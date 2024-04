Unboxing

È già tutto pronto . Non ci sono parti da montare, non ci sono viti da avvitare. Dovete solo collegare l'alimentazione e il cavo Ethernet e siete pronti.

Cos'è Synology Beestation

In conclusione, la Synology BeeStation si posiziona come un prodotto d'ingresso nel mondo dei NAS, indirizzato a un pubblico che cerca una soluzione facile da usare per la creazione di un cloud personale. Ciò la limita a un ambito ben preciso rispetto ad altri modelli di Synology, ma al contempo offre un'esperienza utente semplificata e sicura, rappresentando una valida alternativa alle soluzioni cloud di terze parti , con il vantaggio di un controllo totale sui propri dati .

Non c'è quindi il celebre DiskStation Manager (DSM) di Synology. Qui tutto è ridotto al minimo per far sì che BeeStation risponda nel mondo più rapido, veloce ed efficace possibile al suo scopo, che non è quello di essere un NAS a 360° come altri prodotti dell'azienda.

La funzionalità BeeFiles permette una gestione dei file simile a servizi cloud popolari come appunto Google Drive o Dropbox, offrendo applicazioni per web, mobile e desktop, mentre BeePhotos si concentra sulla gestione di foto e video, sfruttando l'intelligenza artificiale per il riconoscimento di persone, oggetti, luoghi, e altro, semplificando la catalogazione e la ricerca all'interno di grandi librerie di immagini.

Anche per questo motivo il disco rigido è già installato, e la configurazione iniziale è di una semplicità disarmante . Basta effettuare la scansione di un codice QR con lo smartphone, oppure andare sul sito internet dedicato, e in pochi passaggi guidati (in italiano) avrete configurato tutto ciò che c'è da configurare.

BeeStation è pensato per essere un cloud storage personale . Di fatto è come un Dropbox o un Google Foto "vostro", dove lo spazio cloud non si trova in qualche server chissà dove nel mondo, ma nella vostra casa / ufficio.

Come funziona Synology Beestation

BeeFiles si occupa di sincronizzare i vostri file con qualsiasi altri dispositivo, fisso o mobile che sia (ci sono anche le app per Windows e Mac , giusto per chiarire).

Queste ultime sono ridotte all'osso però. Potete usare o un disco esterno o il servizio Synology C2. Non ci sono però opzioni RAID , ad esempio, che in fondo potevano starci, visto lo spazio a disposizione.

Sì perché, come già sottolineato più volte, non è solo la configurazione iniziale a essere semplicissima, ma anche l'utilizzo stesso.

Per l'utente smaliziato, l'assenza di DiskStation Manager è una tegola . Non potete aggiungere servizi web , non potete fare streaming di contenuti multimediali con Plex , usare BeeStation per scaricare file attraverso vari servizi, ecc. ecc.

BeePhotos ha invece l'impostazione tipica di una galleria, perché foto e video non vanno solo archiviati, vanno anche visti e condivisi facilmente. C'è anche un pizzico di AI, come accennato, ma la sua efficacia al momento è tutt'altro che mindblowing. Ma del resto questo vale per tante funzioni "powered by AI" che ormai sono ovunque, senza per questo offrire particolari opzioni in più.

Per quanto riguarda la sicurezza, dalle impostazioni potete concedere o meno sia l'accesso locale (nel caso in cui BeeStation o il vostro dispositivo perdano la connessione a internet) che l'uso di Samba, per modificare i file tramite un comune esplora file. Per il resto è tutto volutamente ridotto al minimo: meno opzioni, meno (possibili) danni.

Il singolo disco inserito all'interno è un classico HDD a 5.400 RPM, quindi non certo il primo della classe in quanto a prestazioni. Parliamo però di un cloud storage, non di un server per lo streaming. Sì, quando trasferite grosse quantità di dati potrebbero esserci dei rallentamenti, ma nella quotidianità non è certo un problema.

Sempre dal punto di vista tecnico, abbiamo una CPU Realtek RTD1619B e 1 GB di RAM, quindi siamo sul minimo sindacale, ma il sistema operativo è anche molto semplice, e non abbiamo mai notato particolari colli di bottiglia imputabili all'hardware.