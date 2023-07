Recensione Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L: meglio risparmiare e prendere il modello vecchio?

Vi parlai della prima friggitrice ad aria di Xiaomi nel dicembre del 2021 . A maggio 2023 è stato svelato il nuovo modello, una versione migliorata che viene proposta, per ovvie ragioni, a un prezzo più alto. Siamo qui quindi per capire se Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L 2023 vale i soldi in più richiesti o se è meglio approfittare di qualche offerta sul modello precedente.

Nella confezione della nuova Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L troviamo, oltre alla friggitrice e al suo cestello, anche un manuale in più lingue, una griglia e un fondo rialzato che permette di far finire sul fondo eventuali oli o grassi di cottura. Sfilata dalla confezione si nota subito una delle più grandi differenze rispetto al modello precedente: il vetro trasparente integrato nel cestello. Se non fosse per questo dettaglio, i due prodotti sarebbero molto simili: è ancora una friggitrice molto elegante , caratterizzata da linee pulite e dal colore bianco che avevo apprezzato anche all'epoca. Proprio la scelta del colore lo rende a mio avviso uno di quegli elettrodomestici che può essere tenuto a vista in cucina senza doversi preoccupare della sua presenza , cosa che non si può dire di tanti modelli più ingombranti e solitamente di colore nero.

Ciò nonostante aumenta leggermente la capienza del cestello, che passa da 3,5 a 4 litri. Mezzo litro in più non è chissà quale rivoluzione, ma è comunque spazio aggiuntivo senza aumentare il volume complessivo del dispositivo. Considerate comunque che a parità di prezzo si trovano modelli ben più capienti . Se fate parte di una famiglia numerosa potreste ritrovarvi a dover cuocere le pietanze in più volte, finendo per cenare a puntate invece che tutti insieme. L'interno del cestello, oltre a essere più capiente, è anche leggermente diverso.

Potrebbe dipendere dalla presenza del vetro (che però, essendo temperato e resistente alle alte temperature, non dovrebbe avere problemi) o da un eccesso di zelo di Xiaomi. O ancora potrebbe dipendere dal fatto che anche lavandola a mano un po' d'acqua finisce nell'intercapedine tra i due vetri , quello interno e quello esterno (il concetto è simile a quello del vetro dei forni classici). Dopo averla lavata noterete un po' d'acqua o di vapore di condensa all'interno, nulla che non si risolva nell'arco di una nottata. L'unico problema è che se l'acqua di casa è un po' calcarea potrebbero rimanere un po' di aloni, ed è un punto che è difficile raggiungere.

Scompaiono (finalmente) le feritoie laterali , che rendevano più difficile la scolatura dei grassi, la pulizia dei prodotti e l'utilizzo in generale. Adesso le pareti sono completamente lisce, e c'è ovviamente anche il vetro che permette di sbirciare l'interno durante la cottura. Ovviamente il fondo è ancora antiaderente, ma c'è un dettaglio che potrebbe frenare qualcuno dall'acquisto . Stando a quanto riportato sul manuale, il cestello non può essere messo in lavastoviglie .

In ogni caso il consiglio è quello di seguire quanto riportato nel manuale. Anche perché andando a spulciare la guida cartacea del primo modello, si legge chiaramente che il cestello poteva essere messo in lavastoviglie. Un vero peccato, ma a difesa di Xiaomi posso dirvi che il fondo del cestello si lava facilmente , soprattutto ora che ci sono le pareti lisce.

Altrimenti è possibile selezionare Manuale per decidere in autonomia minuti di cottura e temperatura. Visto che c'era chi se ne lamentava con il primo modello, sappiate che è possibile annullare le cotture senza spegnere il dispositivo: basta tenere premuto il pulsante circolare per far apparire l'interfaccia per Annullare .

Il controllo dei comandi e dei parametri è di nuovo delegato all'elegante display OLED circolare " touch ". Con touch Xiaomi intende che è premibile e rotabile. Poco sopra troviamo il pulsante di accensione e spegnimento a sfioramento. Una volta accesa la friggitrice, il display mostrerà il logo MI per poi passare alla selezione della pietanza da cuocere. Selezionata la pietanza, sempre muovendo la rotella selezionerete la quantità di cibo (mezzo cestello, cestello pieno) e farete partire la cottura. Questo appunto se selezionate una pietanza o un programma di cottura tra quelli in memoria.

