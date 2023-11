Recensione TP-Link Archer Air R5: il router Wi-Fi 6 da appendere

Se inizialmente abbiamo trovato questa caratteristica non particolarmente utile ci siamo rapidamente ricreduti quando abbiamo trovato nella confezione gli accessori per collegarlo piatto ad un muro: adesivi 3M o un supporto a staffa con viti e tasselli. L'idea di questo Archer Air R5 è infatti quella di poter essere agganciato piatto ad un muro e, grazie anche al suo colore bianco, mimetizzarsi senza grande impatto sull'ambiente circostante. Le altre dimensioni del router sono 210 x 148 millimetri. Comunque un prodotto più compatto della media.

Nella parte inferiore Air R5 ha due porte ethernet, una WAN e una LAN, entrambe a 1 Gbps, per collegarsi quindi ad un modem già in possesso o al proprio ONT della fibra e per collegare un altro dispositivo cablato, che sia questo un PC, un hub o un NAS.

Tenete conto che la presenza di una sola porta ethernet potrebbe spingervi a comprare un hub cablato se aveve necessità di collegare molti dispositivi via ethernet. La terza connessione è quella USB-C per la ricarica. Siamo felici che TP-Link abbia scelto uno standard molto diffuso per il questo connettore.

All'interno della sottilissima scocca sono presenti quattro antenne che supportano la tecnologia beamforming e permettono di "puntare" il segnare nella direzione in cui i dispositivi sono connessi. Fondamentale in un prodotto che se agganciato ad un muro diffonderà probabilmente il segnale in buona parte in una direzione. Questo Archer Air R5 fa pare del sistema mesh di TP-Link e potrete quindi espandere la portata del Wi-Fi sfruttando altri dispositivi simili, come il gemello E5 (che mantiene anche lo stesso design). Dai nostri test però il Wi-Fi non ha avuto bisogno di potenziamenti per coprire una casa di 120 mq su due livelli. Nello specifico questo modello si sceglie anche e soprattutto per la presenza della tecnologia Wi-Fi 6, che garantisce non solo più portata ma soprattutto più velocità di trasmissione su un numero maggiore di dispositivi grazie alla tecnologia OFDMA che permette di segmentare lo stesso blocco di traffico dati fra più dispositivi aumentando la velocità e riducendo la latenza.

Questo router permette poi di sfruttare la larghezza di banda dei 160 MHz, cosa che non tutti i router permettono. Si possono poi ovviamente spearare i nomi delle reti Wi-Fi a 2,4 e 5GHz e anche creare due reti aggiuntive (per le due frequenze) per gli ospiti. La velocità massima teorica della Wi-Fi di questo dispositivo è di 2402 Mbps sulla frequenza a 5GHz e 574 Mbps su quella a 2,4 Gbps, definendosi quindi AX3000.

Tra le altre funzionalità più avanzate abbiamo l'integrazione con OpenVPN per accedere alla rete casalinga anche da remoto tramite VPN e l'utilizzo di una modalità QoS abbastanza semplice. Abbiamo poi anche il parental control e la possibilità di dare priorità alla navigazione ad un certo dispositivo, così come impostare un limite di velocità. Alcune di queste impostazioni sono eseguibili solo dall' per smartphone Tether, gratuita per Android e iOS. L'app è molto chiara e di semplice utilizzo.