Immaginate di dover andare via per qualche giorno. Volete viaggiare leggero , senza appesantirvi eccessivamente, in modo da non complicare gli spostamenti. Volete farlo anche in modo comodo , cioè con uno zaino, che è oggettivamente più pratico di qualsiasi trolley possa esistere. E volete farlo in modo semplice , senza caricarvi sulla schiena un sacco gigantesco dal peso e dall'ingombro fuori scala. Avrete già capito dove vogliamo andare a parare, quindi non ci dilunghiamo oltre e vi lasciamo alla nostra prova di Thule EnRoute .

L'unboxing del Thule EnRoute 30L è stata forse la parte più deludente di tutta l'esperienza che ho avuto. Lo zaino arriva infatti in una classica scatola di cartone, avvolto in un sacco di plastica, senza nient'altro al suo interno. Sembra quasi di averlo acquistato all'ingrosso da quanto è minimal l'esperienza di spacchettamento.

Resistente , è la seconda parola. Realizzato in "Nylon Oxford plain 100%" e con le imbottiture tutte al posto giusto (ma non eccessive), ho apprezzato molto il fatto che il vano per il portatile (fino a 16 pollici) non tocchi il fondo dello zaino, lasciando il computer sempre rialzato rispetto al suolo, e lo stesso vale per lo spazio pensato per il tablet (fino a 10,5 pollici).

Ordinato , è stata la prima parola che mi è venuta in mente guardandolo. Niente stringhe "penzoloni", niente strascichi. Ci sono tutti i supporti che servono, anche la cinghia ad altezza sterno per legare tra loro i due spallacci, o la fascia passante per assicurare lo zaino a un eventuale trolley.

Lo svantaggio di questo approccio è che questa tasca si apre solo fino a metà zaino, dal lato destro, e non arriva fino in fondo, rendendo un po' scomodo raggiungere la parte inferiore del "vano tecnologia", soprattutto quando quello davanti è pieno e magari ci preme contro.

Il vano per la tecnologia, tanto per capirsi, è quello più interno, a contatto con la schiena. Qui troviamo anche due tasche con cerniera , e varie altre taschine aperte, per riporre power bank , penne, quaderni, e altri accessori. Non manca anche un gancio dove attaccare delle chiavi , comodo per non perderle e averle subito a portata di mano.

La capacità totale di 30 litri la si ottiene infatti solo sfruttando l'ampia tasca anteriore, che può essere ribaltata a 180°, come fosse una valigia. Al suo interno abbiamo, da un lato una cerniera che delimita una zona a rete ampia quanto tutto lo zaino, perfetta per i vestiti; dall'altro lato, una tasca in TPU, sempre con cerniera, utile per saponi e altri liquidi, più un ulteriore spazio a rete non chiuso, magari per la biancheria sporca.

Lateralmente, sul fianco destro, troviamo anche una maniglia, per impugnare lo zaino orizzontalmente, giusto per ribadire un po' la sua vena di "valigia portatile".

In più c'è la chicca della tasca per scarpe. Si tratta di una zona raggiungibile con una cerniera dedicata sul fondo dello zaino, dove potete mettere un paio di scarpe, che saranno fisicamente separate dal resto del contenuto. Lo spazio "rubato" dalle scarpe è quello per i vestiti, quindi in fondo ha senso. Accedendo a quest'ultima tasca potete stringere al centro il "vano scarpe", per far si che le due restino separate, oppure lasciarlo sciolto.