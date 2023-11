Recensione Withings Scanwatch 2: l'orologio ibrido si aggiorna

Scanwatch 2 non è particolarmente diverso dal precedente modello, andando così a non tradire la sua filosofia di orologio irbido e quindi prima di tutto si presenta come un orologio classico. Rispetto al primo modello questa volta abbiamo provato la variante più piccola da 38 millimetri. È un prodotto molto interessante anche solo per il fatto che è sostanzialmente una delle soluzioni più piccole e compatte nel mercato degli smartwatch, perfetta per chi ha un polso piccolo. Non è però sottilissimo e in tal senso non si discosta troppo dai concorrenti. Sarebbe stato interessante vedere una soluzione più sottile, magari (ovviamente) a scapito dell'autonomia che è per qualcuno forse inutilmente lunga.

Il modello da 38 millimetri ha linee ancora più pulite con un design forse un po' più femminile ma indubbiamente adatto a qualsiasi polso, sopratutto grazie alla possibilità di personalizzare con semplicità l'orologio con cinturini di ogni genere.

Sul lato destro troviamo la corona che funge sia da tasto che da unico strumento per scorrere le voci dei menù, visto che come sempre l'orologio Withings non è dotato di schermo touch.

Il quadrante è estremamente pulito, bianco con i marcatori del tempo in argento senza cirfre, almeno nella nostra versione. C'è poi anche il piccolo quadrante del contapassi che mostra visivamente la percentuale di passi fatti durante la giornata. Un modo elegante e intuitivo per tenersi sempre in movimento. Bellissimo il vetro zaffiro curvo che trasmette una sensazione di qualità a chi lo indossa. Caratteristica questa che è incompatibile con tutti gli schermi touch dei concorrenti. In alto è posizionato il piccolo display OLED in scala di grigi da 0,63". Rimane uno schermo molto piccolo, ma estremamente visibile anche con tanta luce. Questo è sicuramente uno dei vantaggi di questo piccolo display, che mostra comunque sempre chiaramente quello che ci serve.

Posteriormente abbiamo invece tutti i nuovi sensori per la salute, che sono poi la vera novità di questo modello. Non perché prima fossero assenti, ma perché sono stati in buona parte rinnovati. Abbiamo il sensore per l'ossigenazione del sangue, quello per il battito cardiaco e ora anche un sensore della temperatura della pelle, che è un ottimo modo per capire se ci stiamo allenando troppo o se ci stiamo ammalando. Presente ancora poi la possibilità di realizzare ECG, avviando la funzione e toccando la corona dell'orologio con l'altra mano. In 30 secondi avremo un ECG certificato in formato PDF pronto da condividere con il vostro medico. È un po' questa la carta vincente che Withings si gioca: il tracciamento della salute.