il codec proprietario di Sony LDAC, che supporta i massimi standard dell'audio wireless ad alta risoluzione, e abilitando DSEE Extreme, la tecnologia proprietaria di Sony che utilizza l'intelligenza artificiale per compensare le informazioni sonore che vengono perse durante la compressione per la trasmissione via Bluetooth. Ancora una volta non manca il supporto al 360 Reality Audio, la tecnologia proprietaria di Sony per l'audio spaziale (qui un nostro video dedicato all'audio spaziale); questa volta arriva anche il supporto all'head tracking di Android. Tuttavia, nonostante abbia correttamente configurato il tutto sul mio Pixel 6, francamente il tracciamento della testa non ha mai funzionato.

Connessione Il Bluetooth è in versione 5.3, supporta i codec SBC, AAC e LDAC. Considerando anche che LDAC non è disponibile su iPhone (e neanche su tutti i dispositivi Android), non sarebbe stato male trovare il supporto al nuovo codec LC3, che sarà il codec di riferimento del futuro. I WF-10000XM5 supportano il multipoint, ossia la possibilità di collegarsi simultaneamente a due dispositivi (dall'app è possibile controllare e modificare i dispositivi a cui sono accoppiati gli auricolari Dall'app Sony Headphones Connect è anche possibile regolare se dare priorità alla qualità del suono o alla stabilità della connessione. Non sottovalutate questa impostazione perché, dando priorità alla qualità del suono, possono capitare occasionali incertezze di connessione, specialmente quando le cuffiette sono collegate in multipoint e quando ci si trova in ambienti con molti dispositivi senza fili.

ANC e Trasparenza

Quello dei WF-1000XM5 è lo stato dell'arte della cancellazione del rumore. Sony è riuscita a migliorare un ANC che era già eccezionale sul modello precedente, arrivando a livelli di cancellazione del rumore senza eguali. Per raggiungere risultati così elevati, Sony ha aggiunto un nuovo chip chiamato Noise Cancelling HD QN2e, dedicato al monitoraggio in tempo reale dei microfoni. Questo processore non sostituisce ma affianca il chip audio già presente sugli auricolari Sony, che è stato aggiornato per i nuovi WF-1000XM5 (Sony V2).

La combinazione di questi due chip, i sei microfoni presenti e gli algoritmi di cancellazione del rumore di Sony garantiscono una cancellazione del rumore davvero senza pari. Intendiamoci: l'ANC era già ottimo sui 1000XM4, ma Sony dichiara che sul nuovo modello sia migliorato del 20%. La differenza si nota soprattutto sulle frequenze medie, quelle della voce, che vengono isolate ed eliminate ancor meglio che in passato. Ottima anche la modalità Suono ambientale, che risulta davvero trasparente: i suoni riprodotti in cuffia sono naturali, mai eccessivamente enfatizzati. L'intensità del Suono ambientale è regolabile (su 20 livelli) e c'è anche un'opzione per dare enfasi alla voci.

Funzioni e controlli

L'applicazione Sony Headphones Connect è sempre piena di funzioni smart, più o meno utili. In primo luogo, troviamo ancora il Controllo del suono adattivo, che modifica automaticamente le impostazioni di ANC e Suono ambientale a seconda del contesto. È possibile configurare 4 profili (Rimanendo, Camminando, Correndo, Trasporto), che verranno scelti automaticamente da Sony a seconda della posizione geografica e dai rumori esterni.

Il Controllo del suono adattivo funziona generalmente bene e a volte è un piacere da avere, ad esempio quando salite in metropolitana e vi accorgete che si è magicamente attivato l'ANC. Tuttavia, personalmente ho preferito non utilizzarlo per la vita di tutti i giorni, decidendo manualmente quando attivare l'ANC e quando il Suono ambientale: capita relativamente spesso, infatti, che le opzioni scelte da questa funzione non corrispondano alle mie reali esigenze. Ad esempio, scendendo dal treno o dalla metropolitana, il Controllo del suono adattivo attiva quasi immediatamente la modalità Suono ambientale. È "giusto" che faccia così, è il comportamento previsto, ma non sempre è quello desiderato: le stazioni sono luoghi affollati e rumorosi e, per quanto possa essere importante ascoltare gli annunci dell'altoparlante, nella maggior parte dei casi preferisco continuare ad avere la cancellazione del rumore. C'è poi lo Speak to chat, inspiegabilmente tradotto in italiano come Dettatura vocale testo, ma sulle pessime traduzioni delle app (di Sony e non solo) ci sarebbe da aprire un capitolo a parte. Speak to chat è una funzione mette automaticamente in pausa la riproduzione e attiva la modalità Suono ambientale quando parliamo. È molto utile, ma in passato mi ero lamentato dell'eccessiva sensibilità (ad esempio, si attivava anche sbadigliando): adesso, è possibile impostare manualmente la sensibilità, e con sensibilità bassa funziona molto bene. Tra le novità, oltre il già discusso Trova il tuo equalizzatore, c'è anche la possibilità di abilitare delle gesture della testa per rispondere o rifiutare le chiamate.

