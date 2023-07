Trust Muta GXT 542 recensione: il gamepad con materiali riciclati

Recensione Trust Muta GXT 542 Sembra essere la nuova tendenza quella di realizzare i prodotti tech con materiali riciclati. Dopo Turtle Beach, adesso anche Trust si sta impegnando nel ridurre le emissioni di carbonio realizzando periferiche sostenibili: è il caso del Trust Muta GXT 542, un gamepad economico pensato per PC, Android e Nintendo Switch, sulla falsa riga del Gioteck SC3 Pro. A differenza di quest'ultimo, però, la proposta di Trust è reperibile con facilità su Amazon Italia e lo potete acquistare già da ora a meno di 40€. Vediamo come se l'è cavata sotto il nostro torchio! PRO Buona ergonomia

Buona ergonomia D-pad intercambiabili

D-pad intercambiabili Per Switch, PC e mobile CONTRO No jack per le cuffie

No jack per le cuffie La si percepisce la natura economica

Confezione

La confezione di Trust Muta GXT 542 include il controller, della manualistica, un ricevitore USB da 2,4 GHz un cavo USB-C per la ricarica di ben 3 metri e un paio di frecce direzionali intercambiabili (noti come D-pad). Una buona dotazione, considerando che stiamo parlando di un prodotto dal prezzo di lancio contenuto. Apprezzabile il fatto che tutto il packaging sia di carta, non vi è l'ombra di plastica!

Costruzione

Larghezza : 16,5 cm

: 16,5 cm Altezza : 11,50 cm

: 11,50 cm Profondità : 6 cm

: 6 cm Peso : 220 grammi

: 220 grammi Connettività : Wireless con ricevitore / Bluetooth, Cavo

: Wireless con ricevitore / Bluetooth, Cavo Compatibilità: PC, Nintendo Switch, Android, iOS

Trust Muta GXT 542 è un controller che ricorda quello di PlayStation, poiché dispone di analogici simmetrici, a differenza dei gamepad di Nintendo Switch e Xbox. La particolarità di questo modello risiede nella presenza di D-pad intercambiabili con i quali personalizzare le frecce direzionali: oltre a quelli in dotazione, ce ne sono alti due, così da poter scegliere quello che più preferite. L'installazione non è delle più comode, poiché bisogna esercitare un po' di pressione per staccare quelle che poi non sono altro che cover per il D-pad vero e proprio. Una soluzione magnetica come quella vista per gli analogici del Gioteck SC3 Pro sarebbe stata più elegante, ma in fin dei conti non è un problema così grave, basta esercitare un po' di forza ed il gioco è fatto. La paura è che l'incavo con il tempo si allarghi, causando dei problemi nell'incastro.

Per il resto, si tratta di un gamepad nella norma, il cui peso di soli 220 grammi lo rende particolarmente leggero. Il feeling dei tasti è funzionale e silenzioso, sebbene non tolga dalla testa il fatto che si tratti di un prodotto dal prezzo budget. Anche il rivestimento di gomma per gli analogici, senza fare troppi giri di parole, non sembra dei migliori. Dispone però sia del giroscopio, sia di un buon motorino per la vibrazione. Soffre un pochino di crisi d'identità: dispone di tutti i pulsanti di Nintendo Switch, + e - inclusi, ma i tasti sono distribuiti come quelli di una Xbox. Ciò significa che troverete A in basso, B a destra, Y in alto e X a sinistra, quando su Switch, come saprete, sono invertiti. Prima di acquistarlo, dunque, tenete a mente questa peculiarità. È dipinto del tutto di nero opaco, a parte gli inserti negli analogici e le lettere X, Y, B e A in bianco. La parte frontale, dove si appoggiano i palmi, è rivestita in un materiale che aumenta il grip. Infine, menzione d'onore per i dorsali, in particolare i grilletti, che offrono la giusta resistenza alla pressione. Manca però il jack 3,5 mm, proprio come sul Pro Controller di Nintendo.

Funzionalità

Come anticipato, Trust Muta GXT 542 è un controller abbastanza classico nelle dimensioni, con un'ergonomia non lontana da quella offerta dal Dualsense. Oltre al giroscopio e ai D-pad intercambiabili, il controller dispone di modalità di connessione multiple: basta premere le combinazioni di tasti presenti nel manuale per cambiare modalità da Nintendo Switch a PC, passando per le piattaforme mobili. In più, Trust vi permette di accedere a diverse connessioni, scegliendo tra Bluetooth, wireless con ricevitore incluso nel pacchetto o via cavo. Non ho riscontrato alcun fenomeno di latenza nelle modalità senza fili: buona parte delle sessioni di prova sono state consumate su Nintendo Switch, dove il gamepad non ha mostrato incertezze.

Autonomia

L'autonomia di Trust Muta GXT 542 vi promette circa 8 ore, un valore rispettato dai nostri test. Nulla di straordinario, ma è comunque buona.

Prezzo

Trust Muta GXT 542 ha un prezzo di lancio pari a 39,99€ nella sola colorazione nera: una cifra assolutamente giusta per il tipo di prodotto che desidera essere.

Trust Muta GXT 542 - Foto

Trust Muta GXT 542 - Foto

Giudizio Finale Trust Muta GXT 542 Il mercato dei gamepad di terze parti ormai è enorme, eppure Trust Muta GXT 542 riesce a ritagliarsi un posto grazie alle sue qualità: D-pad intercambiabili, connessione multipla e buona ergonomia, con quel tocco green che male non fa. Se desiderate un controller wireless che sappia fare il suo nonostante i pochi acuti e il feeling "economico", la proposta di Trust è una valida alternativa, visto e considerato che lo si può pure reperire con facilità su Amazon Italia, a differenza di altri esponenti. Sommario Confezione 8 Costruzione 7 Funzionalità 8 Autonomia 7 Prezzo 8 Voto finale Trust Muta GXT 542 Pro Buona ergonomia

Buona ergonomia D-pad intercambiabili

D-pad intercambiabili Per Switch, PC e mobile Contro No jack per le cuffie

No jack per le cuffie La si percepisce la natura economica