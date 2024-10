Recensione Turtle Beach Stealth 700 Gen 3: due ricevitori sono meglio di uno

Confezione

Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 arrivano in una confezione facilmente apribile, in linea con gli altri prodotti dell'azienda. All'interno, troverete le cuffie stesse , due trasmettitori USB CrossPlay (dei quali vi parlerò a breve), un cavo di ricarica USB-C e una guida rapida scheletrica . Manca però la borsa per il trasporto, presente invece nelle Atlas Air.

Caratteristiche tecniche

Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 sono cuffie imponenti, caratterizzate da un design che riprende quello delle 600 Gen 3, ma con alcune modifiche importanti.

I cuscinetti in memory foam sono realizzati in similpelle ibrida e tessuto atletico, così da fornire una soluzione che non tenda a surriscaldare le orecchie, come invece sarebbe potuto succedere per un modello solo in ecopelle.

L'archetto è rinforzato in acciaio, con un rivestimento morbido per un'ulteriore comodità, insieme a degli archetti in metallo che conferiscono robustezza.