Controlli Per quel che riguarda i controlli, ovviamente non mancano i sensori di prossimità che mandano automaticamente in pausa la riproduzione quando sfiliamo un auricolare e la fanno ripartire quando entrambe le cuffiette tornano a posto. I controlli touch funzionano molto bene, non sbagliano un colpo, sono tra i migliori provati su auricolari true wireless. Purtroppo, però, Sony continua a mantenere una gestione davvero troppo rigida, impedendo di personalizzare il funzionamento dei comandi. Dall'app, infatti, è possibile scegliere solo due "preset", che possono essere applicati all'auricolare sinistro e destro. I due preset in questione sono: Controllo suono ambientale (auricolare SX)

Controllo riproduzione (auricolare DX) Di default, l'auricolare sinistra controlla l'ANC/Suono ambientale (e tenendo premuto attiva la modalità Attenzione rapida, che disabilita l'ANC finché abbiamo il dito sul sensore), mentre l'auricolare destra controlla la riproduzione (Play/Pausa, traccia successiva, traccia precedente, assistente vocale). C'è però una buona notizia: ora è possibile controllare il volume in modo comodo, a prescindere dai due preset. Per alzare o abbassare il volume, basta tappare almeno 4 volte sul sensore (auricolare sinistra abbassa, destra alza): a partire dal quarto tocco in poi, ogni tap è una tacca del volume in più o in meno. A parole può sembrare complicato, ma in realtà è molto semplice da usare nella vita quotidiana e trovo che in realtà sia un sistema molto intelligente per regolare il volume.

Autonomia

L'autonomia rimane la stessa del modello precedente, che era già ottima: ben 8 ore con una singola ricarica con ANC attivo, e fino a 12 ore senza ANC. Con il case si arriva rispettivamente a 24/36 ore. Non mancano la ricarica rapida, che fornisce fino a 60 minuti di riproduzione in soli 3 minuti di carica, e anche la ricarica wireless.

Microfoni

Rispetto le M4, la qualità dei microfoni in chiamata è uno dei più grandi salti in avanti. I 1000XM5 hanno un totale di sei microfoni (3 per auricolare), accompagnati da un sensore osseo che registra le vibrazioni della bocca; inoltre, la posizione dei microfoni è stata rivista ed è stata aggiunta una griglia antivento. Il risultato finale è ottimo: l'audio in chiamata è sempre comprensibile, anche nelle condizioni peggiori. In contesti difficili (come quelli che potete ascoltare dalle registrazioni qui sotto) può diventare più o meno compresso, metallico, ma la voce rimane sempre intellegibile. Potete farvi un'idea dai test qui sotto: nel primo ero in bicicletta, a velocità discreta, con vento contro. Nel secondo caso ero sempre in una strada piuttosto trafficata, con rumori di auto e motorini vicino. Nella mezz'ora prima di registrare queste prove, ho chiacchierato al telefono, sempre in bici, e sono rimasto sinceramente stupito di come il mio interlocutore non abbia avuto grandi problemi, nonostante le condizioni evidentemente sfavorevoli.

Prezzo

Il prezzo di listino dei Sony WF-1000XM5 è di ben 319€, quaranta euro più rispetto al costo di lancio dei 1000XM4. Nonostante l'eccellenza assoluta di questi auricolari, è difficile provare a giustificare un costo simile, perfino più alto di altri modelli top di gamma come AirPods Pro 2 o Bose QuietComfort Earbuds II (entrambi con prezzo di lancio di 299€). Lo ribadiamo: sono auricolari eccezionali e, se non avete alcun problema di spesa, difficilmente potrete rimanere delusi. D'altra parte, in un mercato sempre più affollato di auricolari true wireless, con modelli interessanti a prezzi nettamente più bassi, è difficile non consigliare di attendere un (fisiologico) calo di prezzo prima di acquistarli.