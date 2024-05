Recensione Vivo X Fold 3 Pro: lo smartphone pieghevole "perfetto"

Vivo ha ridotto fortemente la sua presenza in Europa. Negli ultimi mesi però l'azienda si sta nuovamente muovendo nel nostro mercato. Non è il caso dello smartphone di cui parliamo in questa recensione, ma quello che leggerete potrebbe sicuramente farvi nuovamente interessare alle mosse che l'azienda potrebbe fare nel prossimo futuro.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Il sistema di cerniere che permette di aprire lo smartphone è estremamente robusto e fa un leggero scatto per aprire lo smartphone in modo completamente piatto. In più ha un peso relativamente contenuto visto che si ferma a 236 grammi ed è anche resistente all'acqua secondo lo standard IPX8 . Sul lato abbiamo poi anche uno switch fisico della suoneria, un'aggiunta estremamente piacevole e uno dei dettagli che permettono di capire come Vivo abbia involuto infarcire questo smartphone di tutto il meglio della sua tecnologia.

Vivo X Fold 3 Pro è sicuramente lo smartphone pieghevole più notevole che abbiamo mai provato dal punto di vista costruttivo. Da aperto è sottile appena 5,2 millimetri . La finitura in vetro è pregevole e non trattiene le impronte, anche se rende lo smartphone leggermente scivoloso. La scocca è in alluminio mentre la cerniera all'interno è in fibra di carbonio.

Hardware

Una prima volta è quella del lettore di impronte digitali sotto al display. Ma non solo: questo lettore è ultrasonico e... ne è presente un gemello anche nel display interno. L'unica nota stonata è la vibrazione: un po' troppo debole. A volte potreste rischiare di non sentire una notifica in arrivo quando lo smartphone è in tasca.

Fotocamera

Molto buoni i video registrati in 4K a 60fps, anche se è capace di realizzare anche clip in 8K . Alla risoluzione del 4K è però capace di passare fra tutte le fotocamere in modo fluido ed è questa la modalità che abbiamo apprezzato maggiormente.

Display

Software

Vivo X Fold 3 Pro non è uno smartphone venduto nel nostro paese e pertanto il software non è pensato per il nostro mercato. Questo vuol dire che all'avvio non ci sono le app Google e neanche il Play Store. I servizi di Google sono però in realtà presenti e solo latenti. Basta installare l'apk del Play Store per "svegliarli" e avere uno smartphone praticamente identico rispetto a quelli che trovereste sul nostro mercato. Come sempre in questi firmware le app vengono messe rapidamente nel "congelatore" per risparmiare batteria, ma nel caso del software OriginOS 4 di Vivo (basato su Android 14) basta abilitare una sola opzione per ogni app di cui volete continuare a ricevere servizi e notifiche anche da chiuse per risolvere.

Non è presente la lingua italiana e non c'è modo di forzarla. Un problema minore visto che abbiamo realizzato come ormai praticamente tutte le app permettano di scegliere una lingua diversa da quella di sistema al loro interno.

Per il resto l'unica vera differenza rispetto ad uno smartphone Europeo è la non compatibilità con Android Auto. Una mancanza enorme per chi vi scrive, ma magari marginale per altri. Gli altri servizi, Google Wallet incluso, invece funzionano senza problemi. L'interfaccia Vivo per i suoi smartphone cinesi è sì molto colorata come da tradizione, ma estremamente curata e sopratutto priva di pubblicità e con pochi servizi inutilizzabili specificatamente pensati per il mercato asiatico. Ci sono tantissime app cinesi preinstallate che potete levare con pochi tap. Per il resto è stata una bellissima scoperta. Una delle interfacce più curate e gradevoli del mercato. Ottima la gestione delle finestre, che vi permette di utilizzare lo smartphone in tutte le sue potenzialità una volta che è aperto.

C'è anche una sorta di flex mode e una gesture che se accennate la chiusura della scocca per attivare la modalità a schermo diviso. Presente anche una modalità di gioco.