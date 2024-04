Negli ultimi anni il genere dei metroidvania ha trovato nuova linfa, grazie soprattutto al successo di titoli che hanno inserito elementi roguelite e GDR per innovare il genere. Mi riferisco a capolavori molto celebrati come Hollow Knight, Ori and the Will of the Wisps ed ovviamente la serie Metroid, ma anche Dead Cells, Axiom Verge, il recentissimo Prince of Persia: The Lost Crown. Insomma, tanta roba, anche abbastanza variegata, in grado di accontentare palati differenti. In tale contesto, però, il protagonista di questa recensione rappresenta quasi un unicum.

Ultros è un gioco con caratteristiche peculiari, realizzato su una base molto solida e coerente, con elementi di design che lo rendono immediatamente riconoscibile. Una struttura ben definita, che per diventa quasi limitante in alcuni momenti. Ne parliamo insieme per scoprire uno dei metroidvania più speciali che potete giocare oggi.