Il gioco che ha fatto indignare per la sua sessualizzazione non è poi così male

Chi l'avrebbe mai detto che anche Stellar Blade sarebbe stato un videogioco impegnativo in stile Dark Souls ? In realtà nei suoi primissimi vagiti, quando fu mostrato per la prima volta nel lontano 2020, sembrava già suggerire un'impostazione simile, ma solo alla pubblicazione della versione dimostrativa ha palesato la sua natura: eppure, dopo averlo finito, il titolo di Shift Up si è rivelato un progetto ancora più particolare di ciò che avevamo tastato con mano nella demo. Mettetevi comodi e gustatevi la recensione di questa nuova esclusiva PS5 .

Cos'è Stellar Blade

La formula si ispira in particolar modo a Sekiro: Shadow Die Twice , viste le sue lotte parry-centriche, basate appunto sul tempismo e sulla deviazione dei colpi avversari. Tuttavia, per parecchi versi, l'avventura si avvicina anche agli stilemi gettati dalla serie Star Wars Jedi , poiché incorpora elementi soulslike con alcune sequenze di salto e di arrampicata, proprio come se fosse un platform, lasciando al giocatore la scelta della difficoltà, che a livello "normale" è senz'altro impegnativa.

Storia

Purtroppo, già dai primi momenti, il gioco fatica nel catturare l'interesse del giocatore a causa di personaggi abbastanza freddi. L'agile e longilinea protagonista, la splendida Eve, è tanto formosa nelle curve, quanto un po' debole nella caratterizzazione, così come il suo amico Adam, che vi salverà da una situazione spiacevole per portarvi a Xion, l'ultima città rimasta sul pianeta popolata da esseri umani. Personalmente non ho trovato nulla di entusiasmante e di coinvolgente nella narrativa , ma almeno fa da buon collante tra le fasi in gioco, risultando poco invasiva e bilanciata abbastanza bene.

Il racconto risulta lineare rispetto alla media dei soulslike , con sequenze d'intermezzo ed interazioni in gioco tra i tre personaggi principali che spiegano una vicenda post-apocalittica in cui le origini stesse dei protagonisti sono nebulose.

La storia di Stellar Blade è ambientata in un futuro prossimo dove gli esseri umani hanno perso la guerra contro la razza aliena dei Naytiba , che ha invaso e colonizzato la Terra. La lore è colma di riferimenti biblici, a partire dalla premessa, ispirata all'apocalisse del Nuovo Testamento, per poi finire sui personaggi, Eve, Adam e Lily.

Gameplay

Se da una parte le lotte fanno il loro dovere per tenere alto l'interesse, lo stesso non si può dire della fetta platform , molto meccanica nell'esecuzione. Alle volte tenta anche un approccio all'Uncharted, cercando di essere spettacolare con esplosioni, arrampicate impossibili e crolli di macerie, ma la realizzazione sia visiva che ludica lascia a desiderare. I controlli non sempre rispondono in maniera impeccabile, anche perché i balzi stessi della protagonista, così come il dondolio su una sbarra, non sono precisi come il genere vorrebbe.

Sia chiaro, a parte le animazioni di certi boss troppo feroci e di alcuni insettoidi, gli attacchi si riescono a leggere bene , così da contrattaccare, però, complice la telecamera stretta e i tanti colpi in arrivo, è davvero farraginoso dover gestire più avversari in contemporanea.

Insomma, il tutto è incentrato sul tempismo , ma proprio quest'ultimo non gode della stessa freschezza e responsività di un Sekiro: Shadow Die Twice. La colpa è in parte della lentezza dell'animazione della parata, poiché la protagonista ci mette circa un secondo per mettersi in posizione di difesa, rapportata invece alla velocità della schivata, molto responsiva. Inizialmente la discrepanza lascia disorientati, eppure, una volta digerita, si comincia ad apprezzare il sistema, che funziona molto bene quando ci si scontra con singoli avversari, ma diventa confusionaria quando i nemici a schermo sono più di uno.

Per esempio, un bagliore azzurro vi consentirà, se effettuato il comando con tempismo, di balzare alle spalle del nemico per stordirlo, mentre un bagliore viola permette di esporre il nemico al suo punto debole, sul quale dovrete scatenare la vostra fida arma da fuoco per infliggere danni extra.

Sebbene la deviazione sia la meccanica portante , il sistema di combattimento è arricchito da ulteriori sfaccettature . I nemici talvolta eseguiranno dei colpi contraddistinti da un bagliore di luce, tale per cui dovrete eseguire un'azione a tempo per schivare l'attacco.

L'incedere dello scontro, come anticipato, richiama i soulslike: gli schemi comportamentali dei nemici vanno un attimino studiati, va compreso il momento in cui colpirli, quando effettuare combo brevi o quando rischiare una più lunga. Gli avversari, oltre alla barra della vita, vantano due indicatori extra: uno è lo scudo, la cui riduzione a zero li stordisce e li espone a danni più alti, l'altro invece si riduce ogni volta che viene eseguita correttamente una deviazione del colpo. Non appena si esaurisce, sarà possibile effettuare un attacco critico che infligge danni enormi.

