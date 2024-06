Unboxing

All'apertura della confezione della Trust Gaming GXT 866 Torix, si trova la tastiera stessa, un manuale d'uso e il cavo USB di tipo USB-A a USB-C, che è staccabile. Il design della scatola ricalca ovviamente l'approccio orientato al gaming della linea Trust Gaming, come le cuffie GXT 491 Fayzo che abbiamo recensito non troppo tempo fa.

Caratteristiche tecniche

Layout : Italiano QWERTY

: Italiano QWERTY Tipo di switch : Meccanici lineari Huano

: Meccanici lineari Huano Durata degli switch : Fino a 50 milioni di battute

: Fino a 50 milioni di battute Illuminazione : RGB personalizzabile con 16,8 milioni di colori

: RGB personalizzabile con 16,8 milioni di colori Dimensioni : 440 mm (larghezza) x 136 mm (profondità) x 33 mm (altezza)

: 440 mm (larghezza) x 136 mm (profondità) x 33 mm (altezza) Peso : 826 g

: 826 g Polling rate : 1.000 Hz

: 1.000 Hz Anti-ghosting : Sì, con N-key rollover

: Sì, con N-key rollover Tasti multimediali : Sì, 12 con manopola di regolazione volume

: Sì, 12 con manopola di regolazione volume Tasti macro : Sì, programmabili

: Sì, programmabili Tasti FN : Sì

: Sì Forza di attuazione : 45 g

: 45 g Corsa dei tasti : 4 mm

: 4 mm Connessione : USB staccabile (USB-A a USB-C)

: USB staccabile (USB-A a USB-C) Compatibilità: Windows, console gaming (Xbox Series X|S, PS5)

La Trust Gaming GXT 866 Torix è una tastiera meccanica cablata full-size con layout italiano QWERTY, un aspetto da non sottovalutare quando si parla, appunto, di tastiere meccaniche. Dotata di switch meccanici lineari Huano, offre una risposta tattile molto rapida, forse anche troppo rapida (ma ne parlerò più avanti in maniera specifica), con una forza di attuazione di 45 g ed una corsa dei tasti di 4 mm. L'illuminazione RGB della tastiera è personalizzabile sulla base di 16,8 milioni di colori, offrendo tante impostazioni tra cui scegliere tramite il software dedicato. La tastiera dispone poi di un polling rate di 1.000 Hz e supporta l'anti-ghosting con N-key rollover. In più, è dotata di una pratica manopola per la regolazione del volume, posizionata nella parte superiore destra. Il suono di digitazione è presente nel player qui sotto.

Estetica, costruzione ed ergonomia

Esteticamente, la Trust Gaming GXT 866 Torix è molto semplice e minimale, sebbene sia necessario fare una considerazione: l'illuminazione RGB che attraversa i tasti è vivace e luminosa, ma da spenta rende davvero difficile la lettura delle lettere, specie in controluce. Le dimensioni della tastiera sono 440 mm di larghezza, 136 mm di profondità e 33 mm di altezza, con un peso totale di 826 g. Non è piccola, ma vi è una variante senza tastierino numerico, nel formato compatto 60%, denominata Acira, per chi desiderasse un modello di dimensioni minori. Piccola nota per la costruzione: vi è una piastra superiore in alluminio che conferisce solidità e stabilità al tutto, insieme ai tasti progettati con un profilo basso, la cui plastica purtroppo trattiene abbastanza le impronte. Dal punto di vista dell'ergonomia, la tastiera non vanta poggiapolsi né spazi inutilizzati, tanto è vero che la cornice ha uno spessore minimo, giusto per contenere i tasti. Vi sono però dei piedini, che consentono di inclinare appena la tastiera. La presenza di strisce gommate sul retro, infine, assicura che la tastiera rimanga saldamente in posizione durante l'uso, evitando scivolamenti indesiderati.

Prestazioni

In termini di prestazioni, la Trust Gaming GXT 866 Torix è caratterizzata da switch meccanici lineari Huano, i quali offrono certamente una risposta immediata, ma risulta anche fin troppo sensibile: noterete che basta sfiorare appena i tasti per attivare l'input. Sembra come se la forza di attuazione non sia effettivamente di 45 g, ma qualcosa più vicina a 30 g. Il feeling di pressione è abbastanza rumoso e consistente, eppure non è paragonabile alla soddisfazione che può dare una tastiera, ad esempio, con switch cherry MX di tipo Blue. D'altra parte, il supporto per l'anti-ghosting con N-key rollover è particolarmente utile nei giochi MMO, MOBA e FPS, dove è necessario premere più tasti simultaneamente. Ogni pressione è stata registrata senza errori di sorta durante il mio test, sia giocando, sia nel lavoro di scrittura, tenendo però sempre a mente della sensibilità degli switch.

Funzionalità

Come anticipato, Trust Gaming GXT 866 vanta un software tramite il quale è possibile programmare macro, creare profili di gioco e personalizzare l'illuminazione RGB con tutta una serie di pre-impostazioni di effetti. L'interfaccia non è propriamente rifinita, ma fa quello che deve per farsi capire. Inoltre, i tasti multimediali dedicati (attivabili tenendo premuto il tasto FN) e la manopola per la regolazione del volume - che gode di un buon feeling - aggiungono un livello extra di praticità, consentendo di controllare alcune funzioni al volo, come ovviamente la riproduzione audio, oltre ad altri aspetti come la luminosità o l'attivazione del blocco schermo di Windows.

Prezzo

La Trust Gaming GXT 866 Torix è disponibile nella sola colorazione nera al prezzo di listino di 69,99€ direttamente su Amazon Italia. Indubbiamente, in questa fascia la concorrenza non manca e quella di Trust deve sfidarsi contro SteelSeries Apex 3 (che non è meccanica) e Logitech G413 SE, entrambi validissimi modelli. Come accennato, vi è una variante, la Trust Gaming GXT 867 Acira, che, ad un prezzo di 49,99€, vi offre le medesime funzioni in un formato compatto.

La Trust Gaming GXT 866 Torix è una tastiera che fa il suo dovere, distinguendosi per la sua brillante illuminazione RGB, per il layout italiano e per un software che, al netto di un'interfaccia non molto rifinita, riesce comunque a fornire un buon numero di strumenti di personalizzazione. Gli switch Huano, sebbene reattivi, possono risultare troppo sensibili, dunque siate consapevoli di questa caratteristica prima dell'acquisto. Rimane comunque una scelta valida nel panorama delle tastiere meccaniche da gaming sotto i 100 euro.

