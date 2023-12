Vediamo qui le caratteristiche tecniche di POCO C65, uno smartphone con Android.

Il display di questo dispositivo è da 6,73 pollici in tecnologia AMOLED. La sua risoluzione è di HD+ / 720 x 1600 pixel e questo porta la sua densità di pixel a 259 ppi.

La fotocamera posteriore è da 50 megapixel, mentre quella frontale per i selfie è da 8 megapixel. La camera principale, dotata anche di flash Singolo, può registrare video a Full HD - 1920 x 1080 pixel.

Questo dispositivo dual SIM supporta le reti LTE e la 5. Il Bluetooth è alla versione 5.0, mentre, sempre parlando di connettività abbiamo il GPS, la radio FM e l'NFC. Non manca neanche la porta infrarossi, mentre invece non è presente nessun tipo di uscita video via cavo.

Il processore di questo dispositivo è un Mediatek MT6769Z Helio G85 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2 GHz e ha un processore grafico Mali-G52 MC2. Abbiamo poi 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile tramite l'ausilio di una microSD.

La batteria non removibile di questo dispositivo è da 5000 mAh.