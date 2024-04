Xiaomi lancia sul mercato un nuovo robot aspirapolvere. Non è un'assoluta novità come scopriremo, ma il prezzo è così buono da farlo diventare un best buy. Scopriamo questo Xiaomi Robot Vacuum X20+ nella nostra recensione.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ si presenta come un classico robot circolare con torretta lidar . Superiormente abbiamo i tasti per accenderlo e farlo tornare alla base e il coperchio che lascia accesso al cassetto della polvere se mai aveste bisogno di utilizzarlo. In teoria penserà a tutto la vostra base di ricarica. Frontalmente abbiamo non solo altri sensori per la mappatura della casa ma anche una videocamera che può essere sfruttata per il riconoscimento più preciso degli oggetti ed evitare quindi che possa "mangiarsi" dei cavi oppure incastrarsi con dei panni sporchi. Dreame permetteva di sfruttare questa fotocamera anche per la sorveglianza, cosa che l'app di Xiaomi non permette di fare.

Se rovesciamo il robot troviamo la spazzola laterale per spostare lo sporco verso il centro, dove è posizionata una seconda spazzola appena sotto al motore di aspirazione. Questa spazzola è un misto di setole e bande in gomma. Non vi si impigliano troppi capelli, ma non ha un sistema anti-aggrovigliamento e per tanto ogni tanto avrà bisogno di una pulizia manuale. Il motore di aspirazione è da 6.000 Pa, quindi leggermente più potente di quello del corrispettivo Dreame. Sulla parte posteriore troviamo i moci per il lavaggio. Sono magnetici e possono essere rimossi per levare la parte in tessuto ed eventualmente lavarla in lavatrice ogni tanto. Questi moci quando bagnati esercitano della pressione sul pavimento e permettono di lavare la superficie di casa vostra. Non offrono funzionalità particolari, come lo sgancio automatico o l'estensione laterale, ma offrono invece la possibilità di essere sollevati in automatico quando il robot è su di un tappeto.

La mappatura dei tappeti non è automatica, ma una volta aggiunti sulla mappa il robot provvederà a sollevare i moci su di essi e ad aumentare la potenza. La mappatura è molto buona e la precisione si rivede anche nella navigazione dello spazio, che è precisa e con avvicinamenti delicati al mobilio.

Dall'app è possibile gestire il robot su tantissimi aspetti ed è ovviamente possibile pulire tutta la casa, solo alcune stanze o solo alcune zone. È anche possibile impostare tipologie di pulizie diverse per singola stanza. Non manca ovviamente la possibilità di programmare la pulizia e di integrare il robot in automatismi di vario tipo all'interno dell'app Xiaomi.