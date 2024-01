Recensione Anker Soundcore Space One: le cuffie definitive entro i 100€

Confezione

Nella confezione di vendita, oltre le cuffie, troviamo un jack audio (con colore abbinato alle cuffie) cavo USB/USB-C per la ricarica estremamente corto e una custodia da viaggio morbida, in tessuto. La dotazione non è eccezionale (in termini di qualità degli accessori), ma ce ne faremo una ragione.

LEGGI ANCHE: Migliori cuffie Bluetooth

Costruzione e comodità

Le cuffie hanno un design abbastanza canonico ma ben slanciato, con i padiglioni separati rispetto l'archetto. Sono realizzate interamente in plastica, ma non danno l'idea di essere un prodotto di poco valore.

Nel complesso, infatti, le cuffie sembrano solide, ben costruite: il più grande difetto sono sicuramente i tasti, un po' plasticosi (anche se meno rispetto ad altri modelli dell'azienda). Un dettaglio spiacevole, ma francamente trascurabile. E poi c'è il colore azzurro che ci hanno mandato per la prova che non mi piace granché (troppo chiaro, troppo scialbo!), ma questi sono dettagli. I padiglioni ruotano verso l'interno e si ripiegano verso l'archetto, il che permette di richiuderli al meglio per conservarli. La custodia è morbida e ben realizzata, più resistente e idrorepellente all'esterno, più soffice all'interno. Nonostante questo, però, si tratta pur sempre di una custodia morbida, che protegge le cuffie dai graffi ma non dagli urti. Attenzione quindi a come le posizionate nello zaino durante i viaggi. Le Soundcore Space One sono molto comodissime da indossare, anche a lungo. Il peso è abbastanza contenuto (259 grammi) e l'archetto è imbottito molto bene, quindi le cuffie non pesano sulla testa.

Molto comoda anche l'imbottitura dei padiglioni, abbondante e soffice, che rende confortevole l'ascolto anche per molte ore di fila. A proposito di padiglioni, sul sinistro troviamo connettore USB-C, tasto di accensione e tasto per passare tra ANC/Trasparenza/Normale, mentre sul padiglione destro c'è l'ingresso per il jack audio, il tasto Play/Pausa e un bilanciere del volume, che serve anche per cambiare traccia (tenendo premuto). Come già detto, i pulsanti sono l'aspetto che convince di meno delle cuffie, ma si premono bene e non "ballano" troppo. Un grande passo avanti rispetto i modelli precedenti è il sensore di prossimità, che si trova all'interno del padiglione sinistro e manda automaticamente in pausa la musica quando si sfilano le cuffie.

Funzioni e qualità audio

Qualità sonora Le Soundcore Space One sono ottime per qualità sonora in rapporto al costo: non parliamo di livelli di dettaglio da top di gamma (come Sony WH-1000XM5), ma dall'audio non si direbbe che sono cuffie che costano meno di un terzo di quelle Sony. Il rapporto qualità/prezzo, insomma, è molto buono: la risposta in frequenza è la classica da 20 Hz a 20 kHz ma, oltre i soliti SBC e AAC, le cuffie supportano anche LDAC, codec ad alta definizione che può garantire una qualità audio superiore (se usato con i dispositivi che supportano tale codec, come molti smartphone Android).

Come accade spesso per Soundcore e non solo, il "problema" principale dal punto di vista audio è la spinta sui bassi nel profilo di default, che rischiano di risultare preponderanti sulle altre frequenze. Se vi piacciono i bassi pompati tutto ok, in alternativa non temete troppo: dall'app Soundcore è disponibile un equalizzatore manuale a 8 bande, diversi profili di equalizzazione predefiniti e la funzione HearID Sound, che adatta il suono al vostro udito dopo un breve test.

Anker ha migliorato il test di ascolto rispetto al passato e offre la possibilità di personalizzare l'equalizzazione del profilo creato automaticamente: grazie a questa maggiore attenzione al comparto sonoro, con un po' di tuning ho tirato fuori un profilo audio che mi piace davvero molto.

Insomma, anche se di default il suono è solo "ok" (ma non eccezionale), partendo da HearID e giocando un po' con le equalizzazioni si può ottenere un profilo audio molto più interessante. Unica nota: attivando l'ANC, il suono ne risente un po' e diventa più "cupo". Niente di troppo drammatico, ma per la miglior esperienza d'ascolto possibile, meglio spegnere la cancellazione del rumore.

Cancellazione del rumore e Modalità Trasparenza La cancellazione del rumore è regolabile dall'applicazione su cinque livelli, oppure si può selezionare la modalità adattiva che seleziona automaticamente l'intensità adeguata in base alla quantità di rumori di fondo. L'ANC è piuttosto efficace, più di quanto mi aspettassi. Come sempre, il risultato migliore è con i rumori costanti (e magari con frequenze basse), come metropolitana o lavatrice, ma non va male neanche con le frequenze medie e le voci. Con un po' di musica nelle orecchie, sono rimasto piacevolmente stupito di come sia riuscito a isolarmi e lavorare senza distrazioni in un open space, con diverse persone che parlavano vicino.

