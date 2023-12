Mouse Gaming Zaopin Z1 Pro recensione: se avete le mani piccole avete trovato il mouse gaming che fa per voi

Dopo avervi parlato di un particolarissimo mouse gaming a marchio PHYLINA , lo store Mechkeys ci ha proposto di provare un altro brand alquanto sconosciuto in occidente. Eccoci quindi in compagnia di Zaopin Z1 PRO 3395 , un mouse ancor più leggero e compatto del PHYLINA S459. È forse il più leggero modello da gaming in circolazione, e cerca di aggredire un certo tipo di utenza che è alla ricerca di modelli che non siano giganteschi. Vi ho incuriosito? Scopriamolo insieme!

La cosa che continua a sorprendermi di questi mouse è quanto ricche siano le loro confezioni , molto più di quelle di marchi blasonati. E il bello è che i prezzi sono bassi. All'interno troviamo una bustina in tessuto sintetico utile per portare il mouse con noi in trasferta, ricevitore USB per l'uso senza fili, cavo in corda per ricaricarlo o usarlo in modalità cablata, adattatore USB-C/USB-A per avvicinare il ricevitore al mouse, piedini in PTFE sostitutivi e tanti piccoli piedini aggiuntivi da applicare sul reticolo inferiore. C'è anche un manualetto, ma è solo in cinese. Fortuna che per capire come si usa un mouse non ci voglia molto.

. Ok, è praticamente impossibile trovare un mouse senza fili così leggero. Se già ASUS, Logitech G e compari erano scesi parecchio con il peso, qui caliamo ancora più in basso. Anche in questo caso, così come abbiamo visto nella recensione del PHYLINA S450 , per raggiungere questo peso è stato sostituito il retro del mouse con un reticolo traslucido che lascia intravedere parte dell'hardware del mouse. Oltre al peso saltano all'occhio. È un mouse piccolo, molto più piccolo della media dei mouse gaming. Sulla carta quindi è pensato per chi ha le mani più piccole, ma ammetto di essermici trovato bene anche nel mio caso. Non ho le mani particolarmente grandi, ma direi più di medie dimensioni.

Dal reticolo si può osservare parte della struttura interna, sostanzialmente vuota se non appunto per l'hardware e i pilastri che tengono insieme la struttura. Lo Z1 Pro nasconde persino un LED, utile perché ci associate i colori dei profili DPI da software. Durante la ricarica il LED è sempre acceso. A proposito di hardware, il produttore specifica anche il chip che si occupa della gestione della connettività, ovvero un NORDIC N52840 , e persino l'encoder integrato nella rotella, un TTC Golden Wheel Encoder . Il polling rate arriva al massimo a 1.000 Hz , ma attenzione, su MechKeys potete acquistare il dongle Zaopin Z4D 4KHZ Z1 PRO che vi permette di usare il mouse a 2.000 o anche a 4.000 Hz .

Inoltre i due pulsanti programmabili laterali sono presenti solo su questo fianco. Non è quindi pensato per un'utenza mancina. Molto carino il fatto che il mouse sia disponibile in un sacco di colori : bianco, nero, rosa, celeste (quello protagonista della review), arancione, rosso e, in teoria, anche giallo (che però è out-of-stock).

Nonostante l'anima gaming, giustificata da alcuni fattori che sottolineeremo a breve, Zaopin Z1 PRO a primo acchito sembra un mouse dalle linee molto classiche ed eleganti . Sempre a primo acchito sembra simmetrico, ma in realtà il fianco sinistro ha un incavo più pronunciato, pensato palesemente per risultare comodo per il pollice della mano destra.

Sono 6 in totale i tasti da usare: due principali, due laterali, rotellina del mouse e tasto DPI. Come al solito, i tasti laterali di default sono programmati con "Avanti" e "Indietro". Tramite il software del mouse possono essere riprogrammati con ciò che più vi aggrada, incluse macro o funzioni avanzate. Sempre tramite software potete anche cambiare i valori DPI da ciclare tramite l'apposito pulsante e anche variare alcuni parametri del mouse come polling rate, lift-of-distance, sensibilità e altro. Il software è scaricabile direttamente dalla pagina del prodotto su MechKeys .

Come avrete intuito dalla scheda tecnica, il mouse può essere usato in modalità cablata grazie al cavo in corda in dotazione , che non è di impiccio visto che somiglia a quelli in PARACORD pensati appunto per generare il minor attrito possibile, o in Wi-Fi grazie al ricevitore.

Come se la cava all'atto pratico? Anche questo all'atto pratico davvero bene. Ripeto, se avete le mani medio/piccole e amate i mouse leggeri e sfreccianti, questo Zaopin potrebbe essere il prodotto giusto per voi. Visto il suo peso usarlo non affatica per niente il polso, e nonostante la leggerezza il controllo è ottimo. Lo uso a questo punto da qualche settimana, e mi sono abituato subito alle sue performance davvero al top. Bisognerebbe vedere come se la cava sul lungo periodo, ma c'è da dire che gli switch integrati sono buoni e resistenti, e a livello strutturale, nonostante il reticolo aperto inferiore, non sembrano esserci criticità o particolari debolezze strutturali.

Al solito, i tasti laterali, che non hanno gli stessi switch Huano di quelli principali, vantano un feedback leggermente maggiore.

Se proprio vogliamo trovargli un "difetto", che difetto non è, è il polling rate limitato a 1.000 Hz. In questo caso però, come già accennato, potete accaparrarvi un dongle aggiuntivo da circa 12€ che vi permette di usarlo anche a 4.000 Hz. E non temete troppo a riguardo dell'autonomia: un mouse impostato a 4.000 Hz non trasmette costantemente a 4.000 Hz, ma solo quando ce n'è bisogno.

Se il grip non vi convincesse (io non ho avuto grossi problemi, anzi), potete acquistare a parte adesivi appositi da applicare sulle varie parti della scocca in più colori, che lo rendono gommato e zigrinato.