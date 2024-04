Recensione Xiaomi 14 Ultra: ecco com'è un camera phone!

Confezione

La confezione di Xiaomi 14 Ultra è per fortuna molto ricca. All'interno troviamo un cavo USB-C/USB-C, un alimentatore da ben 90W (molto compatto per le dimensioni). In più abbiamo anche una cover rigida nera in plastica, molto piacevole e utile per qualcuno.

Costruzione ed Ergonomia

Lo smartphone è resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68 . Peccato non sia disponibile la versione in titanio, pensata per il solo mercato cinese.

Il telaio in alluminio è dichiarato come 1,38 volte più resistente rispetto al passato e il retro ha invece una finitura in finta pelle, abbastanza piacevole alla vista e al tatto, ma che alla fine è pur sempre plastica. Avremmo sicuramente preferito una soluzione in vetro, che l'avrebbe reso più raffinato, aumentandone però probabilmente ancora di più il già consistente peso.

Xiaomi 14 Ultra è riconoscibilissimo per il suo retro dove capeggia l'enorme blocco fotografico sporgente con il logo Leica, che caratterizza questa linea di smartphone già dalla scorsa generazione. È uno smartphone dalla presenza importante. Pesa 219 grammi ed è spesso ben 9,2 millimetri , con l'aggiunta di questo blocco fotografico che non solo non passa inosservato ma si sente sia in tasca che in mano.

Hardware

La connettività è degna di un prodotto simile: 5G, Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 e uscita video tramite USB-C 3.2. C'è anche l'emettitore ad infrarossi e la connettività satellitare, che però di fatto è inutile perché non c'è un servizio per sfruttarla. L'unica vera sbavatura è sull'assenza di supporto alle SIM virtuali ( eSIM ). Questo sicuramente potrebbe tenere lontani tutti gli utenti che hanno già abbracciato questo formato di SIM.

Ovviamente questo Xiaomi 14 Ultra ha una scheda tecnica che gli permette di definirsi come uno smartphone premium. Il processore è l'ormai rodato Snapdragon 8 Gen 3 octa core da 3,3 GHz a 4 nanometri e con GPU Adreno 750. Abbiamo poi ben 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Apprezziamo molto che Xiaomi abbia voluto realizzare una sola versione di memoria per questo smartphone.

Fotocamera

Ovviamente il comparto fotografico di questo Xiaomi 14 Ultra è la parte più interessante. L'enorme blocco fotografico infatti porta in dote un kit di sensori di tutto rispetto. Partiamo dalla fotocamera principale da 50 megapixel che ha un'apertura variabile fra ƒ/1.63 e ƒ/4.0. Un range notevolmente ampio e per la prima volta su di uno smartphone. Tra l'altro è possibile variare questa apertura fra tutti i valori intermedi, così come in automatico deciderà in autonomia su che valore fermarsi. Si tratta di un sensore da 1" e c'è ovviamente la stabilizzazione ottica. Gli altri tre sensori sono poi tutti da 50 megapixel, mettendo già da qui in imbarazzo le scelte dei sensori di alcuni concorrenti. La grandangolare ha un'apertura ƒ/1.8, mentre il primo sensore zoom (3,2x) ha apertura ƒ/1.8 e quello da 5x ha apertura ƒ/2.5.

A tutte queste fotocamere si aggiunge una fotocamera frontale da 32 megapixel ƒ/2.0. Partiamo al contrario e parliamo proprio di quest'ultima. Finalmente guadagna in video in 4K a 60fps, ma il fuoco è fisso e la qualità è inferiore ai concorrenti. Meglio ruotare lo smartphone e riprendersi dai sensori principali (anche se "alla cieca").

La nostra esperienza con questo smartphone è stata sorprendente per quanto riguarda la parte fotografica. Non ogni scatto è perfetto, sembra che quest'anno nessuno smartphone sia uscito al 100% "finito" sul fronte software nelle fotocamere, ma per noi è diventato rapidamente la prima scelta sul comparto fotografico da smartphone. L'interfaccia è semplice, chiara e completa. Tutti i comandi sono al posto giusto e la messa a fuoco è veloce e precisa, così come lo scatto anch'esso fulmineo. La qualità degli scatti è eccezionale in praticamente ogni contesto. Tanta definizione, buon bilanciamento delle luci e buon bilanciamento dei colori.

Sul brillantissimo display di questo smartphone alcune immagini possono apparire un po' spente, ma l'impressione da PC è ben diversa. In ogni caso premendo sul tasto di edit e poi solo su Auto si ottiene comunque un risultato straordinariamente vivido, per chi ama il genere. Abbiamo amato la coerenza fra i vari sensori, ma soprattutto quello delle due fotocamere zoom, con una predilezione verso il sensore 3.2X che si presta per tantissimi scatti diversi, ritratti inclusi. È forse il primo smartphone dove una fotocamera zoom si è dimostrata flessibile e di qualità come praticamente il sensore principale.

La modalità pro è quasi una storia a parte, è estremamente ricca e permette di sbloccare ancora più potenzialità, soprattutto grazie al RAW e all'Ultra RAW a 16 bit. Noi rimaniamo dell'idea che anche un fotografo professionista apprezzerà probabilmente di più la parte "auto" di uno smartphone, appoggiandosi però al pro in caso avesse lasciato a casa la sua vera fotocamera.

Il RAW è molto buono e permette di tirare fuori tutte le informazioni che servono quando lo si va a modificare. Ci è piaciuto molto il fatto di poter creare dei propri profili personali in modalità pro, da recuperare al volo quando vi servono.

Nei video si può registrare in 8K a 30fps o in 4K fino a 120fps. Le riprese migliori, e che garantiscono anche di poter passare fra una fotocamera e l'altra si fanno però in 4K a 60fps, sono ottimi filmati, da vero smartphone premium, anche se abbiamo notato qualche leggera vibrazione in più rispetto a quelli che per noi sono i benchmark della categoria. Chissà che con un aggiornamento si possa ancora migliorare.