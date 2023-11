Unboxing

La confezione di vendita di Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è abbastanza compatta. All'interno trovate il mini compressore e alcuni accessori per l'utilizzo: tre adattatori per diversi formati, il cavo per la ricarica, la manualistica di base e una borsetta in tessuto soffice, perfetta per il trasporto.

Caratteristiche Tecniche

Modello : MJCQB06QW

: MJCQB06QW Pressione di gonfiaggio : 0,2-10,3 bar / 3-150 psi

: 0,2-10,3 bar / 3-150 psi Accuratezza sensore : ±1 psi

: ±1 psi Diametro valvola : 6,9 mm

: 6,9 mm Connettività : porta USB-C

: porta USB-C Rumorosità : meno di 80 dB (a 1 m di distanza)

: meno di 80 dB (a 1 m di distanza) Temperature operative : -10°C / +45°C

: -10°C / +45°C Batteria : 2.000 mAh (14,4 Wh)

: 2.000 mAh (14,4 Wh) Tempo di ricarica : 3 ore circa

: 3 ore circa Dimensioni : 123 × 75,5 × 45,8 mm

: 123 × 75,5 × 45,8 mm Peso: 490 g

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è un mini compressore ad aria molto simile ai precedenti modelli Xiaomi. Ha un corpo compatto con bordi arrotondati e un piccolo tubo flessibile che esce dalla parte alta. Alla fine del tubo c'è la valvola, che può essere estratta dal suo alloggiamento tirando con un po' di forza. Sui due fianchi e sulla parte inferiori ci sono le griglie per l'ingresso dell'aria. Inoltre, sempre sulla parte bassa è integrata la porta USB-C per la ricarica. Il piccolo compressore è infatti totalmente elettrico e portatile, grazie alla batteria agli ioni di litio da 2.000 mAh che si trova all'interno. La potenza di gonfiaggio non manca. Il compressore ha una pressione massima di 10,3 bar / 150 psi, dunque può gonfiare senza problemi qualsiasi tipo di oggetto. Inoltre, con gli accessori disponibili in confezione, è possibile adattare facilmente la valvola per l'uso su diversi prodotti, tutto in pochi secondi. Inoltre, proprio a partire da questo modello è incluso in confezione il nuovo adattatore per valvola ad attacco rapido, che permette di collegare più facilmente la valvola ed evitare di sporcarsi le mani. Il nuovo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 ha diverse novità rispetto alle generazioni precedenti. Ad esempio, rispetto allo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S è più veloce del 25% nel tempo di gonfiaggio di uno pneumatico da auto, ed è anche più efficiente in termini di autonomia. Sia la costruzione che l'ergonomia sono dunque ampiamente promosse. L'unico aspetto che fa un po' storcere il naso è il peso, che arriva a circa 490 grammi. Non è un valore eccessivo, ma non è neanche poco per un oggetto che vuole essere davvero portatile.

Funzionalità

Oltre a fornire una buona pressione per il gonfiaggio, il nuovo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 ha anche altre funzionalità molto interessanti di cui parlare. Prima di tutto, è totalmente controllabile tramite lo schermo LED integrato, sul quale è possibile leggere chiaramente il valore di pressione attuale dell'oggetto su cui abbiamo collegato la valvola. Utilizzando i pulsanti nella parte centrale è possibile cambiare modalità, impostare precisi valori di pressione, controllare l'autonomia è accendere la torcia. Sono disponibili ben 6 modalità per il gonfiaggio: quella manuale, completamente regolabile secondo le esigenze, più 5 preimpostate per bicicletta, motocicletta, automobile, monopattino e pallone. Da segnalare che la modalità monopattino è completamente inedita rispetto ai modelli Xiaomi precedenti. Sulla parte alta c'è anche una piccola torcia LED di colore bianco, che aiuta molto quando ci troviamo in condizioni di scarsa visibilità. Basta premere sul pulsante col sole per attivarla: la luminosità è abbastanza buona, migliorata non poco rispetto alle precedenti versioni del compressore Xiaomi, e funziona sia in modalità fissa che lampeggiante. Attenzione perché per accendere il compressore dovete per forza sganciare la valvola dalla parte alta, anche se volete semplicemente accendere lo schermo per controllare la batteria o attivare solo la torcia. Una limitazione un po' scomoda e senza una chiara spiegazione. Altra limitazione da segnalare è quella per la porta USB-C, che non è compatibile con la ricarica esterna. Ciò vuole dire che il compressore non può essere usato come un powerbank.

