Recensione Zhiyun Smooth 5S AI, il gimbal con l'IA

Design e costruzione

Il Zhiyun Smooth 5S AI ha una struttura solida e ben progettata, realizzata con materiali di alta qualità che conferiscono durabilità e resistenza. L'impugnatura ergonomica, rivestita in materiale antiscivolo, garantisce una presa sicura e confortevole anche durante sessioni di ripresa prolungate. I comandi, tra cui joystick, pulsanti funzione e manopola laterale per la regolazione di messa a fuoco o zoom, sono posizionati in modo intuitivo per un accesso rapido e agevole. Una caratteristica distintiva è la presenza di luci LED integrate, che migliorano l'illuminazione in condizioni di scarsa luce, ampliando le possibilità anche per riprese notturne. Inoltre, il gimabl ha due agganci magnetici, in cui attaccare il modulo AI (disponibile nelle varianti Combo e Pro, nonché vero punto forte del dispositivo) e un secondo LED (incluso solo nella versione Pro).

Il LED dimmerabile integrato e controllabile dall'impugnatura è una bella aggiunta

Il peso non è molto contenuto: con i suoi 600 grammi circa, questo gimabl potrebbe risultare impegnativo per alcuni utenti, soprattutto durante l'uso prolungato. Inoltre, il Zhiyun Smooth 5S AI non è pieghevole: il trasporto può essere meno agevole di altri gimbal per smartphone, specialmente senza la custodia (inclusa solo nella versione Pro). Un altro aspetto meno positivo è il grip per lo smartphone, che utilizza un sistema a molla. Questo meccanismo, pur essendo piuttosto saldo e generalmente efficace per mantenere il telefono stabile, può risultare meno comodo di altri sistemi. Inoltre, lo spazio a disposizione sotto lo smartphone non è molto: se si devono collegare accessori esterni, come il ricevitore di un microfono wireless, bisogna tener presente che lo spazio disponibile viene limitato dal posizionamento del gimbal stesso.

Prestazioni e stabilizzazione

La stabilizzazione a tre assi del Zhiyun Smooth 5S AI è ottima: offre riprese fluide e stabili, anche in presenza di movimenti rapidi o improvvisi. I motori sono in grado di reggere un carico elevato e consentono di gestire smartphone di diverse dimensioni e pesi, inclusi quelli con accessori aggiuntivi come lenti esterne o cover protettive. Il gimbal offre ben cinque diverse modalità operative: Pan Follow (PF): la fotocamera segue i movimenti di panoramica, mantenendo fissi gli assi di inclinazione e rollio.

Lock (L): tutti gli assi sono bloccati, mantenendo la fotocamera orientata in una direzione specifica.

Follow (F): la fotocamera segue i movimenti di panoramica e inclinazione, mantenendo fisso l'asse di rollio.

Point of View (POV): tutti e tre gli assi seguono i movimenti del gimbal, offrendo una maggiore libertà creativa.

Vortex (V): consente rotazioni a 360 gradi sull'asse di inclinazione, ideale per effetti visivi dinamici.

Dall'impugnatura, piena di controlli, la piccola barra in cima indica con una sigla la modalità in uso

Queste modalità permettono di adattare il gimbal a diverse esigenze di ripresa, offrendo grande versatilità per riprese di ogni tipo, anche più "cinematografiche" del solito. Un aspetto meno positivo è la calibrazione iniziale, non sempre molto immediata. Come avviene sulla maggior parte dei modelli, infatti, prima di accendere il gimbal è necessario stabilizzarlo manualmente, bilanciando il peso dello smartphone rispetto il braccio. Sebbene questa operazione possa richiedere solo pochi secondi, a volte è più impegnativa del previsto (specialmente le prime volte). Nel complesso, questo gimabl è uno strumento con moltissime funzioni disponibili, che potrebbe spiazzare però utenti che cercano un dispositivo più immediato. Per ottenere il meglio, bisogna studiare un po' il manuale, scoprendo così funzioni avanzate anche a portata di mano (ad esempio, comodissimo il grilletto che con doppio clic ruota lo smartphone verso il soggetto o verso l'esterno).

Intelligenza artificiale e funzioni avanzate

La vera differenza di questo gimabl rispetto la concorrenza la fa il modulo AI, che si aggancia magneticamente e introduce funzioni basate su intelligenza artificiale. In particolare, l'IA introduce funzionalità avanzate come il tracciamento automatico dei soggetti: fissando il gimbal al treppiede (incluso), basta avviare la funzione (semplicemente facendo il gesto ok con pollice e indice) e il gimbal si sposta automaticamente mantenendo il soggetto al centro dell'inquadratura. Se non volete stare al centro, c'è un gesto anche per venire tracciati posizionandosi in una specifica porzione di inquadrature (destra o sinistra, ad esempio).