Molto particolare la giocabilità dell'avventura di Shift Up, perché non si limita ad un solo genere, o meglio, non ha paura di variare la minestra, almeno se si considerano gli stilemi rigidi del soulslike.

Longevità

Nonostante l'assortimento delle situazioni sia buono, nella seconda metà il gioco non ha il medesimo appeal , tanto da riciclare un'intera sezione, quella "horror", senza scendere più in profondità. Meglio di sicuro le battute finali, malgrado non vi sia la stessa curiosità riscontrata, appunto, nelle prime 10 ore.

Meno riuscita, come già detto, la parte da gioco di piattaforme, che, per carità, sarebbe stata anche gradita, se avesse avuto controlli adatti e fosse stata meglio armoniosa. Saltare di piattaforma in piattaforma non è piacevole, malgrado alle volte sia anche ben piazzata, proprio per migliorare la varietà della minestra.

C'è da dire che Stellar Blade, alle volte, ci prova . Ci prova a mettervi in una sezione in stile Resident Evil, dove disattiva la vostra fida spada e vi lascia solo con il vostro drone-pistola con munizioni limitate. In questa fase il ritmo cambia e, nonostante la realizzazione non sia propriamente raffinata, riesce a fornire una boccata d'aria fresca dal solito sterminio di nemici, anche perché azzarda pure diversi enigmi ambientali che non vanno a ripetersi pigramente.

Purtroppo nella prima metà del gioco avrete già sbloccato tutte le abilità più interessanti, e col passare delle ore si sente il bisogno di qualcosa in più in grado di scuotere il gioco.

Non aspettatevi dunque grandi novità nelle armi e negli accessori nel corso del viaggio, ma almeno vi è un albero di talenti per aumentare il numero di mosse da poter attuare in campo.

Il gioco vi offrirà delle macro-zone nelle quali navigare liberamente a piedi alla ricerca di risorse e nano-componenti per potenziare l'eroina. La progressione del personaggio è abbastanza semplice e ruota attorno appunto all'acquisizione di reagenti per potenziare dei bonus: ce ne sono pochi e non gravano eccessivamente sul bilanciamento, segno che la componente numerica non è troppo invadente.

Se nelle prime ore presenta una classica impalcatura à-la-Dark Souls, con un disegno dei livelli appena intrecciato, caratterizzato da scorciatoie sbloccabili e accampamenti nei quali ci si può riposare (al costo di far rinascere i nemici), il viaggio poi vi porterà nel cuore della città di Xion, dove potrete completare missioni secondarie di semplice entità, come enigmi e raccolte di oggetti.

L'avventura può essere completata nel giro di circa 20 ore , ma molto dipende dal vostro desiderio di voler completare le missioni secondarie. Non abbiamo infatti ancora parlato della struttura di Stellar Blade, che offre un ritmo non avaro di qualche sorpresa qua e là.

Difficoltà

In linea generale mi è sembrato un po' più permissivo rispetto ad altri soulslike, considerando che potete munirvi di vari oggetti curativi consumabili oltre alle classiche pozioni ricaricabili negli accampamenti, ma padroneggiare il sistema di combattimento è un imperativo per poter affrontarlo .

Grafica e Sonoro

L'estetica di Stellar Blade ruota attorno alla sua protagonista, alla quale Shift Up ha riservato una quantità smisurata di attenzioni. Il gioco non maschera in alcun modo la sua sessualizzazione anche nel più piccolo dei dettagli: giusto per citare un esempio, l'animazione di discesa dalla scala mette in luce in maniera evidente i movimenti del fondoschiena del personaggio.

Per non parlare poi dei vestiti, confezionati con materiali lucenti, studiati per far risaltare ancora di più le perfette curve di Eve, enfatizzate pure dalla regia dei filmati d'intermezzo. Questa sua sfacciataggine è ammirevole sia in senso positivo, che negativo: sta a voi scegliere da che parte stare. Personalmente avrei preferito una maggiore cura nelle ambientazioni: ce ne sono una manciata ben rese, specie nella parte finale, quando ci si immerge nelle "viscere" dei Naytiba, ma altre si perdono nei soliti complessi industriali e su distese desertiche molto povere.

Visivamente comunque rimane piacevole, nulla di stravolgente, ma almeno il tutto non è deludente come l'ultima esclusiva PlayStation. Con la modalità bilanciata è in grado di fornire il giusto compromesso tra pulizia e fluidità a sessanta fotogrammi al secondo, cosa non così scontata di questi tempi. I volti non sono espressivi in ogni occasione, ma i modelli sono indubbiamente ben fatti: c'è anche una degna varietà di nemici tra mostri funginei, insetti e creature meccanizzate.

Discreto il doppiaggio in italiano, alle volte un po' monocorde e non paragonabile alle produzioni di prima fascia (vedi Marvel's Spider-Man 2), ma non è altalenante come quello sentito in Rise of the Ronin. La componente sonora, poi, è in linea con l'atmosfera che si respira nell'avventura, con canzoni cantate tendenti al j-pop.