È pur vero che definirlo semplicemente "fornetto" non renderebbe giustizia al dispositivo. La cottura è diversa da quella di un forno convenzionale classico : si arriva prima alla temperatura massima, e le pietanze tendono anche a venire più croccanti e fragranti, il tutto impiegando anche meno tempo . E visto che si tratta appunto di un forno, non la si usa solo per "friggere" patate surgelate o cordon bleu: potete cuocerci torte salate, dolci di vario tipo, carne, pesce, panificati, e tanto altro. Mettendo magari un po' di olio nebulizzato (ci sono i dispenser apposta ) su carne e verdure impanate potreste ottenere un effetto simile alla frittura, ma non otterrete mai un risultato identico. Voglio ricordarvi la frase che usava Xiaomi per pubblicizzare il suo primo modello: "Cottura più sana con meno olio e meno grassi". Come vi dissi all'epoca, vuol dire molto poco. Se cuocete qualcosa di grasso rimarrà grasso, per quanto parte del grasso stesso (come ad esempio quello di carni più grasse appunto) rimarrà sul fondo del cestello.

Le novità, come accennato, non mancano, ma in definitiva il prodotto rimane il solito del 2021 . Se vi frulla ancora in testa la domanda "Una friggitrice ad aria può sostituire una friggitrice classica?", la risposta è la medesima. Sì e no . Friggitrice ad aria è un nome pensato a scopo di marketing, visto che ci troviamo di fronte a un piccolo forno ventilato .

E con questo non sto cercando di scoraggiarvi dall'acquisto di un prodotto del genere, sto solo cercando di fare chiarezza sulla categoria di prodotto a cui ci troviamo di fronte. Anche perché è da quando ho recensito la prima Air Fryer di Xiaomi che la uso quasi su base giornaliera , facendola diventare parte integrante della mia routine culinaria. Ci ho preparato di tutto, e con questo nuovo modello si può fare altrettanto. Si può usare per la cottura lenta della carne (è uno dei pochissimi modelli a funzionare anche a basse temperature), per scongelare, per dare una scaldata rapida al pane e renderlo nuovamente fragrante, per fare il pesce al cartoccio e tanto altro. Tutte cose che fareste anche con il forno , è vero, ma con la friggitrice ad aria risparmiate tempo e anche elettricità . Sì: sulla carta una friggitrice ad aria classica consuma dagli 1,2 kWh agli 1,6 kWh, mentre un forno elettrico classico tra 0,9 kWh e 1,5 kWh.

Per i tempi di cottura i consigli sono gli stessi che riportai nella recensione del primo modello. Dipende tutto dal tipo di pietanza e dalla quantità. Il cestello non è così ampio, e di conseguenza non potete pretendere di infilarci chissà cosa. Un arrosto per 3/4 persone comunque ci sta, magari anche con qualche patata, però più cose cuocete più c'è il rischio che la cottura sia meno uniforme. Basta comunque aprire il cestello, girare il tutto, e riprendere poi la cottura. Non ci sono grossi problemi di perdita di temperatura, visto che ci mette davvero poco a tornare al massimo della potenza. Così come il primo modello, anche la variante 2023 integra un segnale acustico ben udibile utile a ricordarvi di girare le pietanze.

Sempre a proposito di cottura, vorrei spezzare una lancia a favore dei due modelli di casa Xiaomi, tra i pochissimi a permettervi cotture a partire da 40° fino a 200°. Di solito la base di partenza è molto più alta! Con temperature tra i 40 e i 45° potete scongelare le pietanze nell'arco di una decina di minuti o anche preparare lo yogurt! C'è il programma già presente fra quelli preimpostati che vi permette di prepararlo.

Il tempo massimo di cottura dipende dalla temperatura impostata. Cuocendo a 200° il tempo massimo è di un'ora, probabilmente anche per limitare il surriscaldamento del dispositivo che comunque dissipa in modo diverso da un forno convenzionale. Calando la temperatura aumenta il tempo, fino a un massimo di 24° tenendola a 40°. Mi Smart Air Fryer 4l è impostata in modo che a metà cottura circa (rispetto al tempo che avete impostato o la pietanza che avete selezionato dal display) vi avverta con un segnale acustico ben udibile.

Non serve solo per avvertirvi appunto di essere arrivati a metà, ma anche per suggerirvi di girare le pietanze all'interno del cestello in modo da avere una cottura più uniforme del tutto. Il segnale acustico è disattivabile dall'applicazione.