RaiPlay non fa più schifo, finalmente

Vi ricordate quanto era difficile guardare i canali TV in diretta streaming fino a qualche anno fa? Avete ancora gli incubi se vedete l'icona di Silverlight? Se la risposta è "no" forse è solo perché siete troppo giovani, o avete una pessima memoria. In ogni caso, fidatevi di me quando vi dico che erano tempi difficili per chi aveva la malsana idea di guardare una diretta TV senza avere un televisore a portata di mano. Poi ad un certo punto è arrivato RaiPlay, la piattaforma di streaming ufficiale della RAI, erede di Rai.tv e del preistorico Rai Click TV. E se sto facendo questo lungo preambolo è per darvi una bella notizia: finalmente ci siamo, finalmente potete guardare i canali TV della Rai in maniera comoda e senza macchinose procedure. La piattaforma funziona, RaiPlay non fa più schifo.

RaiPlay è migliorato molto

Ci sono voluti parecchi anni prima di arrivare allo stato attuale di RaiPlay. Nato nel 2016 sulle ceneri delle precedenti piattaforme digitali della Rai, all'inizio soffriva degli stessi problemi di cui soffrono ancora molte piattaforme streaming: lentezza esasperata, complessità immotivata, mancanza di contenuti, poca coerenza grafica. Col tempo, però, le cose sono migliorate, e tanto. Lo sviluppo costante, il feedback degli utenti, gli investimenti e il successo di alcuni contenuti in particolare hanno aiutato a far diventare questa piattaforma quello che è adesso, cioè un ottimo servizio di streaming multimediale, tra l'altro completamente gratuito.

La homepage di RaiPlay, che mette in evidenza subito alcuni contenuti originali

RaiPlay adesso si può usare su qualsiasi tipo di dispositivo, grazie al sito web o alle app dedicate per smartphone, tablet e smart TV. Permette di guardare o ascoltare tutti i programmi che passano sulle reti televisive e radiofoniche della Rai, sia in diretta che on demand. E non finisce qui. Sulla piattaforma ci sono contenuti aggiuntivi per il web, mai trasmessi in TV, più un ampio catalogo di film e serie TV di altissima qualità, per i quali la Rai detiene i diritti di trasmissione. Un ottimo portale d'ingresso per godersi al meglio tanti contenuti diversi, con due assi nella manica molto importanti: gli eventi in diretta e i contenuti in esclusiva.

Perfetto per gli Eventi

La Rai produce alcuni programmi molto seguiti dagli italiani e possiede i diritti di trasmissione di alcune delle più importanti manifestazioni televisive e sportive del pianeta. Ovviamente tutte le trasmissioni vengono trasmesse in streaming anche su RaiPlay, che per questo è la miglior piattaforma web per gli eventi in diretta.

Tutti i canali in diretta su RaiPlay

Parliamo di eventi grossi, tra i più grossi che ci siano in TV: Sanremo, Eurovision Song Contest, partite di calcio della Nazionale Italiana, Giro d'Italia e Tour de France, più tanto altro ancora. Se volete guardare in diretta o recuperare successivamente on demand questi e altri eventi importanti, anche in versione integrale, non c'è niente di meglio che RaiPlay. Anche perché il player della piattaforma è ormai diventato ottimo. Non raggiunge l'intuitività e la funzionalità del player di YouTube – che per me rimane ancora imbattibile – ma è comunque fatto molto bene, facile da usare e molto stabile. Supporta la memorizzazione del contenuto, quindi durante le dirette già iniziate potete andare indietro nel tempo, se vi siete persi qualcosa.

La pagina del Giro d'Italia, grande esclusiva Rai, sulla quale è possibile guardare il giro in diretta, ma anche rivedere tutte le tappe, gustarsi solo le sintesi e trovare altri contenuti correlati

Inoltre, al di là della diretta in sé, nelle sezioni dedicate agli eventi ci sono tanti contenuti aggiuntivi e spesso esclusivi, raccolti in apposite playlist. Ad esempio, per Sanremo trovate tutte le puntate integrali, ma anche le singole clip di ogni esibizione, le interviste ai cantanti, i contenuti d'opinione e altro ancora.

Tanti contenuti esclusivi

Li ho già citati sin troppo, quindi è il momento di parlarne più estesamente: i contenuti esclusivi di RaiPlay sono fondamentali per la piattaforma. Per certi versi, sono perle nascoste che meriterebbero maggior attenzione di quella che hanno avuto sinora. Ci sono contenuti di diverso tipo, sia per quanto riguarda le trasmissioni in diretta che per i prodotti on demand.

Una carrellata di contenuti originali di RaiPlay, tutti visibili in esclusiva sulla piattaforma

Ho già parlato, ad esempio, dei contenuti aggiuntivi legati ad alcuni specifici programmi Rai, con dietro le quinte e altri video esclusivi che si possono vedere solo sulla piattaforma web. Molto importanti i programmi creati apposta per la piattaforma: uno dei primi e più noti fu lo show di Fiorello "Viva RaiPlay!", ma nel corso degli anni sono arrivate altre web series e produzioni originali innovative, visibili appunto solo su RaiPlay. Ci sono poi dirette speciali, che vengono attivate ad esempio quando ci sono eventi esclusivi da trasmettere ma gli altri canali in diretta sono già occupati. Succede, ad esempio, con alcuni eventi sportivi "minori" – senza offesa per nessuno, anzi io sono tra il pubblico che se li gode – come partire di basket, volley, sport acquatici e atletica. Per quasi tutti questi eventi, RaiPlay è l'unica piattaforma che li trasmette in diretta in Italia.

I film che potete vedere gratuitamente su RaiPlay, tra i quali si notano grandi nomi

Molto ricco l'archivio di film e serie TV visibili sul servizio: spulciando bene si trovano contenuti molto validi e anche qualche capolavoro del passato. Se volete qualche consiglio, ecco 10 serie TV e 10 ottimi film da recuperare su RaiPlay. Infine, non sottovalutate la sezione audio, quella denominata RaiPlay Sound. Qui trovate le dirette dei canali radiofonici della Rai, ma anche e soprattutto una buona quantità di podcast esclusivi e audiolibri.

Una valida alternativa

Forse conoscevate già tutte le capacità di RaiPlay o forse vi ho aperto gli occhi su alcune funzionalità nascoste. In ogni caso, penso che per una volta possiamo essere felici che esista un servizio del genere in Italia, una piattaforma digitale che è gratuita – al netto della pubblicità – e che funziona bene. Sia chiaro, non è un servizio perfetto, ci sono ancora difetti e funzioni da migliorare, ma per come è messo il sistema multimediale italiano siamo su livelli più che accettabili. Se volete fare un confronto, date un'occhiata alla sezione gratuita di Mediaset Infinity o al servizio di dirette di La7 e vi renderete conto di cosa intendo.

La sezione "Teche Rai" è piena di programmi leggendari e raccolte di vecchie glorie

RaiPlay può essere una valida alternativa a Netflix, Prime Video, Disney+ e compagnia. Probabilmente non è molto cool dirlo, ma di contenuti ce ne sono a valanga e possono soddisfare il gusto di giovani e meno giovani – sì, RaiPlay è anche a portata di anziano, non temete. Se vi va, qualche volta provate a cercare sul catalogo del servizio Rai e fatevi ispirare da qualche film o programma che su altre piattaforme non trovate. Non vi dico di farvi una maratona dei programmi di Alberto Angela o di Lundini – so di cosa parlo – ma di sicuro qualcosa per voi uscirà fuori.