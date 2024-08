Recensione SteelSeries Arctis Nova 5: cosa significa "lusso accessibile"?

Nel panorama tecnologico attuale, siamo ormai abituati a vedere un'infinità di prodotti di fascia media mascherati da dispositivi di fascia alta. In questo contesto, SteelSeries si inserisce con l'ambizioso slogan di "lusso accessibile" per le sue cuffie gaming Arctis Nova 5 Wireless , promettendo un'esperienza premium grazie ad un'app da vero leader di categoria. Ma sarà davvero così? Scopriamolo analizzando ogni aspetto, dalla confezione alla qualità audio, ma non prima di avervi segnalato la recensione delle ottime Turtle Beach Atlas Air , le quali mi hanno accompagnato per tutta questa estate.

Confezione

Le SteelSeries Arctis Nova 5 arrivano in una confezione ben curata. Devo dire che l'adesivo che la tiene chiusa è davvero tosto a levarsi: una volta riusciti, oltre alle cuffie, troviamo un dongle USB-C per la connettività wireless, un adattatore USB-A/USB-C , degli adesivi , un cavo di ricarica USB-C e il manuale di istruzioni. L'organizzazione degli accessori è semplice e ordinata, in uno sgargiante colore arancione, confermando l'attenzione di SteelSeries per i dettagli. Peccato manchi una custodia per riporle.

Costruzione

Il design delle Arctis Nova 5 è interamente in plastica , il che le rende decisamente più leggere rispetto ad altri modelli, ma non sono affatto fragili.

A proposito del microfono, lo si "estrae" dal lato sinistro, e lo si può ritrarre per richiuderlo, così da preservare il design delle cuffie quando non è necessario: ne parlerò meglio nell'apposito paragrafo.

Sul lato destro, sono presenti i comodi pulsanti di accensione e per il Quick-Switch (Wireless / Bluetooth), insieme alla porta USB-C per la ricarica. Sul padiglione sinistro, invece, vi è la rotella per il volume e il tasto per mutare il microfono .

I padiglioni circolari sono rivestiti in memory foam avvolto da un tessuto traspirante , garantendo comfort ed un discreto isolamento passivo del suono. Tra l'altro non sporgono molto, è piuttosto compatta come cuffia, e tenerla intorno al collo è abbastanza comodo poiché i padiglioni ruotano verso l'interno .

Funzionalità

Fortunatamente, nella confezione è incluso un cavo adattatore USB-A/USB-C , che aiuta a evitare questo problema posizionando il ricevitore in un punto più conveniente. Tuttavia, avrei preferito un dongle con una forma più piccola e discreta, in grado di integrarsi meglio con le diverse configurazioni di porte dei dispositivi, senza la necessità di adattatori aggiuntivi: del resto, chi vuole un altro cavo nel proprio setup, oltre a quelli necessari?

Il ricevitore USB-C è compatibile con diverse piattaforme (PlayStation, Switch, persino Meta Quest) e ha una forma rettangolare a T piuttosto particolare, con un design compatto ma abbastanza largo da occupare più spazio rispetto ad altri dongle sul mercato. Questa larghezza potrebbe risultare scomoda in alcune configurazioni: ad esempio, se collegato a una PlayStation 5, il dongle finisce per bloccare anche la porta USB accanto, limitando l'uso di altre periferiche.

Come buona parte delle cuffie gaming moderne, anche le Arctis Nova 5 dispongono della doppia connettività wireless , qui denominata Quick-Switch , la quale consente di passare rapidamente da una connessione a 2.4 GHz a Bluetooth 5.3 : non possono essere usate in contemporanea, ma il passaggio da una all'altra è semplice e fulmineo.

Tuttavia, l'app mobile è molto meno completa rispetto al software Steelseries GG per PC, che include l'equalizzatore parametrico e altre funzionalità avanzate per il suono e il microfono.

È possibile impostare un preset diverso per la connessione Bluetooth e quella a 2.4 GHz , mantenendo così l'equilibrio audio preferito per i giochi su console o PC, mentre si utilizza una configurazione più adatta alla musica quando si ascolta tramite smartphone.

A livello di funzionalità, il tutto ruota attorno alla nuova Companion App Nova 5 disponibile per Android e iOS, la quale offre accesso diretto a diversi preset audio per film e musica, oltre a più di 100 preset ottimizzati per giochi molto noti come Baldur's Gate 3 e Helldivers 2.

SteelSeries afferma che proprio i preset sono stati realizzati dai propri ingegneri audio, alle volte in collaborazione con gli sviluppatori, per enfatizzare le caratteristiche audio specifiche dei vari titoli. Ed è qui che si apre la parentesi dedicata alla parte audio.

Ho preferito il software per PC rispetto a quello mobile , sia a livello di completezza che di interfaccia, anche perché si può agire sul microfono, che di default, almeno quando mi sono arrivate, non aveva la cancellazione attiva del rumore attivata. Il fatto che ci sia un'app fa comunque piacere, proprio perché è possibile passare in rassegna i vari preset senza dover accendere ogni volta PC, specie se siete giocatori console.

Qualità audio

La qualità audio delle SteelSeries Arctis Nova 5 è generalmente buona, ma presenta alcune limitazioni, in special modo a volumi più alti.

L'audio posizionale eccelle nei giochi competitivi come Counter Strike 2, Fortnite o Overwatch 2, permettendo di distinguere con precisione direzione e distanza dei suoni: in più, l'effetto può essere enfatizzato attivando l'apposita impostazione dal software PC.

Provando però esperienze in solitaria, come appunto il nuovo Black Myth: Wukong, è possibile notare come il sovrapporsi di suoni può mettere le cuffie in difficoltà, poiché il bilanciamento di bassi, medi e alti non è sempre ottimale, soprattutto a volumi elevati. La situazione migliora a volumi medi e con il giusto preset attivato, ma in linea generale mi aspettavo qualche dettaglio in più.

Inoltre, nonostante sia un headset da gaming, le cuffie offrono un'esperienza musicale piacevole, con bassi tutto sommato corposi, mentre il preset che enfatizza le voci migliora notevolmente la chiarezza dei podcast.

Insomma, Arctis Nova 5 offrono una resa sonora solida per la fascia di prezzo, con buone prestazioni per giochi e musica a volumi moderati, ma senza riuscire a competere con cuffie di gamma superiore per purezza e precisione audio.