Chi l'avrebbe mai detto che dopo due grandi giochi di South Park (Il Bastone della Verità e Scontri Di-Retti), il terzo sarebbe stato così deludente? Sì, perché South Park: Snow Day! è un titolo di una mediocrità spiazzante, una che di quelle che, ad avventura finita, non ti lascia nulla di nulla , proprio come il recente (e per certi versi molto simile) Gangs of Sherwood .

Non era del tutto imprevedibile che qualcosa andasse storto: del resto, Snow Day! è realizzato da uno studio diverso dai predecessori ed è anche un progetto ben più piccolo, sebbene si incastri comunque nel filone narrativo gettato appunto dai primi due capitoli.

Quel che balza subito all'occhio, non appena avviato il gioco, è che la produzione non gode nemmeno dei sottotitoli in italiano, laddove Scontri Di-Retti vantava una splendida localizzazione italiana, doppiaggio compreso. Poco male, anche perché l'avventura si pone come un videogioco d'azione in terza persona di stampo cooperativo, dove la storia ricopre un ruolo marginale. Un minimo di inglese dovrete però conoscerlo per cogliere l'humor della serie, che qui di tanto in tanto si respira, anche perché sono gli autori originali ad aver scritto la trama.

Nei panni di un personaggio creato con un editor abbastanza semplice, vi ritroverete nel bel mezzo di una tempesta di neve, a causa della quale le scuole sono state chiuse.

Di conseguenza, tutti i ragazzi della città, spinti da Cartman, decidono di riprendere a giocare alla loro versione di Dungeons & Dragons, proprio come ne Il Bastone della Verità. La tempesta di neve, però, non sembra di origine naturale: pare che qualcuno l'abbia scatenata appositamente, ragione per cui, dopo dei bisticci tra Kyle, Stan e compagni, vi ritroverete a fronteggiare una minaccia ben più grande.