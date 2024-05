La doppia connessione simultanea, quella Bluetooth e wireless via ricevitore, è una delle caratteristiche più in voga per le cuffie da gaming di un certo livello, come le Turtle Beach Stealth Pro . Tuttavia, non manca qualche modello più economico in grado di fornire questo tipo di tecnologia: tra questi ci sono le cuffie gaming wireless Trust Gaming GXT 491 Fayzo , di cui sono pronto a parlarvi dopo averle usate per tante ore sia a lavoro, sia nelle sessioni di gaming.

Confezione

Le Trust Gaming GXT 491 Fayzo arrivano in una confezione che ricalca lo stile tipico dei prodotti gaming di Trust. All'interno della scatola, le cuffie sono ben protette e accompagnate da alcuni accessori essenziali: un dongle USB per la connessione wireless, un cavo di ricarica USB-C , un manuale di istruzioni e un cavo audio da 3.5 mm per l'uso cablato. Chiude il cerchio il microfono staccabile , con relativa spugnetta da applicare per ridurre i suoni plosivi.

Costruzione

Non sono pesanti, ma nemmeno leggere come le rivali Logitech G G435 LIGHTSPEED (165 grammi, contro i 290 delle Trust).

Appena estratte dalla scatola, le cuffie danno immediatamente l'impressione di essere un prodotto economico. La costruzione in plastica domina l'estetica , ma il materiale utilizzato, sebbene non particolarmente premium, non compromette la robustezza delle cuffie: non si percepiscono scricchiolii o debolezze strutturali durante l'uso, suggerendo una discreta qualità costruttiva.

Il design è piuttosto semplice , con un look non troppo aggressivo, sebbene ci siano dei LED a mezzaluna sui bordi dei padiglioni. L'unità del test è quella bianca, che strizza l'occhio all'estetica delle Pulse 3D . Per quanto riguarda la parte dedicata alla voce, vi è un microfono staccabile.

L'archetto imbottito è regolabile e garantisce una buona aderenza senza esercitare eccessiva pressione sulla testa. Sarebbero anche comode da indossare per lunghi periodi, se non fosse che i cuscinetti auricolari sono rivestiti in un tessuto che può causare un po' di riscaldamento delle orecchie durante sessioni di gioco prolungate, specialmente quando le giornate sono calde. La scelta deriva dal fatto che riescono a fornire un discreto isolamento naturale, ma è un aspetto da tenere in considerazione.

Funzionalità

Il punto di forza delle cuffie Trust in questione emerge dalla doppia modalità di connessione senza fili: tramite dongle wireless per una connessione stabile e a bassa latenza durante il gaming, oppure tramite Bluetooth per una maggiore versatilità con altri dispositivi.

Questa duplice funzionalità le rende adatte non solo per il gaming, ma anche per l'uso quotidiano con smartphone e tablet, anche perché le modalità possono essere utilizzate in contemporanea, con i due volumi regolabili attraverso l'apposita rotella sul padiglione sinistro. Potrete dunque giocare ad un videogioco e chattare con i vostri amici su Discord tramite PC o console, e nel mentre sentire la musica su smartphone, tutto simultaneamente. L'effettiva utilità di questa funzionalità spetta a voi decretarla.

A proposito dei controlli sui padiglioni, le GXT 491 Fayzo vantano diversi pulsanti sparsi per le funzioni essenziali. Sul lato sinistro, oltre alla levetta per mutare il microfono, ci sono le due ghiere per la regolazione del suono, una controlla il volume generale delle cuffie, mentre l'altra permette, come già accennato, di bilanciare il volume tra la modalità Bluetooth e la modalità wireless. I due jack invece sono adibiti per l'uso cablato e per collegare il microfono staccabile.

Sul padiglione destro, invece, vi è il pulsante per il cambio del colore dei LED, il tasto on/off e l'ingresso USB-C per ricaricarle. Non vi è l'ombra di app per modificare i profili audio, quindi a livello di funzionalità non ci sono grandi sorprese, eccetto appunto la già citata illuminazione RGB, regolabile con sole quattro modalità di colore, di cui una è semplicemente lo spegnimento.