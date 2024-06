Xming Episode One Recensione: un proiettore dal prezzo irresistibile

Le premesse sono esaltanti, ma come sempre quel che ci interessa è il risultato, ragion per cui ci siamo messi comodi , e abbiamo guardato un po' di film (e non solo).

Il proiettore Xming Episode One è il gemello diverso del Page One che abbiamo recensito lo scorso anno. In sintesi è un proiettore portatile con Google TV che mira a offrire un'esperienza completa, in un formato compatto, candidandosi a diventare un proiettore sia domestico che da viaggio.

Design e Costruzione

Sulla base abbiamo il classico foro per treppiedi , e 4 gommini per un buon grip. Manca però un qualsiasi meccanismo per inclinare in proiettore, un'assenza che si fa sentire non poco, soprattutto nei modelli portatili come questo, che non è sempre facile collocare in modo ottimale.

Sul retro troviamo invece le 4 porte presenti: HDMI 2.1, USB 2.0, jack audio e porta di alimentazione. A scanso di equivoci, il proiettore integra Google TV all'interno, quindi non c'è per forza bisogno di collegarlo a una sorgente esterna affinché sia funzionale.

Con un peso di 1,2 Kg, racchiusi in circa 18 x 12 x 14 cm, questo proiettore è senz'altro facilmente trasportabile, ma chiariamo subito che non è dotato di una batteria: necessità sempre di essere collegato all'alimentazione.

Funzionalità e Caratteristiche Tecniche

Seconda di poi, se usate il proiettore in posizione eccessivamente angolata non aspettatevi una qualità dell'immagine uniforme. La parte più lontana dalla lente sarà facilmente meno definita e meno luminosa: del resto i limiti tecnici sono lì apposta.

Si tratta di funzioni che solitamente troviamo nei modelli di fascia molto alta , e che qui sono in pratica su uno di fascia medio / bassa, ma con un paio di distinguo. Anzitutto non si tratta di un meccanismo troppo veloce: ci vogliono diversi secondi a riposizionare l'immagine.

Tra l'altro è importante sottolineare che rimangono tutti gli automatisimi che non ti aspetti . Parliamo di auto focus al movimento , e soprattutto la correzione automatica del trapezio automatica dell'evitamento automatico degli ostacoli. In pratica voi direzionate il proiettore verso una parete, e lui vi farà avere un'immagine diritta e senza ombre di eventuali oggetti nel mezzo.

Queste sono in sintesi le sue specifiche, che se confrontate con quelle del Page One evidenziano sì un modello un po' inferiore, soprattutto in termini di luminosità, ma senza troppe altre rinunce.

Telecomando

Manca qualsiasi tipo di controllo diretto sul proiettore, manca la retroilluminazione e mancano anche le due batterie AAA, non incluse in confezione.

Abbiamo i pulsanti dedicati a YouTube e Netflix , quelli per muoversi nell'interfaccia di Google TV, e l'immancabile tasto per Assistant , del cui aiuto potete invece fare facilmente a meno (ma questo è un altro discorso).

Esperienza d'uso e qualità dell'immagine

L'interfaccia di Google TV è sempre una conferma, sia in termini di usabilità che di semplicità d'uso, e la certificazione Netflix è la ciliegina sulla torta (capito XGIMI?). L'hardware del proiettore non consente di muoversi in modo del tutto fulmineo, ma in generale non è nemmeno un grande problema. Il peggio che può capitare è un po' di ritardo audio in uscita da qualche applicazione (nel senso che siete tornati alla home ma per un secondo si sente anche l'audio in riproduzione dall'app aperta in precedenza).

A proposito di audio, i due speaker da 3 Watt fanno quel che possono, ma in termini sia di potenza che qualità siamo in una fascia abbastanza bassa. I dialoghi per fortuna sono piuttosto chiari, mentre i bassi mancano di profondità. C'è una buona stereofonia, data dall'uscita sui lati degli speaker, però l'effetto dipende anche da dove verrà collocato il proiettore rispetto allo spettatore.

Altro elemento importante è la luminosità. 150 CVIA Lumen non sono molti, e potrete godere di un buon contrasto e di una adeguata luminosità solo in una stanza completamente buia, pena la perdita di dettaglio, soprattutto nelle scene con molte ombre o forti contrasti. Anche andando ad agire sui parametri di configurazione non cambia molto, anche perché le opzioni sono così tante che l'utente meno esperto potrebbe facilmente spaventarsi (e/o fare confusione).

Anche a livello di definizione non aspettatevi miracoli.

Siamo davanti a un proiettore LCD full HD nativo, e questo è un bene, ma la sensazione "a occhio" e a volte di trovarsi di fronte a immagini di qualità inferiore. Sarà il contrasto non troppo elevato, sarà la gamma cromatica non troppo ampia, ma l'impressione è quella.

Sono presenti diversi preset per l'immagine, come Film, Sport, Gioco e Standard, ma le differenze tra uno e l'altro non sono troppo marcate. Per quanto riguarda la qualità ai bordi dello schermo, che spesso è un punto debole dei proiettori di fascia bassa, c'è sì una leggera sfocatura, ma niente di compromettente, a patto però che il proiettore sia frontale rispetto al punto di proiezione; inclinandolo, come già osservato, la qualità degrada.

Il vantaggio di Episode One è nel suo essere un pacchetto completo, laddove la concorrenza in questa fascia ha carenze che lui facilmente non ha.

E con "questa fascia" intendiamo un prezzo che in fondo è davvero concorrenziale, come vedremo a breve. Basta appunto non pretendere la luna.