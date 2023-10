Recensione Xiaomi Smart Band 8: il punto di riferimento (a confronto con Band 7)

Se guardate per la prima volta una Xiaomi Smart Band 8 è difficile che riusciate a scorgere le differenze. Ad un occhio non allenato potrebbe essere quasi impossibile. Questo perché le proporzioni del bracciale smart rimangono praticamente invariate. Ma è ribaltando il piccolo bracciale che subito si capisce che qualcosa è cambiato. Il bracciale stesso infatti non circonda più il corpo principale, ma ci sia aggancia con un sistema a incastro simile a quello di molti smartwatch. Questo permette di avere un aggancio più solido e che garantisce di poter sostituire il cinturino con un altro di propria scelta in modo più semplice e soprattutto più elegante. Il frame laterale di Band 8 è ora in alluminio lucido e non più quindi in policarbonato (visto che poi sarebbe stata coperta dalla gomma del cinturino in dotazione). Parlando di cinturino in dotazione quello che Xiaomi include e dello stesso tipo di sempre, in silicone con passante e bottone: nel nostro test si è sganciato due volte indossando e levandoci degli indumenti o lo zaino.

Dal punto di vista hardware sappiamo per il resto molto poco, se non che il Bluetooth è alla versione 5.1 (era 5.2 in precedenza) e che non troviamo connettività Wi-Fi, GPS o NFC. Ancora una volta non è quindi possibile fare pagamenti al polso. Ricordiamoci però che il solo chip NFC non basterebbe per abilitare i pagamenti e che Xiaomi dovrebbe costruirci attorno un sistema di pagamenti e fare accordi con le banche.

Questo non giustifica Xiaomi, ma quantomeno ci fa capire meglio il perché questo componente ci sia nella variante cinese e non in quella globale.

Presenti come sempre tutti i sensori necessari per il tracciamento del fitness e della salute. Sensore di battito cardiaco, accelerometro e sensore per l'ossigenazione del sangue. Questi permettono anche di misurare lo stress e il sonno, anche continuativamente durante tutta la giornata e la notte. I valori registrati sono buoni e anche quelli dell'attività fisica all'aperto risultano precisi, con una più che sufficiente velocità di recepire il cambiamento nei battiti. La traccia del GPS è precisa, ma quella viene ovviamente dal proprio smartphone e pertanto non è da imputare alla bontà (o meno) del prodotto.

Il software di Xiaomi Smart Band 8 è ancora lo stesso, ma come dicevamo appare più reattivo rispetto al passato. È possibile personalizzare il quadrante tramite l'applicazione per smartphone scegliendo fra tantissimi diversi, molti dei quali davvero ben fatti.

Alcuni sono addirittura interattivi e contengono dei mini giochi. Inutili, ma il loro scopo è probabilmente solo dimostrare la rinnovata fluidità del dispositivo.