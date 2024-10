Recensione Turtle Beach Kone II Air: gran mouse per grandi mani, ma occhio al peso

Non riesco a pensare ad un mouse migliore di Logitech G G502 X Plus. Certo, se dovessi immaginare una soluzione leggera e funzionale, uno dei primi a venirmi in mente sarebbe l'ottimo Turtle Beach Burst Air II, ma in termini assoluti, quello di Logitech G rimane ancora oggi imbattuto. C'è chi però vuole sfidare il monopolio e noi siamo più che contenti di accogliere nuovi rivali: ecco la recensione del Turtle Beach Kone II Air, che ha rischiato di diventare il mio nuovo mouse preferito, se non fosse che mia mamma mi ha fatto con delle mani non così grandi. PRO Rotellina versatile con doppia modalità di scroll e inclinazione laterale

Rotellina versatile con doppia modalità di scroll e inclinazione laterale Autonomia notevole

Autonomia notevole Tanti pulsanti programmabili

Tanti pulsanti programmabili Buon comfort per mani grandi, ideale per una presa rilassata… CONTRO … ma non è consigliabile per chi ha mani piccole

… ma non è consigliabile per chi ha mani piccole Il peso si fa sentire, sia nella produttività, che nel gaming

Il peso si fa sentire, sia nella produttività, che nel gaming Il prezzo poteva essere più aggressivo

Confezione

Aprendo la confezione del Turtle Beach Kone II Air e tolto l'involucro di spugna, si viene immediatamente accolti dal mouse in tutto il suo splendore. Dopodiché, la scatola lascia spazio al ricevitore con adattatore USB-C opzionale, gli adesivi gommati da applicare sui lati per migliorare il grip, un manuale e il cavo di ricarica USB-C PhantomFlex con rivestimento in tessuto.

Caratteristiche tecniche

Connessione : Wireless (2,4 GHz, Bluetooth) e cablata (USB)

: Wireless (2,4 GHz, Bluetooth) e cablata (USB) Formato : Solo per destrorsi

: Solo per destrorsi Dimensioni : 130,2 mm x 44,1 mm x 82,6 mm

: 130,2 mm x 44,1 mm x 82,6 mm Peso : 110g

: 110g Pulsanti : 9 pulsanti programmabili, inclusa rotella 4D

: 9 pulsanti programmabili, inclusa rotella 4D Sensore : Owl-Eye 26K (fino a 26.000 DPI), 650 IPS, 1.000 Hz

: Owl-Eye 26K (fino a 26.000 DPI), 650 IPS, 1.000 Hz Switch : Titan Switch Optical

: Titan Switch Optical Illuminazione : Personalizzabile via app

: Personalizzabile via app Autonomia : Fino a 130 ore in modalità 2,4 GHz e 350 ore in Bluetooth

: Fino a 130 ore in modalità 2,4 GHz e 350 ore in Bluetooth Software : Turtle Beach Swarm II (personalizzazione pulsanti/Easy-Shift+, macro, DPI, 5 profili, illuminazione, etc.)

: Turtle Beach Swarm II (personalizzazione pulsanti/Easy-Shift+, macro, DPI, 5 profili, illuminazione, etc.) Rotella di scorrimento: Doppia modalità di scorrimento e inclinabile a sinistra/destra

Non fatevi ingannare dalle immagini promozionali: la prima cosa che salta all'occhio del Turtle Beach Kone II Air sta nelle sue dimensioni, in particolar modo la sua larghezza di 82,6 mm e il suo peso di circa 110 grammi, non affatto pochi. Strizza l'occhio a chi ha le mani grandi, o al massimo medie, non di certo a chi le ha piccole. A bordo c'è il sensore Owl-Eye da 26.000 DPI, con una velocità di 650 IPS (16,5 m/s) e polling rate di 1.000 Hz: fa il suo dovere senza acuti, anche perché è il medesimo del Turtle Beach Burst Air II, solo che qui stupiva data la sua estrema leggerezza (47 grammi). I punti di contatto con il Burst Air II non finiscono qui, perché ci sono sia gli switch ottici Titan, sia i piedini in PFTE, davvero molto lisci.

I tanti pulsanti programmabili fanno giustamente pensare ai videogiochi multigiocatore, specie gli MMO o comunque quelli dotati di una sfilza di comandi: parliamo infatti di una batteria di 9 pulsanti programmabili via software che integrano pure una rotellina 4D, vera protagonista della dotazione. A livello costruttivo ed estetico non gli si può dire nulla, o quasi: è indubbiamente un bel mouse, ben costruito, con la sua finitura opaca e i suoi LED che attraversano la rotellina e la scocca priva di scricchiolii. Ci sono delle strisce adesive in confezione che, una volta incollate, offrono maggiore aderenza ai lati: avrei però preferito fossero già integrate. La durata della batteria, poi, è davvero notevole: fino a 130 ore in modalità 2,4 GHz e 350 ore in Bluetooth, valori dichiarati dall'azienda, ma molto simili ai miei test (circa 110 ore in modalità wireless).

