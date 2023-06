Recensione SwitchBot Hub 2: Matter è (finalmente) qui

Matter è finalmente fra noi. Fra tutte le aziende che hanno creduto davvero in questa tecnologia c'è sicuramente SwitchBot, famosa per i suoi prodotti per le tende e per la "domotizzazione" dei pulsanti. Il nuovo Hub 2 vuole diventare il nuovo cervello della vostra casa smart. Scopriamolo nella recensione.

Non avevamo provato l'hub precedente, ma possiamo comunque raccontarvi le differenze fra i due prodotti. Il primo è che questo Hub 2 è completamente ridisegnato e adesso ha un display bianco dove mostrare le informazioni più importanti. Sul retro del prodotto c'è un piccolo stand in plastica, nel caso vogliate poggiarlo su di un piano invece che appenderlo al muro. L'alimentazione arriva tramite USB-C, ma in realtà non potrete usare un cavo diverso da quello in dotazione. Questo perché il sensore di temperatura e umidità è posizionato proprio sul cavo. Una bella idea affinché questo non possa subire le "interferenze" dell'hub stesso. Il dispositivo invece ha anche un sensore di luminosità.

Matter è già nominalmente uno standard, ma ad oggi sono poche le aziende che hanno fatto davvero un passo in avanti in questa direzione. Fra queste aziende c'è sicuramente SwitchBot , che ha lanciato la versione rinnovata del suo Hub, chiamato Hub 2 , compatibile con lo standard Matter. Ma questa non è l'unica novità.

Sul display le informazioni che è possibile mostrare sono la temperatura, l'umidità e due tasti con indicazione On e Off. Di default questi servono ad accendere e spegnere lo schermo, ma è difficile che li usiate davvero per questo scopo. Questo perché Hub 2 può essere sfruttato per molto di più. Grazie alla sua applicazione è possibile infatti integrarlo con altri prodotti dell'azienda e creare delle automazioni, attivabili poi volendo anche alla pressione dei due tasti. Essendo dotato di infrarossi sarà possibile utilizzare questo dispositivo anche per controllare altri prodotti. I casi d'uso più comuni che possono venirci in mente sono il controllo di una TV, un deumidificatore o di un condizionatore. Ci sono alcuni telecomandi disponibili fra cui scegliere, ma abbiamo visto come l'apprendimento tramite infrarossi funzioni molto bene. Nel nostro caso siamo riusciti a comandare grazie agli infrarossi di Hub 2 uno split Samsung, riconoscendo anche le varie impostazioni per quanto riguarda, temperatura, potenza e inclinazione delle alette.

Sorprendente come Hub 2 riesca a comandare oggetti nella stessa stanza, anche se ci sono ostacoli nel mezzo o se questi sono rivolti diversamente e non direttamente "a vista". Noi abbiamo configurato l'automazione più semplice di tutte: accendere e spegnere lo split nella stanza in cui era configurato, ma ovviamente potete sbizzarrirvi molto di più. Noi abbiamo testato anche due sensori aggiuntivi di temperatura e umidità (posizionati entrambi all'esterno, anche a svariati metri e con alcuni muri nel mezzo). Potete coinvolgere anche questi nelle automazioni e anche mostrare i dati rilevati sul display dell'Hub 2 se non volete visualizzare quelli rilevati dal prodotto stesso.