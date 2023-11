Recensione Switchbot K10+: il baby robot per chi ha una casa piccola

SwitchBot è un'azienda che si sta ritagliando il suo spazio nel mondo della casa smart e da pochissimo si è lanciata anche nel mondo dei robot aspirapolvere. Questo K10+ è il primo che proviamo ed è il primo che cerca di rispondere ad un'esigenza specifica: un robot aspirapolvere per pulire una casa di piccole dimensioni. Scopriamo se è lui quello giusto in questa recensione. Continuate a seguirci nel nostro canale WhatsApp , dove potrai scoprire tante novità in anteprima!

È veramente curioso che SwitchBot abbia scelto di entrare nel mondo della pulizia domestica con un prodotto così particolare. Ma è una scelta che noi approviamo perché permette all'azienda di non perdersi nella già ampia scelta di prodotto alternativi. Se lo guardate nelle foto senza un altro elemento di raffronto potreste pensare che sia un "qualunque" robot circolare per la pulizia con base di svuotamento. Ma così non è: è in miniatura. K10+ ha un diametro di appena 25 centimetri. Per un raffronto Roborock S8 ha un diametro di 35 centimetri. È facile capire quindi il perché questo dispositivo sembri un prodotto miniaturizzato. Perché in sostanza lo è.

I punti chiave di questi prodotti ci sono tutti: torretta Lidar per la navigazione, spazzola laterale per spostare lo sporco al centro e spazzola centrale sotto la bocchetta di aspirazione. Non ci sono sorprese in tal senso e apprezziamo il fatto che la spazzola laterale sia un po' più larga della media proprio per riuscire ad arrivare comunque bene vicino ai bordi nonostante le sue dimensioni ridotte.

È spesso 9,2 centimetri in media con i concorrenti. In tal senso quindi non è fra i robot più bassi in assoluto. All'interno del robot trova spazio un piccolo cassettino per la polvere che può contenere 150 ml di sporco. Non sono tantissimi, come era facile aspettarsi, ma è qui che la base di svuotamento diventa importante. Questo perché il robot può tornare alla base a svuotarsi anche a metà del suo lavoro in modo da avere sempre capacità anche per le case più sporche.

E benché sia quasi ovvio pensare di dover rinunciare al lavaggio in un robot così simile SwitchBot ha comunque trovato un'alternativa. Il robot ha a disposizione una piccola piastra in plastica a cui è possibile agganciare dei panni umidi usa e getta. Questa è una soluzione che può sembrare troppo semplice per funzionare, ma considerando che K10+ è pensato per case piccole, sotto gli 80 mq è comunque una soluzione che sortisce un po' di effetto, che ovviamente andrà piano piano a scemare nel corso della pulizia.

Un altro pregio di questo robot è la sua silenziosità. Il motore di aspirazione ha una potenza di 2.500 Pa, buono per la media dei robot di fascia media, ma ovviamente lontano dai valori dei nuovi robot top di gamma. Niente di cui preoccuparsi però: considerando le dimensioni 2.500 Pa ci sembra quasi un valore record. E riprendendo il discorso sulla silenziosità se in parte questo è dovuto al motore meno potente è anche vero che abbiamo sentito vari robot di pari potenza generare più rumore. La tecnologia SilenTech sembra aver sortito i suoi effetti.

Come tutti i robot aspirapolvere smart anche questo K10+ ha a disposizione una sua applicazione gratuita per smartphone per il controllo. L'app è abbastanza chiara, anche se le traduzioni non sono sempre ottimali. Il robot mappa rapidamente la propria casa, ma bisogna eseguire almeno una pulizia completa per poter avere la divisione in stanza della propria abitazione.

In questo modo sarà possibile avviare la pulizia non solo di tutta la casa, ma anche di un'area specifica o di una e più stanze. Questo vale anche per la programmazione. Potete anche correggere questa mappa o crearne di nuove (fino a 10).

La navigazione nello spazio è molto buona e anche la mappatura ci ha soddisfatto. Dall'applicazione potrete scegliere di avviare la ricarica, modificare la potenza di aspirazione e cambiare la frequenza di svuotamento automatico. Il sacchetto a disposizione è da ben 4L e quindi vi garantirà di funzionare a lungo senza necessità di sostituire lo stesso.