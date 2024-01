Recensione Soundcore Liberty 4 NC: non ne sbagliano una

Confezione

All'interno della confezione di vendita, oltre gli auricolari e la manualistica, troviamo tre coppie di gommini aggiuntivi (per un totale di 4, considerando quelli applicati di default) e un cavetto USB-A/USB-C piuttosto corto.

Costruzione ed Ergonomia

I SoundCore Liberty 4 NC hanno il classico design con le astine che si allungano sulla guancia; per questo motivo, possono risultare un po' più comodi rispetto agli ottimi cugini Soundcore Space A40, che si infilano invece interamente nelle orecchie. La qualità costruttiva è abbastanza buona: parliamo sempre di plastica, ma alcune finiture e la griglia che protegge il driver dal cerume suggeriscono una certa attenzione nella progettazione.

La custodia è un po' strana, e non mi piace particolarmente: o meglio, è molto bella a vedersi, ma l'apertura frontale non aggiunge molto in termini di comodità rispetto al resto del mercato. Mi è piaciuto però il grande tasto frontale con LED, che serve sia per aprire il case (con un clic) che per mettere gli auricolari in accoppiamento (premendo fino in fondo e tenendo premuto). Non manca la resistenza agli schizzi, con certificazione IPX4 (solo auricolari, non il case).

Qualità audio e scheda tecnica

La qualità audio dei Soundcore Liberty 4 NC è buona, superiore alla media per la fascia di prezzo, anche se i bassi sono un po' troppo enfatizzati sul profilo di equalizzazione di default (che per fortuna può essere modificato facilmente).

All'interno degli auricolari troviamo driver da 11mm, con una risposta in frequenza dichiarata che va da 20 Hz a 20 kHz. Oltre ad SBC e AAC, su c'è anche il supporto al codec LDAC, che garantisce una riproduzione in alta fedeltà. Dopo aver sistemato un po' l'equalizzazione, tutto è più o meno al posto giusto: ascoltando Age of Consent dei New Order il giro di basso che domina l'intera canzone è sempre ben udibile e in primo piano (com'è giusto che sia), ma la voce è sufficientemente limpida da essere sempre ben udibile.

Intendiamoci: non si tratta di un paio di auricolari perfetti e, mettendoli a confronto con modelli di fascia (molto) superiore si nota qualche sbavatura, in particolare un suono meno arioso e più schiacciato di quanto mi piacerebbe. Alzando il budget quindi c'è ovviamente di meglio, ma in questa fascia di prezzo è difficile trovare auricolari che suonino meglio di questi. Dall'applicazione è possibile modificare il profilo di equalizzazione, scegliendo uno dei tanti preset disponibili, creandone uno personalizzato o affidandosi all'HearID, ossia il test audio di Soundcore per personalizzare il suono a seconda del proprio udito. È anche possibile attivare la funzione Suono surround 3D, che dovrebbe attivare una sorta di audio spaziale ma il risultato è piuttosto scarso con la musica (come spesso accade anche su altri brand), e francamente mi auguro che questa moda di provare ad appiccicare a caso l'audio 3D passi presto (e questo vale per quasi tutti i brand che hanno provato a implementare funzioni simili).

Connessione Il Bluetooth è in versione 5.3 e la connessione è impeccabile: non ho mai riscontrato problemi di disconnessione o altro. I codec supportati sono AAC, SBC e LDAC, il codec proprietario di Sony per la musica in alta risoluzione.

Il supporto al codec LDAC è una rarità in questa fascia di prezzo e, anche se non è detto che riuscita ad ascoltare davvero la differenza di qualità (soprattutto se utilizzate servizi di musica in streaming), se vi piace coccolarvi con qualche brano in FLAC di tanto in tanto, è un vantaggio non da poco. Infine, i Soundcore Liberty 4 NC supportano il multipoint, ossia la connessione simultanea a due dispositivi, con la possibilità di verificare dall'app quali sono i dispositivi a cui sono associati.

Cancellazione del rumore

ANC e trasparenza Anche la cancellazione del rumore è sopra la media per la fascia di prezzo. Non è completamente impeccabile e non è paragonabile a quella dei migliori auricolari Bluetooth che costano tre volte tanto (Sony WF-1000XM4 o AirPods Pro 2, per intenderci), ma è sicuramente tra le migliori che possiate trovare spendendo meno di cento euro. I Soundcore Liberty 4 NC riescono infatti a filtrare facilmente tutti i rumori a basse frequenze (metropolitana, treni etc) e non vanno male anche con il chiacchiericcio: con un po' di musica in riproduzione, riuscirete a studiare o a lavorare senza problemi anche in un bar affollato.

Dall'app Soundcore è possibile impostare la cancellazione attiva del rumore su cinque livelli, oppure selezionare la modalità adattiva, che modifica automaticamente l'intensità dell'ANC a seconda dei rumori di fondo percepiti. C'è anche la modalità per i mezzi di trasporto, in cui è possibile selezionare il mezzo su cui ci si trova. Nel complesso funziona molto bene, ma ha anche un certo impatto sulla riproduzione musicale: con l'ANC attivo, l'audio è più basso e cupo. Anche la modalità Trasparenza funziona discretamente: è possibile selezionare una trasparenza generica (completamente trasparente) o la Modalità vocale, che prova a lasciar passare solo le voci.

