Il Teufel MOTIV Home si propone sulla carta come uno speaker Bluetooth che mira a bilanciare qualità audio, portabilità e connettività. Con supporti quali Airplay 2 , Chromecast , e una batteria per 15 ore di musica , offre una soluzione versatile per l'ascolto in casa e all'aperto, ma non è sempre oro tutto ciò che luccica. Scopriamone quindi pregi e difetti nella nostra recensione .

Design e Costruzione

Non fatevi però ingannare dalla porta USB-A presente sul retro: serve a fare praticamente da powerbank, ma non è un ingresso audio, e non c'è alcuna USB-C . Presente invece un jack audio da 3,5 millimetri, mentre la trasmissione wireless della musica avviene tramite Wi-Fi o Bluetooth.

Caratteristiche Tecniche

MOTIV Home è equipaggiato con due speaker frontali, due laterali, subwoofer frontali e due diaframmi passivi per i bassi, che gli consentono una resa sonora potente di 70 Watt RMS. Sono sufficienti per una stanza di grandi dimensioni, ma gli ambienti più ampi rappresentano comunque un limite.

Tramite Spotify Connect , TIDAL connect o TuneIn è possibile riprodurre musica via Wi-Fi, ma come già accennato ci sono anche Airplay 2 e Chromecast, oltre al Bluetooth, limitatamente ai codec AAC .

Chiariamo subito una possibile ambiguità: MOTIV Home non è uno smart speaker . Non c'è alcun assistente, né Google né Alexa, ovvero non ci sono i comandi vocali. Potete controllarlo tramite i tasti sopra o con l'app per Android e iPhone.

Qualità Audio

Passando invece a brani più energici, come Rock e Musica Elettronica , vengono fuori la sua potenza e il suo impatto sonoro, grazie ai subwoofer frontali e ai diaframmi passivi, che però non riescono a essere sempre così incisivi come questo tipo di musica richiede.

Ma veniamo alla parte più importante: come suona il Teufel MOTIV Home? La risposta sintetica è: dipende. Dipende in parte dalle condizioni di ascolto, ma soprattutto dal genere musicale scelto.

Autonomia

Tenendo conto del fatto che ci sono tantissimi fattori che influenzano l'autonomia (livello del volume, tipo di connessione utilizzata nonché la musica stessa), è principalmente il volume a fare la differenza, ma rimanendo appunto su livelli tali da riempire un comune soggiorno (e anche qualcosa di più), potete aspettarvi di essere in quel range lì. La ricarica però non è velocissima: ci vogliono circa 3 ore per fare il pieno.

Come abbiamo già detto, il MOTIV Home è dotato di una batteria integrata che dovrebbe offrire fino a 15 ore di riproduzione musicale a volume medio, e dobbiamo dire che la stima è in effetti abbastanza buona.

App

L'app per dispositivi mobili serve in particolare per connettere i servizi in streaming disponibili, cioè Spotify, TIDAL e TuneIn, oltre che per riprodurre brani da questi, ma è possibile usarla anche per regolare la qualità audio.

Ci sono infatti vari preset (neutrale, party, bass boost, notte ecc.

) oltre a un semplicissimo equalizzatore per altri e bassi, e al toggle per Dynamore. Nel complesso non cambia poi moltissimo, tanto che vi sconsigliamo di agire sull'equalizzatore perché troppo grossolano.

Ci sono poi una serie di impostazioni legate agli avvisi sonori, alla luminosità dei LED, alla commutazione automatica della sorgente, ai timer di standby, e potete anche disabilitare (per qualche motivo) il supporto Chromecast.

Teufel Home App fa insomma ciò che deve, ma non brilla particolarmente dal punto di vista estetico, come potete giudicare anche da soli con gli screenshot qui sotto.