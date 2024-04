Chiariamo subito un concetto: questo prodotto ha una sola funzione, ovvero pagare. Ad oggi fra tutti i migliori smart ring quelli che fanno i pagamenti fanno solo quello e quelli che tracciano il fitness non hanno funzioni di pagamento. Non ci sono punti di unione. Per ora.

Oggi scopriamo Tapster, un anello per i soli pagamenti. È un anello disponibile in tante misure e in due materiali, legno o ceramica (il prezzo non cambia). All'interno c'è un chip NFC e le antenne. Non c'è bisogno di alimentazione e non c'è una batteria. In sostanza è una sorta di carta di credito, ma di forma differente. Durante l'acquisto vi verrà chiesto di associare la vostra carta, anche se poi dovrete comunque ripetere l'attivazione con l'attivazione al momento della ricezione. Questa operazione si fa tramite l'applicazione gratuita e tenendo qualche secondo l'anello sul retro del vostro smartphone in prossimità del chip NFC dello stesso.

E da quel momento non dovrete più fare altro. Portate il vostro anello al dito e poi lo avvicinate al POS per effettuare il pagamento al momento richiesto. L'esperienza di utilizzo è stata mista, ma con una certezza: ha sempre funzionato. La discriminante che abbiamo trovato e se questo anello viene riconosciuto semplicemente avvicinando il dito al POS, oppure se ci sia stato bisogno di sfilarselo e poggiarlo piatto sul POS. La casistica è di circa 2/3 e 1/3 in favore del lasciare l'anello al dito. Con un occhio analitico ci è sembrato di distinguere alcuni modelli di POS più o meno sensibili, con una prova ancora più lunga probabilmente inizieremmo a fare l'occhio su quali sono quelli che non richiedono di levare l'anello dal dito. È possibile che anche in quel 1/3 dei casi in cui ce lo siamo dovuti levare una maggiore insistenza ci avrebbe permesso comunque di farlo funzionare, ma anche per rispetto del tempo di chi aspettava il pagamento non ci siamo mai spinti oltre i 20 secondi di prove.

Di sicuro però, almeno nel 2024, è un ottimo argomento di conversazione. Nel nostro caso tutti, eccetto un ristorante cinese, non avevano mai visto pagare con un anello.

La domanda ovvia è: ma con quali banche è compatibile. Con quasi tutte, con un trucco. In Italia l'unica banca del territorio che supporta Tapster è Intesa San Paolo. Per tutte le altre potrete utilizzare Curve una carta virtuale (e fisica) attivabile in pochi minuti che vi permette di inserire poi all'interno più carte e scegliere dall'app da quale attingere. Una soluzione comunque comoda e che ci ha permesso di aggiungere senza problemi più carte Mastercard e Visa a Tapster (no Amex).

Dall'applicazione di Tapster è possibile mettere in pausa i pagamenti senza dover avere l'annello con voi. Ottimo se dovete lasciarlo incustodito, o se l'avete perso.

Tapster viene venduto a 99€, scontato di 20€ con il codice promozionale "ciao20" per l'arrivo in Italia.

A 79€ sul sito ufficiale può essere un gadget comodo per chi non vuole dover utilizzare smartwatch per il pagamento.