Il tracciamento automatico di per sé non è una novità assoluta, ma solitamente viene affidato a software specifici: al contrario, dato che in questo caso è il modulo AI a controllarlo, funziona anche con l'app fotocamera di default dello smartphone. La possibilità di riconoscere e seguire volti oppure oggetti in movimento, mantenendoli al centro dell'inquadratura senza interventi manuali può essere particolarmente utile per riprese in solitaria, ma anche situazioni dinamiche. Il dispositivo supporta anche vari controlli tramite gesti: movimenti specifici delle mani possono avviare o interrompere la registrazione, offrendo un'interazione hands-free che semplifica il processo di ripresa. Tuttavia, l'efficacia del tracciamento e del riconoscimento dei gesti può diminuire in condizioni di scarsa illuminazione o con soggetti in movimento rapido.

Il modulo AI ha anche un tasto per controllo manuale (in aggiunta ai gesti)

Per funzionalità più avanzate (tra cui timelapse e hyperlapse), o per avere un'interazione più personalizzabile con il joystick, sono disponibili due app proprietarie, chiamate ZY Cami (più orientata a utenti base) o StaCam (che offre controlli manuali, pensata per un uso più professionale). Anche se le app sono molto interessanti, purtroppo offrono alcune funzioni a pagamento dietro abbonamento: l'acquisto del gimbal offre un anno di promo di Zhiyun Prime, ma l'app StaCam ha perfino un altro abbonamento dedicato. Per questo motivo, sconsiglio le app proprietarie di Zhiyun, che non sono necessarie per utilizzare il gimbal.

Autonomia e portabilità

La batteria integrata del Zhiyun Smooth 5S AI offre un'autonomia fino a 12 ore di utilizzo continuo, rendendolo adatto per lunghe sessioni di ripresa. Il supporto alla ricarica rapida permette di ottenere diverse ore di funzionamento con una breve ricarica, un vantaggio significativo per i creator sempre in movimento. Nonostante le ottime prestazioni in termini di durata, il peso del dispositivo potrebbe rappresentare una limitazione per chi cerca massima portabilità. Inoltre, la custodia viene fornita solo nella versione più costosa (Pro), che include anche altri accessori.

Prezzo

Il prezzo varia a seconda della variante: sconsigliamo il modello base, nel quale manca il modulo AI, vero punto di forza del dispositivo. Il pacchetto più completo è nel modello Pro, che include anche la custodia per il trasporto, un secondo LED magnetico e dei filtri per le luci. Il modello che abbiamo provato noi è la versione Combo, una via di mezzo: il prezzo di listino di 239€ è abbastanza caro rispetto ad altri gimbal per smartphone; tuttavia, il modulo AI è un grande valore aggiunto rispetto la concorrenza, soprattutto per i creator che lavorano da soli. In questo momento, in occasione degli sconti del Black Friday, il gimabl è in offerta al prezzo più invitante di 203€.

Giudizio Finale Zhiyun Smooth 5S AI Il Zhiyun Smooth 5S AI è un gimbal solido e versatile: oltre alla stabilizzazione efficace, offre funzionalità basate sull'IA che possono fare la differenza in alcuni contesti lavorativi. Ci sono diverse modalità di utilizzo e tantissime funzioni utili a portata di mano, direttamente sul joystick. Nonostante il prezzo non economico e alcune sporadiche incertezze (specialmente durante la calibrazione all'avvio), le funzionalità avanzate basate su IA (tracking su tutti) potrebbero convincere i content creator che lavorano in solitaria. Pro Ottima stabilizzazione a tre assi

Ottima stabilizzazione a tre assi Il modulo AI permette tracking (e non solo) anche con app Fotocamera di default

Il modulo AI permette tracking (e non solo) anche con app Fotocamera di default Tanti controlli utili inclusi sul joystick e LED incluso

Tanti controlli utili inclusi sul joystick e LED incluso Molti accessori inclusi nelle versioni Combo e Pro

Molti accessori inclusi nelle versioni Combo e Pro App proprietarie con funzioni avanzate (timelapse e hyperlapse) Contro Più costoso di altri gimbal per smartphone (sprovvisti di modulo AI)

Più costoso di altri gimbal per smartphone (sprovvisti di modulo AI) Più pesante e meno portatile di altri gimbal per smartphone

Più pesante e meno portatile di altri gimbal per smartphone Alcune funzioni a pagamento nelle app proprietarie

