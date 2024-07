Recensione Turtle Beach Stealth 500 Gen 3 e Stealth 600 Gen 3: risparmiare o investire 20€?

La differenza di prezzo che c'è tra le cuffie Turtle Beach Stealth 500 Gen 3 e le Stealth 600 Gen 3 è di circa 20€, stando ai costi di listino. Parliamo dei nuovi modelli di cuffie dell'azienda, pensate espressamente per il gaming: vale la pena risparmiare o investire quei 20€ di differenza? Ve le racconto nella (doppia) recensione, ma non prima di avervi ricordato che abbiamo recensito anche le nuove Turtle Beach Atlas Air .

Turtle Beach Stealth 500 Gen 3 vs Stealth 600 Gen 3

Nella tabella in basso potete visualizzare le principali differenze tra le Turtle Beach Stealth 500 Gen 3 e le Turtle Beach Stealth 600 Gen 3 . Per un resoconto più completo sui due modelli, però, vi consiglio di leggere le disamine dei rispettivi modelli più in basso.

Recensione Turtle Beach Stealth 500 Gen 3

Curiosa la scelta di Turtle Beach di commercializzare una variante leggermente più economica delle Stealth 600 Gen 3, per cercare di abbracciare più utenza possibile, ma vi metto già in guardia: le differenze rispetto al modello più costoso non così poche come potreste pensare. E, soprattutto, non sono tutte delle mancanze, anzi.

Quel che si apprezza fin da subito è il design, di certo più minimale e moderno rispetto alla precedente generazione. L'archetto è particolarmente interessante, poiché caratterizzato da un supporto in tessuto elastico che offre una distribuzione uniforme del peso sulla testa.

Tra l'altro pesano davvero poco, appena 233 grammi.

Il supporto è regolabile per adattarsi a diverse dimensioni, ma gli utenti con le teste più grandi potrebbero trovarlo un po' stretto, anche perché tendenzialmente vi è un po' di pressione sulle orecchie.

Le cuffie presentano padiglioni auricolari di forma rettangolare, in grado di fornire un discreto isolamento acustico. I cuscinetti sono morbidi ed in memory foam, ma tenete a mente che sono rivestiti in similpelle, non il migliore dei materiali, specie nei momenti più caldi. Il resto della costruzione è del tutto in plastica che trattiene un po' le impronte.

Sul lato sinistro della cuffia troviamo il microfono integrato, che può essere facilmente sollevato per essere silenziato. I controlli per il volume e altre funzioni sono posizionati sul padiglione auricolare, inclusi i pulsanti per l'accensione, la modalità audio (programmabile via software Swarm II), la sincronizzazione Bluetooth e il QuickSwitch, per il cambio da wireless a Bluetooth.

Ci sono poi due rotelline, uno per il ritorno del microfono in cuffia, l'altro per il volume. Questi controlli sono facilmente accessibili e intuitivi da usare, come da tradizione.

L'unità in test è quella per PlayStation, che funziona anche su PC, Nintendo Switch e in generale sui dispositivi dotati di Bluetooth. Nonostante supporti sia la connettività via Bluetooth, sia quella tramite ricevitore wireless, non è possibile utilizzarle in contemporanea.

Per quanto riguarda la qualità sonora, abbiamo a bordo dei driver da 40 mm con una classica risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz. La qualità d'ascolto non è lontana da quanto visto in altri headset dell'azienda, come nelle Stealth 600 Gen 2 Max: buona per i videogiochi competitivi o in cui l'audio ambientale e spaziale è vitale, ma la resa degli alti, medi e bassi rimane comunque abbastanza piatta, quindi non sono l'ideale per l'ascolto di musica.

L'autonomia è di circa 40 ore, un valore non da record ma senz'altro molto buono, anche perché mi ha permesso di fare una settimana lavorativa senza mai caricarle.

Sottolineo però che, come le Atlas Air, sfruttano la dissolvenza del suono: non appena si comincia ad ascoltare un qualche tipo di contenuto, se le cuffie sono state inattive per qualche manciata di secondi, l'audio rientra in cuffia, appunto, con una piccola dissolvenza. È come se le cuffie andassero in standby per preservare la batteria, opzione che avrei preferito fosse disattivabile: non è un problema per il gaming, anche perché in tal caso sarebbero sempre attive, ma lo potrebbe essere se desiderate utilizzarle anche per la produttività.

Turtle Beach Stealth 500 Gen 3 sono disponibili su Amazon Italia al prezzo di 89,99€ nelle versioni PlayStation e Xbox nella sola colorazione nera. A seguire, invece, è possibile ascoltare un test di registrazione del microfono, che è di qualità più che sufficiente, senza acuti.