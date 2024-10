Abbiamo provato i mouse Trust che sfidano Logitech a metà prezzo: come vanno Ozaa+ e Ozaa Compact

Scopriamo quindi in questa recensione se sono riusciti nel loro intento e dove ci siano eventuali margini di miglioramento, tenendo però sempre bene a mente una cosa: ciascuno dei due mouse Trust costa praticamente la metà del corrispettivo di Logitech, un biglietto da visita non da poco.

Trust è un brand arcinoto nel mondo degli accessori PC, siano questi gaming che non. I suoi due ultimi mouse in particolare, Ozaa+ e Ozaa Compact , sembrano mirare apertamente al trono di Logitech MX Master 3S ed MX Anywhere 3S .

Unboxing

La confezione dei due mouse di Trust è praticamente identica, salvo per un particolare che non avevamo previsto.

Costruzione

Trust punta alla sostenibilità, come ormai molti big del settore. Questo si traduce in un impiego del 60% di plastica riciclata in entrambi i mouse, e nell'adozione di batterie ricaricabili integrate, per evitare di dover cambiare (e riciclare) le pile.

I due Ozaa non sono mouse per mancini, nemmeno il piccolo Ozaa Compact, che presenta un paio di tasti laterali sul fianco sinistro, azionabili solo dal pollice destro; e al netto di questo ha comunque un'ergonomia studiata per la mano destra.

I due mouse sono molto leggeri: 104 grammi per il più grande Ozaa+ e appena 69 grammi per Ozaa Compact. Il rovescio della medaglia è che al tocco non trasmettono una grandissima sensazione di solidità, data le sottigliezza della loro struttura.

Hanno inoltre un clic silenzioso su tutti i tasti presenti, ideale per l'utilizzo in ufficio, in modo da non disturbare in alcun modo i colleghi.

Nella parte inferiore troviamo il pulsante di accensione, piuttosto duro da far scorrere su entrambi, e il pulsante per cambiare il dispositivo connesso. Il dongle alloggiato magneticamente nella scocca del mouse consente una connessione wireless a 2,4 GHz, ma c'è anche la possibilità di accoppiare 2 dispositivi Bluetooth, per un totale di 3 device diversi.

Entrambi i mouse sono ottici con sensore fino a 3.200 dpi, che possono essere cambiati al volo tramite il pulsante presente sul dorso, che permette di commutare tra 800, 1.600 e 3.200 dpi con una semplice pressione.