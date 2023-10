Recensione Xiaomi Watch 2 Pro: con Google è una svolta

Confezione

Costruzione e vestibilità

Questo tasto, quello centrale, è in realtà anche una rotellina, comoda per scorrere nei vari menù.

Xiaomi Watch 2 Pro è disponibile in un solo taglio ed è quello da 46 millimetri. Non proprio per tutti i polsi. Sul mio più esile appare come un po' troppo grande e avrei apprezzato molto un taglio più compatto. Pesa però solo 54 grammi e al polso non si fa sentire. Il cinturino in gomma non trasmette certo un senso di qualità ma a conti fatti è comunque comodo e si adatta bene ad ogni polso, senza mai slacciarsi per errore. Lo smartwatch è ovviamente resistente ad acqua e polvere e anche ad immersioni fino a 5 atmosfere. Sul lato destro troviamo ben tre tasti fisici, uno per le app recenti, uno per avviare il fitness e uno per la lista delle applicazioni.

Hardware

L'hardware di questo Watch 2 Pro è molto completo. Abbiamo l'ultimissimo processore Snapdragon W5+ Gen 1 a 4 nanometri (più recente addirittura di quello di Pixel Watch 2 ), 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Ottima la connettività: Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC per i pagamenti e anche GPS dual band, per una precisione ancora maggiore, soprattutto nelle aree urbane. Infine sono presenti anche speaker e microfono per rispondere alle telefonate al polso. Il volume è sufficiente per una chiamata in un ambiente silenzioso, un po' meno all'aperto.

Display

Lo schermo di questo smartwatch è un ampio 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel. È realizzato in tecnologia AMOLED ed è nel complesso un buon display, anche se la luminosità automatica tende a stare sempre molto al risparmio. Per qualche ragione Xiaomi ha pensato fosse una buona idea una regolazione della luminosità composta di ben 128 livelli , dove però il software solitamente tende a non superare quasi mai il valore 30, in ambienti di utilizzo classici al chiuso.

Software

Il passo in avanti fatto nel software abbracciando l'OS di Google è notevole. Aver utilizzato Wear OS 3.5 permette a Xiaomi di sbloccare un ampio raggio di funzionalità avanzate, partendo dalle risposte alle notifiche (da sempre punto debole di Xiaomi) con tastiera o dettatura vocale, arrivando fino alla presenza del Play Store che permette di scaricare a piacimento nuove applicazioni o nuovi quadranti. Parlando di quadranti abbiamo ritrovato qui una discreta scelta che però si limitavano quasi solo ad alternative analogiche e non con quadranti digitali. Google ha poi portato la compatibilità con il suo assistente vocale e il supporto a Wallet per i pagamenti in mobilità.

Xiaomi si è comunque impegnata per creare un suo family feeling che ha introdotto qui la MIUI for Watch, ovvero la sua personalizzazione grafica. Abbiamo quindi le notifiche che si accedono dall'alto, i toggle rapidi dal basso, mentre rimangono laterali i widget rapidi.

La lista delle applicazioni appare come una griglia di icone, ma è possibile ripristinare la visualizzazione a lista in un tap. Le applicazioni che Xiaomi ha implementato sono quelle per l'attività fisica, con oltre 150 sport a disposizione e quelle per la salute. Al netto di un bug che ci ha fatto perdere la nostra prima sessione di attività fisica, l'interfaccia è risultata chiara e piacevole ed è possibile ricevere le attività anche direttamente dall'orologio. Durante la sessione di attività ci sarà anche una voce in italiano a scandirvi il procedere dell'allenamento.

Ci sono poi app separate per il tracciamento del sonno, il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue, lo stress e la temperatura cutanea, ma in ogni caso tutti questi valori è possibile registrarli in automatico durante il corso di tutta la giornata, anche se ovviamente incideranno in negativo sull'autonomia. C'è poi un registratore di note vocali, la sveglia, il controllo della musica in riproduzione sullo smartphone, la funzione per far squillare lo smartphone smarrito nel divano e infine anche il controllo remoto della fotocamera, ma quest'ultima funzione solo per smartphone Xiaomi.

L'app per smartphone si chiama Mi Fitness e l'avevamo rivista da poco nella recensione di Smart Band 8. L'app è semplice e chiara e permette anche di gestire con maggiore semplicità tutte le funzionalità del vostro orologio. Da qui potrete anche cambiare il quadrante o riordinare i toggle rapidi o i widget. Mostra in modo molto chiaro anche tutte le informazioni sulla salute, ma forse si poteva fare qualcosa in più sul riepilogo delle sessioni sportive, magari mostrando le informazioni cardiache e di velocità anche nella traccia GPS del percorso, che comunque è estremamente precisa.