Funzioni e controlli

App Soundcore L'app di riferimento si chiama Soundcore ed è disponibile per Android e iOS. L'app è ricca di funzionalità: oltre a controllare la batteria delle cuffie, regolare l'ANC e modificare i profili di equalizzazione, ci sono alcune chicche che meritano attenzione.

Per quel che riguarda il suono, oltre a selezionare uno dei numerosi preset disponibili o regolare automaticamente l'equalizzatore a otto bande, è possibile utilizzare la funzione HearID per eseguire un test dell'udito e ottenere un profilo personalizzato che compenserà le eventuali frequenze che non riusciamo a sentire bene.

Dalle impostazioni è possibile eseguire un test di indossabilità per valutare l'aderenza dei gommini, far squillare gli auricolari per ritrovarli se li perdete, attivare la Modalità Gioco che riduce al minimo la latenza audio, verificare i dispositivi a cui sono collegati gli auricolari (e abilitare/disabilitare le connessioni) e abilitare la modalità Riduzione del rumore del vento. Quest'ultima funziona veramente bene. L'ho provata in una giornata ventosa, in cui lo sferzare dell'aria nei microfoni dava qualche problema all'ANC e, soprattutto, alla modalità trasparenza, e il risultato è stato eccezionale. Dopo averla abilitata, ogni problema legato al rumore del vento è scomparso dopo qualche istante.

Controlli I controlli sono senza dubbio l'aspetto peggiore delle cuffie. L'area in cui funziona il touch è relativamente piccola e ci vuole tempo ad abituarsi e colpirla al volo. Inoltre, ci vorrà un po' di tempo per abituarsi al giusto tempismo per il doppio e triplo clic. Di default i controlli sono i seguenti: Tap (SX e DX): Play/Pausa

Doppio Tap (SX): Traccia precedente

Doppio Tap (DX): Traccia successiva

Tap prolungato (SX e DX): ANC/Trasparenza

È comunque possibile modificare i comandi dalle impostazioni, anche per abilitare il triplo tap (ad esempio per regolare il volume). Infine, c'è anche il sensore di prossimità che mette automaticamente in pausa la musica quando si rimuove un auricolare dall'orecchio.

Batteria e autonomia

Sul fronte della batteria, i Soundcore Liberty 4 NC fanno molto bene. Soundcore dichiara di 10 ore senza cancellazione del rumore e 8 ore con ANC attivo e fino a 50 ore con le ricariche fornite dal case (fino a 40 ore con ANC attivo), e dai miei test posso più o meno confermare i valori. Oltre questo, gli auricolari supportano la ricarica wireless (standard Qi) e la ricarica rapida, con 4 ore di autonomia garantita dopo 10 minuti di ricarica.

Microfoni

Microfoni con alti e bassi: hanno il pregio di catturare la voce in modo naturale e si sentono bene in ambienti chiusi o molto silenziosi, ma all'esterno mostrano dei limiti. Sopprimono discretamente i rumori di fondo, ma la qualità della voce ne risente molto. Potete ascoltare la registrazione qui sotto per farvi un'idea.

Prezzo

Il costo di listino dei Soundcore Liberty 4 NC è di 89,99€ ma al momento in cui scriviamo su Amazon è possibile applicare un coupon sconto del 20% che porta quindi il prezzo a 72€. E a questa cifra, sono davvero un best buy.

Giudizio Finale Anker Soundcore Liberty 4 NC I Soundcore Liberty 4 NC sono un altro ottimo paio di auricolari Soundcore: ancora una volta, il brand audio di Anker è riuscito a realizzare delle cuffiette che offrono prestazioni invidiabili per il prezzo a cui vengono vendute. Molto buona la qualità audio, efficace la cancellazione del rumore, play/pausa automatico, supporto al multipoint, ottima autonomia e tante funzioni smart. Difficile chiedere di più, un vero best buy, specialmente in sconto. Sommario Confezione 6.5 Costruzione ed Ergonomia 8 Qualità audio e scheda tecnica 8.5 Cancellazione del rumore 8.5 Funzioni e controlli 7.5 Batteria e autonomia 9 Microfoni 7 Prezzo 8 Voto finale Anker Soundcore Liberty 4 NC Pro Ottima qualità audio

Ottima qualità audio Ottima cancellazione del rumore

Ottima cancellazione del rumore Comode e leggere

Comode e leggere Play/Pausa automatico

Play/Pausa automatico Multipoint

Multipoint App con equalizzatore e tante opzioni

App con equalizzatore e tante opzioni Ricarica wireless Contro Controlli touch imprecisi

Controlli touch imprecisi Sui microfoni si può ancora migliorare

Sui microfoni si può ancora migliorare Qualche sbavatura sul software