Esperienza d'uso

Usare il piccolo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è estremamente facile e soddisfacente. Le dimensioni compatte e la velocità di gonfiaggio lo rendono un accessorio davvero utile per diverse esigenze. Abbiamo provato a gonfiare diversi oggetti. Con le ruote di bici e monopattini si comporta alla grande: basta pochi secondi per raggiungere la pressione desiderata. Con gli pneumatici delle auto invece ci vuole qualche minuto, ma la potenza è comunque molto buona. La valvola integrata direttamente sul mini compressore ha un attacco filettato, dunque si avvita facilmente su diversi tipi di ruote. Grazie al tubo flessibile, è possibile usare il compressore a diverse angolazioni, senza il minimo problema. Il tubo è però un po' corto, quindi bisogna stare un po' attenti se dovete raggiungere valvole in posizioni complicate. Sono molto comodi anche gli adattatori inclusi in confezione, che aumentano ancora le possibilità di utilizzo. Ad esempio, con l'adattatore ad ago potete gonfiare i palloni, cosa particolarmente importante se volete sempre le massime prestazioni durante le partite di calcetto o beach volley. Il sensore di pressione integrato nel compressore è abbastanza preciso e fornisce indicazioni fondamentali. Lo schermo LED monocromatico è sempre ben visibile, anche con luce forte, per questo non abbiamo mai faticato nell'utilizzo delle varie funzioni. L'autonomia di un dispositivo di questo genere è difficile da valutare. Durante la nostra prova lo abbiamo caricato una volta e poi utilizzato per gonfiare 4 ruote di monopattini, 2 ruote di bicicletta e 4 ruote di auto. A fine test è rimasta ancora una tacca di autonomia, ma non siamo mai partiti con pneumatici completamente sgonfi. Xiaomi dichiara che con una sola carica si può gonfiare fino a 10 volte una ruota di automobile, dunque c'è energia a sufficienza per tutti gli altri utilizzi possibili. Il tempo di ricarica da 0 a 100% è di circa 3 ore. Tutto considerato, l'esperienza d'uso di Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è assolutamente promossa, soprattutto perché è un accessorio capace di rendersi utile in occasioni diverse. Può essere il classico strumento di emergenza da tenere in auto, ma anche un fedele compagno di avventura per i ciclisti.

Prezzo e Acquisto

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è già disponibile all'acquisto e ha un prezzo di listino pari a 59,99€ per l'Italia. Una cifra non banale per un piccolo accessorio di questo tipo, ma in linea con altri modelli di alta qualità: per fare qualche confronto vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra selezione dei migliori compressori ad aria portatili. La buona notizia è che il prezzo del mini compressore di Xiaomi è quasi sempre ribassato dai continui sconti, presenti sia su Amazon che sugli altri store online. In questo momento, ad esempio, lo trovate con uno street price di circa 40€, molto più aggressivo e alla portata di tutti. Uno strumento di questo genere può fare davvero comodo praticamente a tutti. Si potrebbe dire che è quasi indispensabile per chi ha un'auto, una moto, un monopattino o una bici, ma anche per chi usa accessori gonfiabili a casa o in vacanza, per chi fa sport con palloni da gonfiare e per tanti altri utilizzi. La spesa di 40€ circa è molto piccola se pensate alla comodità di avere sempre con voi un accessorio di questo tipo, che evita di andare nelle stazioni di servizio o, peggio, di rimanere sulla strada con le gomme a terra.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è l'accessorio indispensabile per tutti quelli che hanno qualcosa da gonfiare: ruote, palloni, materassi e qualsiasi altro oggetto. Le funzionalità integrate sono di alto livello e rendono molto facile l'utilizzo. Poi c'è anche uno schermetto LED sempre ben visibile e chiarissimo, che rende ancora più comodo impostare la giusta pressione. Non è certo il mini compressore ad aria più economico, ma ha comunque un rapporto qualità/prezzo davvero eccezionale. Non avrete altro compressorino al di fuori di questo. Pro Facilissimo da usare

Facilissimo da usare Schermo integrato per leggere informazioni

Schermo integrato per leggere informazioni Modalità preimpostate utilissime

Modalità preimpostate utilissime Torcia molto luminosa Contro Peso un po' alto

Peso un po' alto Sempre necessario sganciare la valvola per accenderlo

Sempre necessario sganciare la valvola per accenderlo Non funziona come powerbank