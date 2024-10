Il Samsung Galaxy A16 5G è uno smartphone di fascia media che unisce un design raffinato e caratteristiche interessanti per il suo segmento. Il device è equipaggiato con un display Super AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1080 x 2340 pixel) e un refresh rate di 90 Hz, che offre una buona fluidità per la navigazione e il gaming. Lo schermo Infinity-U, con il notch a goccia, garantisce una visione chiara e luminosa, protetta da Gorilla Glass 5.

Il cuore di questo smartphone è il processore MediaTek Dimensity 6300 (in alcuni mercati viene fornito con il chipset Exynos 1330), affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB, rendendolo un device performante anche per le attività multitasking. Il sistema operativo è Android 14 con l'interfaccia One UI 6.0 e Samsung garantisce aggiornamenti software per sei anni, assicurando longevità e sicurezza.

Sul fronte fotografico, il Galaxy A16 5G monta una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, un ultra-grandangolare da 5 MP e una lente macro da 2 MP. La fotocamera frontale è invece da 13 MP, ideale per selfie e videochiamate. Sebbene non si tratti di un comparto fotografico da top di gamma, garantisce buoni risultati per l'uso quotidiano.

La batteria da 5.000 mAh assicura un'ottima autonomia, supportata dalla ricarica rapida a 25W (anche se il caricabatterie non è incluso nella confezione). Lo smartphone è certificato IP54 per resistenza a polvere e schizzi d'acqua, un'aggiunta interessante per un device di questa fascia.

Nel complesso, il Samsung Galaxy A16 5G è un equilibrio tra prestazioni, display di qualità e design sottile (solo 7,9 mm di spessore) che lo rende molto comodo da tenere in mano.