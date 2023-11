Tutto ciò solo per sottolineare che parliamo sì di un outsider, ma con legami importanti; in ogni caso il pedigree conta ben poco se poi il prodotto finale non convince, e invece, come avrete già capito, questo Page One Smart Projector ci ha stupito , e non solo perché è il primo proiettore LCD al mondo con Google TV e certificazione Netflix . Vi abbiamo incuriosito? Allora mettetevi comodi, perché c'è molto altro da scoprire nella nostra recensione di Xming Page One Smart Projector

Xming Page One Smart Projector è un nome altisonante che senz'altro non avrete mai sentito. Diamogli un minimo di contesto allora: Xming è una sussidiaria di Formovie , della quale avevamo già recensito un ottimo proiettore a tiro ultracorto ; entrambe sono aziende che fanno parte dell'ecosistema Xiaomi (Formovie è stata proprio fondata congiuntamente da Appotronics Corporation e Xiaomi Technology). Insomma, c'è lo zampino di Xiaomi dietro, una cosa che abbiamo già visto con tantissime altre aziende che nel corso del tempo si poi affermate indipendentemente.

Unboxing

Niente panno per la pulizia, nulla per coprire la lente, niente borsa, custodia, cavi... niente di niente insomma . Non che ci aspettassimo nulla di particolare, visto che è un proiettore che punta anche al risparmio, ma è giusto per mettere le mani avanti. In compenso è tutto molto ordinato e compatto, nel limite del possibile.

La confezione di Xming Page One non fa certo gridare al miracolo. Al suo interno troviamo infatti il proiettore , l' alimentatore con presa schuko e il telecomando , ma senza batterie (necessarie due AAA).

Costruzione

Non è un peso piuma (circa 2 Kg), e non c'è alcuna batteria al suo interno. Come avrete visto dalle foto qui sopra abbiamo infatti un generoso alimentatore, che dovrete sempre portarvi dietro. È quindi sì un proiettore portatile per dimensioni, ma non in senso stretto, perché non ha alcuna autonomia lontano dalla presa di corrente.

Sul retro troviamo jack audio , HDMI 2.1 , USB-A 2.0 , e porta di alimentazione, oltre alla griglia di uscita per i due speaker da 5 Watt l'uno , che quindi "sparano" l'audio in questa direzione. In alto abbiamo il tasto di accensione , ma nessuno tipo di controllo fisico: dovrete per forza di cose usare il telecomando per ogni cosa.

Sulla base ci sono quattro gommini che offrono un buon grip, ma non c'è alcun modo di inclinare il proiettore , il che complica un po' il suo posizionamento. In compenso, sempre sul fondo, troviamo una comune vite per treppiedi , che rimane forse la soluzione più comoda. In ogni caso le sue doti tecniche semplificano le cose, come vedremo a breve.

Page One è il classico proiettore a parallelepipedo, ma con un tocco di originalità sul colore : il suo verde con inserti oro non ci è dispiaciuto affatto. Inoltre è anche realizzato con cura e attenzione: la sorgente di luce è completamente chiusa, con certificazione IP5X* ("Non completamente ermetico alla polvere, ma la polvere che entra nel dispositivo non può influire sul funzionamento normale o sulla sicurezza del dispositivo") garantendo una maggiore durata e una qualità costante nel tempo.

Telecomando

Manca però, ad esempio, un modo per attivare rapidamente gli automatismi del proiettore (correzione del trapezio, messa a fuoco, evitamento degli ostacoli). Inoltre non c'è alcuna retroilluminazione, e i tasti sono tutti sbilanciati verso la parte superiore.

Il telecomando, come potete vedere, non offre nulla di particolare, al netto di tasti dedicati a YouTube e Netflix . C'è quel che serve per muoversi nell'interfaccia e per interagire con Google Assistant (che nessuno usa su Android TV, vero?), o per raggiungere rapidamente le impostazioni e il cambio utente.

Hardware

Nella sua fascia di prezzo è insomma un buon hardware, che non gli fa mancare nulla, e che anzi "costringe" la concorrenza a rincorrere . Anche la porta HDMI 2.1 è un po' un overkill, ma non staremo qui a lamentarci.

Come funziona

A dispetto di tante aziende ormai più blasonate (ogni riferimento a XGIMI non è puramente casuale) che "cercano" da anni di avere la certificazione Netflix, Xming c'è riuscita; e per di più l'interfaccia è Google TV, e non la più banale (senza offese) Android TV stock.

Ora come ora le patch sono quelle di settembre 2023, e nulla ci garantisce che col tempo arriveranno chissà quanti aggiornamenti, ma il punto di partenza è ottimo, e senza usare dongle di terze parti vi offre già il massimo dell'intrattenimento che potreste pretendere da un proiettore come questo, e con in più l'ottima interfaccia Google TV.

Il sistema è tendenzialmente fluido, con qualche scatto occasionale spostandosi tra i tantissimi contenuti nella home, ma è del tutto normale, e parte della colpa va al sistema operativo.

Il playback in ogni caso non ci ha mai dato problemi, così come il seek all'interno di un video, sia in streaming che in locale.

Ottimi poi gli automatismi presenti: correzione automatica del trapezio, messa a fuoco automatica, e rilevamento degli ostacoli funzionano egregiamente, permettendovi in pochi secondi di avere l'immagine giusta, anche col proiettore inclinato o in posizione laterale rispetto alla parete di proiezione. Una comodità più unica che rara in questa fascia di prezzo.

L'altra cosa che non ci aspettavamo però è la grande quantità di opzioni di personalizzazione dell'immagine. Ci sono tutti i preset più classici (film, sport, gioco, vivida e standard), ma poi potete essere voi a scegliere la modalità utente e adattare la resa alle vostre esigenze. E non parliamo solo di luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza, ma di tante regolazioni più fini: temperatura del colore, digital noise reduction, contrasto locale, luma control adattivo, tonalità pelle, gamma, bilanciamento del bianco e altro.

Questo non significa che possiate tirare fuori chissà che cosa a livello di qualità, anche perché l'unica vera pecca di Page One è sulla luminosità, che è di soli 300 ANSI Lumen (qui la concorrenza può fare meglio), e che limita molto l'utilizzo del proiettore, che solo in ambienti pressoché bui dà il massimo. Non aspettatevi quindi di notare chissà che differenza con contenuti in HDR, né di avere un contrasto particolarmente marcato, però la definizione è davvero molto buona, anche su una comune parete (figuriamoci se aveste uno schermo dedicato) e non c'è marcata perdita di qualità ai bordi (tipico difetto dei proiettori più economici).

Nel complesso siamo insomma rimasti molto soddisfatti dalla resa video di Page One Smart Projector, e non solo in relazione alla sua fascia di mercato, ma anche in generale. L'audio è invece nella norma: i due speaker da 5 Watt fanno quel che possono in termini di bassi, le voci sono abbastanza cristalline anche senza opzioni digitali (presenti nelle impostazioni)