Recensione Supernote A5X: per chi scrive

Lo slogan che accompagna i dispositivi Ratta Supernote , e che dà anche il titolo a questa recensione, è For those who write, ossia Per quelli che scrivono.

Unboxing

Il contenuto della confezione varia a seconda di come configurerete il set: se avete già una penna compatibile, potreste acquistare anche solo il Supernote A5X, altrimenti è d'obbligo abbinarci almeno uno stylus. Il modello di pennino che potete vedere nelle foto di questa recensione è la H.O.M. Pen 2. È un modello premium, il più costoso in vendita sul sito: la sigla nel nome sta per Heart Of Metal, perché il corpo della penna è realizzato in ottone .

Senza mezzi termini, è una penna davvero eccezionale per design, qualità dei materiali e sensazione in mano: è solida ma allo stesso tempo leggera e maneggevole, e a prima vista mi ha ricordato una Meisterstück (una delle storiche penna di lusso di Montblanc). Come tutti gli altri modelli, anche la penna HOM 2 ha una sottile punta in ceramica (0,7mm di spessore) che non si consuma e non va mai sostituita (non per niente si chiama NeverReplace Nib).

La penna non ha batteria e non va ricaricata.

Un altro accessorio che potreste voler aggiungere all'acquisto è una cover: nel mio caso, quella che vedete nelle foto è il modello in pelle nera, dotata di un piccolo anello in cui agganciare la penna. La cover è di alta qualità, con un rivestimento in tessuto morbido all'interno e pelle all'esterno, ma il prezzo è veramente molto alto (104€, IVA esclusa).