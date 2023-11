Recensione router Synology RT6600ax: un piacere da utilizzare

Synology è principalmente famosa per i suoi NAS, ma da qualche anno l'azienda si è votata anche al mondo della connettività con dei router che stanno avendo un buon successo. È anche per questo che abbiamo voluto provare uno dei più recenti: il Synology RT6600ax.

Il router di Synology si presenta con un design moderno e un po' già visto. È in plastica nera, spiovente e da lui si ergono 6 antenne direzionabili già installate. Sulla parte superiore abbiamo i led per tutte le porte LAN, per la WAN, per il Wi-Fi e una di stato. Sul lato destro abbiamo invece un tasto per spegnere/accendere il Wi-Fi e uno per la connettività rapita tramite WPS. Posteriormente troviamo una porta WAN, quattro porte LAN , una porta USB (formato classico USB-A) e incredibilmente anche un tasto di accensione che ormai è sempre più raro su prodotti come questo. Tutto il resto della scocca è forato con feritoie per l'aria che aiutano a mantenere le temperature del prodotto sempre contenute, anche se in questo periodo è difficile valutare questo aspetto.

In questo modo potrete sfruttare connessioni in fibra fino a 2,5 Gbps. Altrimenti potrete usarla per connetterci per esempio un disco di rete particolarmente prestante o uno switch che collega poi tanti altri dispositivi a 1 Gbps. Peccato che non ci sia stata almeno un'altra porta da 2,5GBps per propagare questa alta velocità a più dispositivi.

Il motivo per cui la prova di questo router era particolarmente interessante è che è dotato di una porta a 2,5Gbps . Si tratta della prima porta LAN, ma tramite le impostazioni può essere sfruttata anche come WAN alternativa (con se vorrete anche la prima porta WAN come fallback).

Synology RT6600ax è dotato di Wi-Fi 6 ed è un router tri-band . Non nasce con in testa la possibilità di creare una rete mesh e pertanto le frequenze Wi-Fi sono tutte pensate per l'utente. Una a 2,4 GHz e due da 5 GHz con velocità massima teorica fino a 6,6Gbps, come fa intuire il nome, sfruttando anche la Wi-Fi a 5 GHz con banda a 160 MHz con velocità di picco fino a 1 GHz. Non raggiunge le velocità di picco del Wi-Fi 6E o del nuovissimo (e quasi introvabile) Wi-Fi 7 , ma siamo ampiamente sopra le velocità garantite da buona parte dei concorrenti.

Ovviamente è impossibile parlarvi di tutte le impostazioni di un router, figuriamoci di uno organizzato come un sistema operativo. È per questo che ci concentreremo infatti sulle funzioni più esclusive e particolari che rendono questo Synology diverso dai concorrenti.

Se le prestazioni sono da vero router di fascia alta quello di cui però eravamo più curiosi era il software. Chi vi scrive apprezza moltissimo il software dei NAS Synology e così anche tantissimi altri utenti che li compra proprio per questa ragione. Anche questo Synology RT6600ax condivide infatti la stessa interfaccia, anche se il software si chiama SRM, ovvero Synology Router Manager . Quello a cui vi trovate davanti è un'interfaccia molto simile a quella di un sistema operativo, con le app sul desktop e un tasto per la lista di tutti i software. Comodo anche il task manager in alto a destra che vi permette anche di gestire l'utente con cui si accede e le notifiche che il sistema vi manda.

La prima cosa che ci è piaciuta è la possibilità di usare il router come se fosse un NAS dell'azienda. Questo è possibile grazie alla porta USB sul retro. Collegando qui un hard disk o un SSD sarà possibile sfruttarlo come un disco di rete, sfruttando tutti i benefici del software Synology, andando anche a creare un media server scaricando l'app apposita dallo store di app del sistema operativo. Difficilmente un NAS realizzato in questo modo potrà avere le stesse prestazioni di un NAS connesso direttamente in rete, ma per chi non ha particolari esigenze questo sistema può funzionare benissimo e permette di aggiornare il sistema con spazio maggiore semplicemente collegando un nuovo disco alla porta USB. Potete sfruttarlo anche come disco TimeMachine per il backup di MacOS.

Ma la porta USB sul retro può anche essere sfruttata per collegare via cavo uno smartphone e abilitare l'accesso alla rete tramite la SIM dello smartphone.

Attivando infatti il thetering cablato (sia iOS che Android) potrete in sostanza sfruttare lo smartphone per fornire connettività a tutta la casa senza dover riconfigurare la Wi-Fi e senza stressare troppo la batteria e le antenne Wi-Fi del telefono. Un'idea semplice quanto geniale e funzionale. Come detto in apertura potete anche configurare una seconda connessione cablata sulla porta WAN1 per funzionare da backup se si usa la più veloce WAN2.