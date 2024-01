Recensione Vorwerk Folletto VR7s: per gli amanti del brand

Folletto è famosa per i suoi sistemi di pulizia per la casa, che da qualche tempo si è arricchita anche di un robot aspirapolvere. L'ultimo di questa famiglia si chiama VR7s e lo proviamo per voi in questa recensione.

L'azienda tedesca Vorwerk ha iniziato con il suo brand Folletto a produrre robot aspirapolvere subito dopo l'acquisizione di Neato nel 2017. Questo nuovo VR7s porta con sé l'impronta di quella acquisizione, partendo sopratutto dalla forma a D che da sempre ha caratterizzato i prodotti del brand.

Questo VR7s cambia alcuni dettagli, come il posizionamento dei bottoni, ma in buona parte rimane invariato. Monta una torretta lider argentata molto bassa e il coperchio superiore per il cassetto della polvere è ancora una volta della stessa larghezza del robot stesso. Il paraurti frontale nasconde poi altri sensori utilizzati dal robot per mappare la casa e navigare nello spazio.

Inferiormente abbiamo una grande spazzola centrale con setole in gomma miste a spazzole per sollevare lo sporco e poi aspirarlo nel contenitore interno. Vorwerk non fornisce alcun dato sul robot e quindi non si conosce la potenza di aspirazione, ma dalle nostre prove è indubbiamente uno dei motori di aspirazione più potenti in circolazione.

Anche il rumore generato dal motore, non proprio silenzioso, va a corroborare la nostra tesi. Lateralmente c'è una piccola spazzola per raccogliere lo sporco dagli angoli, a nostro parere questa è forse un po' troppo piccola e sarebbe stata apprezzata con delle spazzole un po' più lunghe.

Non c'è molto altro da scoprire sul robot, visto che l'azienda non ha implementato una funzione di lavaggio. Questo perché nella filosofia di Vorwerk un prodotto deve fare al meglio della categoria quello per cui viene venduto e poiché ad oggi l'azienda non è soddisfatta di quello che è stato raggiunto nel mondo del lavaggio automatico non lo ha ancora implementato, così come ha scelto di non implementare altri fronzoli, come telecamere per la sicurezza o il riconoscimento degli oggetti.

La navigazione nello spazio e la mappatura dell'abitazione tramite lidar è però molto buona. La mappa nell'app appare forse un po' troppo frastagliata, ma sono alla fine finezze principalmente estetiche e che non influiscono sulla funzionalità.

Il robot non è dei più veloci, ma è invece fra i più meticolosi e lo si vede anche dalla pulizia dei tappeti al termine del lavoro. Siamo nella fascia più alta in assoluto per quanto riguarda la pulizia.