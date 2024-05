Recensione Ultrahuman Ring AIR: questo è l'anno degli annelli smart

L'anello è IPX8 e può quindi essere immerso o utilizzato sotto la doccia, anche se è possibile che quelli saranno i momenti migliori per caricarlo. Di notte noi non l'abbiamo trovato fastidioso e per molti potrebbe essere un eccellente sostituto ad un decisamente più ingombrante smartwatch per tracciare il sonno. Chi vi scrive però non ha problema a dormire anche questi ultimi.

Come per tutti gli smart ring rimane la questione: "è giusto per il vostro gusto estetico?".

Per il resto l'anello è molto leggero e molto comodo da usare nella quotidianità e come altri prodotti simili sembra in tutto e per tutto un anello "classico".

Ultrahuman Ring AIR è un anello Smart realizzato in titanio , che gli permette di essere robusto e leggero, mentre all'interno abbiamo del materiale plastico trasparente ipoallergenico. La finitura esterna si può scegliere di tre colori diversi lucidi: oro, nero e argento, oppure nella finitura nero opaca che abbiamo provato noi. Lo abbiamo davvero maltrattato, facendo anche dei lavori in casa e in giardino senza mai levarcelo e alla vista sembra quasi nuovo come il primo giorno. Sicuramente una finitura lucida potrebbe risentire di più dei graffi quotidiani.

L'hardware di questo Ultrahuman Ring AIR è abbastanza "standard" per un anello smart. Ci sono infatti tutti i sensori per tracciare l'attività fisica e poco di più. Abbiamo il sensore di battito cardiaco, quello per l'ossigenazione del sangue (SpO2) e la misurazione della temperatura cutanea. Ovviamente c'è poi il Bluetooth per la connessione allo smartphone. Non è presente invece il Wi-Fi, l'NFC per i pagamenti o un motorino per la vibrazione. Ad oggi consideriamo gli smart ring anche un modo per disintossicarsi dalle notifiche e siamo felici dell'assenza della vibrazione, ma ovviamente questo potrebbe non valere per tutti.

L'anello non è dotato di display o vibrazione e qualsiasi interazione sarà quindi tramite l'applicazione gratuita per smartphone. Aprendola verrete accolti da un riepilogo dei dati della vostra giornata, anche se spesso dovrete attendere una manciata di secondi affinché si ultimi la sincronizzazione, che altrimenti avviene solo ad intervalli di tempo. La prima scheda ci mostra come sta procedendo il movimento della giornata con anche un punteggio di progresso. Con un tap si può aprire il dettaglio e il progresso giorno su giorno. Questo è un po' il funzionamento di tutte le schede nella pagina principale. In alternativa in alto dalla home potrete tornare "indietro nel tempo" e guardare i riepiloghi di ogni giornata passata.

Il secondo blocco è quello dello stress (con un un grafico ad arco che mostra l'andamento nelle ultime ore). Il terzo è quello del sonno, che che su un anello è forse il più utile per un prodotto del genere o nostro parere.

La misurazione è molto precisa e vi darà informazioni chiare sul tempo dormito rispetto a quello a letto, l'efficienza del sonno, i battiti e la media della variazione del battito. Oltre a questo ci sono una lista di valori del sonno a cui viene assegnato un punteggio facilmente comprensibile.

Ovviamente vengono riconosciute le varie fasi del sonno e ci sono i grafici che mostrano come varia il battito, la variazione del battito e la temperatura cutanea. A queste informazioni un po' grezze vengono accompagnate delle notifiche con informazioni più utili su quali valori prestare attenzione e cosa si può fare per cercare di migliorarli.

In questa ottica è particolarmente interessante una funzione che non abbiamo trovato sui concorrenti, ovvero un grafico che mostra, in base ai dati di sonno e di attività, quando è consigliato e sconsigliato assumere stimolanti come caffè, tè o bevande zuccherate. In questo modo avrete una idea più chiara sull'effetto che l'assunzione di questi stimolanti può avere sul vostro sonno e quindi sulla vostra energia.