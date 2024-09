Recensione XGIMI MoGo 3 Pro: un proiettore auto-magico che sa farsi voler bene

Lo inseriremo a breve nell'elenco dei migliori proiettori ? Se avete sbirciato il voto, conoscete già la risposta, ma non date il risultato tanto per scontato prima di aver letto tutta la recensione di XGIMI MoGo 3 Pro.

Unboxing

Acquistando la versione bundle abbiamo anche la base / powerbank, un accessorio quantomai azzeccato per il MoGo 3 Pro, del quale parleremo in seguito.

Costruzione

Sul retro la porta USB-C per l'alimentazione e il tasto di accensione, mentre sul lato opposto, nascoste da uno sportellino in gomma, ci sono una USB-A 2.0 e una micro HDMI 1.4 (ARC).

Inoltre, quando non in uso, la lente del MoGo 3 Pro è in questo modo protetta da urti e polvere. La sua forma circolare è poi congeniale anche per l'audio, che è davvero a 360°, per quanto il sistema non sia particolarmente potente (2x 5 Watt).

Il proiettore è infatti in grado di ruotare di 130° sul suo asse, e questo consente di inclinarlo in pochi secondi all'angolazione ideale in base al punto di proiezione, cosa assai più complicata da fare con modelli "statici" o privi di qualsivoglia inclinazione.

Telecomando

Non manca ovviamente il microfono, per l'uso di Google Assistant e degli input vocali. I tasti per il volume sono invece messi in diagonale, più per una ragione estetica che pratica.

Gli altri pulsanti sono quelli canonici per muoversi nell'interfaccia di Google TV, più uno dedicato alla messa a fuoco , che comunque è possibile impostare affinché venga ricalcolata ogni volta all'avvio o in caso di movimento.

Scheda Tecnica

Tra gli accessori opzionali che non abbiamo potuto provare c'è anche un filtro ottico , da montare al volo sopra la lente, che in pratica proietta un cielo stellato o altre immagini ambient su tutta la parete, per un effetto scenico garantito.

Chiariamo però che il proiettore non ha una batteria integrata, quindi non è letteralmente "portatile" di suo. Lo diventa con il PowerBase Stand , un'asta da poco più di 40 centimetri con all'interno una batteria da 20.000 mAh, che garantisce circa 2 ore e mezzo di autonomia.

C'è anche il sistema di protezione degli occhi , che interrompe il flusso di luce qualora qualcuno passasse davanti al proiettore, e c'è anche una modalità ambiente ("diffusore d'atmosfera"), in cui in pratica il MoGo 3 Pro diventa uno speaker in grado di creare effetti luminosi.

Inoltre ci sono tutti i sistemi ISA 2.0 per la correzione del trapezio, l'autofocus, per evitare gli ostacoli, e per allinearsi con un eventuale schermo: automatismi che di solito si trovano in modelli di fascia ben più alta, e che qui sono tutti presenti, rendendo il proiettore molto più comodo e veloce da utilizzare , anche in ambienti diversi.

Partiamo dalla luminosità , che per quanto non sia certo così elevata da poterlo usare confortevolmente anche con tanta luce, è comunque superiore alla media dei rivali.

Esperienza d'uso

Come abbiamo già sottolineato, la luminosità non è adatta a un uso diurno : per godere davvero dei contenuti proiettati dovete essere al buio, quasi totale. Questo è inevitabile, per quanto la luminosità sia buona rispetto alla media di questa fascia, non è ancora sufficiente per contrastare il sole o anche solo un lampadario. L'immagine qui sotto serve a darvi un'idea di quello che succede in una stanza illuminata dal sole, che non batteva nemmeno sulla finestra.

Tutto è semplice. Accendi il proiettore, lo ruoti, lo punti verso una parete libera (anche parzialmente), e fa tutto lui . In pochi secondi il film sarà pronto a partire. E usando lo stand è tutto ancora più facile e comodo, perché non devi avere a portata di mano una presa di corrente, e puoi letteralmente spostare il MoGo 3 dove è più comodo.

È importante tenere a mente che siamo comunque di fronte a un proiettore da 500 euro, per non alzare troppo le aspettative, ma riflettendo sul fatto che è tutto automatizzato e che potete tirare fuori un'immagine convincente anche su una comune parete bianca, non è poco.

Non ci sono cali importanti di qualità ai bordi e nemmeno di luminosità, e in generale l'immagine è ben contrastata e godibile .

E come si vedono questi contenuti? La buona notizia è che, anche sfruttando tutti i sistemi di correzione e obstacle avoidance, non ci sono artefatti fastidiosi, che solitamente possono comparire proiettando da posizione molto angolata.

Il difetto principale, che diventa più evidente quanto più l'immagine è grande, è un minimo di pixellatura sui contorni più netti, particolarmente visibile in alcuni elementi dell'interfaccia (soprattutto nelle impostazioni) o con certi contenuti di animazione (vedi sopra - nota a margine: era disattiva la funzione per evitare gli ostacoli).

Con film e serie TV, soprattutto se guardati da qualche metro di distanza, è tutto più godibile, e l'effetto cinema compensa quelle che possono essere le perdite più evidenti rispetto a un televisore in termini di saturazione e contrasto.

Discreto anche l'audio: non particolarmente potente, ma chiaro nei dialoghi e con una dinamica ben definita, che permette di distinguere piuttosto chiaramente le varie frequenze. Non a caso c'è anche la modalità "ambient light", attivabile ruotando il proiettore verso il basso, che in pratica diffonde una luce a scelta dell'utente ma soprattutto trasforma il MoGo 3 Pro in uno speaker Bluetooth, giusto per non fargli mancare nulla.

Ultima nota in chiusura sul software. Finalmente c'è Netflix! Era inconcepibile che un'azienda come XGIMI costringesse i suoi utenti a soluzioni alternative, e sarebbe stato un vero peccato che un proiettore così "immediato" avesse avuto un difetto del genere.

Per di più l'interfaccia di Google TV è esattamente ciò che ci vuole: semplice, ben fatta, e ricca di contenuti.

Qualche scattino qua e là c'è stato, ma mai a riproduzione avviata, e il parco app disponibili è davvero vario, e comprende tutti i più popolari servizi di streaming, tutti i più popolari media center (incluso Stremio), e qualche giochino giusto per intrattenersi un po'. Il lato ludico non è mai decollato su Android TV, se non con i servizi di cloud gaming, ma vista la media dell'hardware su cui gira è anche bene così, e se volete fare due corse con Asphalt e affini, almeno potrete farle fluidamente, grazie anche alla latenza ridotta sotto i 27 ms dal gaming mode.