Buona anche la Modalità Trasparenza, che può essere regolata su cinque livelli: personalmente mi sono trovato meglio con intensità basse, tendenzialmente da 1 a 3, già più che sufficienti per riuscire a sentire tutto quel che mi circonda. I livelli 4 e 5 presentano invece un fruscio di sottofondo importante e anche fastidioso, udibile perfino con musica in riproduzione. Quando ANC o Trasparenza sono attivi, dall'app è possibile impostare la funzione Riduzione del rumore del vento, che fa davvero la differenza. Usando le cuffie in luoghi aperti e ventosi, questa opzione vi salverà dall'impazzire per il rumore del fruscio del vento nei microfoni.

App, controlli e connettività Non c'è molto da dire sul sistema di controllo di queste cuffie, basato sui cari e vecchi tasti fisici. Sul padiglione sinistro c'è il tasto accensione/spegnimento e quello per il passare tra ANC/Trasparenza/Normale (dall'app è possibile scegliere quali profili avere), mentre sul padiglione destro il tasto Play/Pausa (che lancia l'assistente vocale con un doppio clic) e i controlli del volume che, tenuti premuti, servono anche a cambiare traccia.

Le grandi novità rispetto ai precedenti modelli di Soundcore sono due: il sensore di prossimità, che manda automaticamente in pausa la musica quando sfilate le cuffie, e la modalità Conversazione facile. Quest'ultima è una funzione veramente notevole, che fino a ora avevo trovato solo su cuffie top di gamma: si tratta di una funzione pensata per favorire le conversazioni estemporanee, che abbassa temporaneamente il volume e riproduce in cuffia quel che arriva dal microfono. Conversazione facile può essere attivata poggiando una mano sul padiglione sinistro, oppure dall'app si può scegliere che si attivi automaticamente quando le cuffie rilevano la voce. Quest'ultima modalità automatica non è proprio impeccabile, perché può capitare che la funzione si attivi anche per errore, ad esempio durante uno sbadiglio.

Il Bluetooth in versione 5.3 supporta il multipoint e permette di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente (come PC e smartphone), con la possibilità di gestire i device associati dall'app Soundcore.

Microfoni Le Soundcore Space One hanno buoni microfoni che riescono a eliminare molto bene i rumori di fondo e isolare le voci. Paradossalmente, in proporzione fanno molto meglio in condizioni difficili piuttosto che in condizioni ideali, con un ambiente tranquillo: potete farevene un'idea dalle registrazioni di seguito. Sono rimasto veramente sorpreso dalla qualità complessiva della registrazione al supermercato: nonostante l'infinità di rumori di fondo, le cuffie sono riuscite a isolare solo la mia voce.

Autonomia

L'autonomia è molto buona forti: Anker dichiara fino a 40 ore di riproduzione con ANC attivo con una singola ricarica, ed effettivamente nella mia esperienza le cuffie sono sembrate durare un'eternità. C'è anche la ricarica rapida: bastano 5 minuti di ricarica per avere fino a 4 ore di ascolto. Dall'app è possibile impostare anche lo spegnimento automatico, peccato solo che il timer minimo sia di 30 minuti (un po' tanto).

Prezzo

Il costo di listino delle Soundcore Space One è di 99,99€, ma in passato sono state disponibili anche a una decina di euro in meno. Se lo trovate in sconto ben venga, ma anche a prezzo intero sono un ottimo acquisto, che non possiamo che consigliare.

Giudizio Finale Anker Soundcore Space One Anker si conferma una delle migliori scelte per il rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti: le Soundcore Space One sono delle cuffie impeccabili per cento euro. Al netto di qualche piccolo compromesso trascurabile (in particolare tasti e custodia), le cuffie Space One hanno una qualità audio notevole (con supporto a codec LDAC), un valido ANC, buoni microfoni, supporto al multipoint e un'app completa da cui regolare anche l'equalizzazione. L'esperienza complessiva è da prodotto top di gamma, nonostante il prezzo relativamente non troppo esoso. Promosse e consigliate. Voto finale Anker Soundcore Space One Pro Ottimo rapporto qualità/prezzo

Ottimo rapporto qualità/prezzo Buona qualità sonora

Buona qualità sonora Codec LDAC

Codec LDAC Buon ANC (anche adattivo)

Buon ANC (anche adattivo) Play/Pausa automatico

Play/Pausa automatico Multipoint

Multipoint Comode da indossare

Comode da indossare Tante opzioni nell'app Contro Pulsanti non all'altezza

Pulsanti non all'altezza Niente resistenza ai liquidi

Niente resistenza ai liquidi Custodia che non protegge dagli urti