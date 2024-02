Recensione Withings Scanwatch Light

In queste pagine abbiamo ormai recensito molti prodotti Withings, brand focalizzato sulla realizzazione di prodotti smart per la salute e smartwatch ibridi. Questo Scanwatch Light di cui vi parliamo oggi è un po' un ritorno alla origini, dopo anni di prodotti indossabili sempre più tecnologici.

All'apparenza questo è uno Scanwatch in tutto e per tutto. Un orologio analogico, semplice e moderno nel design con un piccolo cerchio nero in alto nel quadrante che è il display OLED monocolore da 282 ppi che rende questo prodotto davvero intelligente. L'orologio farà felici tutti gli utenti che hanno un polso non troppo grande, non tanto per le dimensioni del cinturino, che accontentano più o meno chiunque, quanto piuttosto per la dimensione della cassa stessa. È da 37 millimetri e pesa solo 27 grammi. Nel mondo degli smartwatch è sicuramente uno dei prodotti più sottili e compatti. È ovviamente certificato per le immersioni fino a 5ATM e quindi potrete tranquillamente tenerlo al polso anche in bagno. Il bracciale in silicone è poi molto ben fatto e non ci ha dato nessun fastidio sulla pelle. Probabilmente è uno di quelli di maggiore qualità che abbiamo provato.

Sul lato destro è presente la corona circolare che funge anche da unico tasto. Da qui è possibile risvegliare il display e le sue funzionalità più "smart".

Se le lancette dovessero coprire il display queste si sposteranno per darvi massima visibilità, per poi tornare in posizione non appena lo schermo andrà in timeout. Lo schermo è estremamente visibile e di chiarissima lettura, anche se molto piccolo. Ancora una volta i testi vengono mostrati a scorrimento e se perdete l'attimo l'informazione sarà persa. Il quadrante mostra l'ora in formato digitale, il giorno della settimana, la data e una barra che si riempie mano a mano che il conteggio dei passi giornalieri si avvicina all'obiettivo da voi impostato.

Dopodiché scorrendo la corona sarà possibile visualizzare in sequenza: battito cardiaco, conteggio dei passi e distanza percorsa. Vi sarà poi data la possibilità di avviare una sessione di attività fisica o una di respirazione. Per lo sport vengono mostrati alcuni sport da avviare rapidamente oppure un generico altro se quello che fate non rientra nella casistica più generica (corsa, nuoto, camminata o bicicletta).

Ovviamente il tracciato GPS di un eventuale sport all'aperto verrà recuperato tramite lo smartphone connesso, visto che dal punto di vista hardware questo smartwatch (od orologio ibrido) è particolarmente scarno. Non c'è il GPS, come non c'è neanche l'NFC per i pagamenti.