Funzionalità e Software

Come già anticipato, Kone II Air, così come il suo piccolo fratellino Burst Air II, supporta la connessione wireless tramite 2,4 GHz e Bluetooth, oltre alla connettività cablata. Lo slider sul lato inferiore permette di scegliere quale modalità attivare tra ricevitore wireless e Bluetooth, o di spegnerlo L'aspetto più interessante del Kone II Air è la sua rotellina, che gode delle stesse funzionalità già viste nei migliori mouse in circolazione, cioè la doppia modalità di scroll: è possibile passare da uno scorrimento libero e veloce a uno più preciso e graduale con un semplice clic del piccolo tastino sotto la rotella. In aggiunta, la rotellina può essere inclinata a sinistra e a destra, aggiungendo ulteriori comandi personalizzabili, comodi da raggiungere. Parlando del software, il Kone II Air si appoggia sull'ormai noto Turtle Beach Swarm II: sappiamo già che funziona bene, con un'interfaccia ben strutturata che illustra con chiarezza i vari parametri che è possibile regolare a proprio piacimento, come i DPI, la frequenza di polling, il risparmio energetico, e l'utile funzione di "Angle Snapping", che permette di ottenere movimenti più lineari e controllati. Il software include anche la possibilità di creare macro e di utilizzare la funzione EasyShift+, che permette di assegnare una seconda funzione a ogni pulsante, attivabile tramite un tasto "modificatore" a vostra scelta. Chiudiamo con l'illuminazione RGB del Turtle Beach Kone II Air, davvero molto curata, nonché l'aspetto più accattivante del design, visto che attraversa tre zone distinte, consentendo di personalizzare separatamente i colori e gli effetti luminosi per ciascuna sezione. Il risultato è un'illuminazione vibrante, molto piacevole, ulteriormente personalizzabile tramite il software Swarm, dal quale potrete scegliere tra una gamma di effetti luminosi, come il classico ciclo di colori, la respirazione e l'autonomia residua.

Esperienza d'uso

Sarò ripetitivo, ma una delle caratteristiche che mi ha colpito positivamente durante l'utilizzo del Turtle Beach Kone II Air, l'avrete intuito, è sicuramente la rotellina. La doppia modalità di scorrimento è così pratica che per me è un imperativo, ed una volta integrata nel flusso di lavoro è difficile tornare indietro. Con altri mouse che mi sono capitati tra le mani, ho sempre sfruttato i tasti laterali per impostare i comandi personalizzati (come il copia/incolla), ma trovo ben più comoda la rotellina inclinabile anche per il gaming, e mi ha fatto davvero piacere ritrovarla in questo modello. Per quanto riguarda l'utilizzo vero e proprio, personalmente ho le mani di medie dimensioni e preferisco una presa a palmo, e con il Kone II Air mi ci sono trovato abbastanza bene, grazie anche alla scanalatura laterale che, insieme alla bombatura, migliorano l'ergonomia. Ammetto che i 110 grammi si fanno sentire e avrei preferito fosse un po' più leggero, sia per essere più scattante per i titoli frenetici, come gli FPS, sia per le operazioni che richiedono molta precisione, come l'editing. Il clic invece è un pelino più silenzioso del Burst Air II, che monta i medesimi switch. Il Kone II Air, però, eccelle nel comfort per chi ha mani grandi. Ad esempio, mio papà, che ha mani più grandi delle mie, ha apprezzato la presa ergonomica e la forma ampia del mouse, trovandolo perfetto per un uso rilassato, mentre la mia ragazza, che ha le mani più piccole delle mie, punterebbe ad altri mouse. Per quanto riguarda la disposizione dei tasti, in generale è buona, ma ho riscontrato qualche difficoltà nel raggiungere comodamente il piccolo pulsante posto sotto il selettore della modalità di scorrimento, che di base serve per il cambio al volo DPI. Non è una critica enorme, ma vale la pena segnalarlo.

Prezzo

Il Turtle Beach Kone II Air è disponibile a 129,99€ in due colorazioni, bianco e nero, posizionandosi in diretta concorrenza con il Logitech G G502 X Plus, suo principale rivale con lo stesso prezzo, almeno dopo il calo rispetto al lancio. Tuttavia, se fosse proposto a 99€ o al massimo 109€, diventerebbe senza dubbio un best buy per chi ha mani grandi, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo in quella fascia. Tenete d'occhio i box per eventuali sconti, soprattutto per la versione non wireless, che è quasi identica nelle funzionalità (non ha la doppia modalità di scroll), ma costa molto meno.

Recensione Turtle Beach Kone II Air - Foto

Recensione Turtle Beach Kone II Air - Foto

Il sample per questa recensione è stato fornito da Turtle Beach, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Turtle Beach Kone II Air Si sentiva l'esigenza di un mouse come il Turtle Beach Kone II Air, capace di offrire una duplice soluzione wireless per gaming e produttività, grazie alle chicche come la rotellina inclinabile e la doppia modalità di scorrimento. Il suo formato ergonomico è pensato esplicitamente per chi ha mani medie/grandi o per coloro che desiderano un mouse "pieno", ma occhio a dare poco valore al peso, perché può rappresentare un deterrente per una fetta di utenti. Voto finale Turtle Beach Kone II Air Pro Rotellina versatile con doppia modalità di scroll e inclinazione laterale

Rotellina versatile con doppia modalità di scroll e inclinazione laterale Autonomia notevole

Autonomia notevole Tanti pulsanti programmabili

Tanti pulsanti programmabili Buon comfort per mani grandi, ideale per una presa rilassata… Contro … ma non è consigliabile per chi ha mani piccole

… ma non è consigliabile per chi ha mani piccole Il peso si fa sentire, sia nella produttività, che nel gaming

Il peso si fa sentire, sia nella produttività, che nel gaming Il prezzo poteva essere più aggressivo

Giorgio Palmieri Da oltre 10 anni scrive sulle pagine del network di SmartWorld. Adora la tecnologia come Winnie The Pooh con il miele. Ama scrivere di videogiochi e si occupa di info-commerce, ed è anche particolarmente bello. Almeno, così dice sua madre.