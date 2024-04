La serie di Fallout ha avuto ascolti impressionanti per due ottime ragioni

Secondo una stima non ufficiale, la serie Fallout di Prime Video ha avuto 5 milioni di spettatori nella sola prima settimana, con un totale di 2,5 miliardi di minuti di visualizzazione. Nel caso non vi sembrassero tali, sono numeri piuttosto impressionanti, tanto che il rinnovo per la seconda stagione è arrivato scontato come la pioggia nel week end. Ma perché così tanto successo per un franchise che ormai non produce nuovi titoli da anni, e che per quanto amato non era esattamente sulla cresta dell'onda prima del lancio della serie? A parer nostro ci sono due ragioni principali, che potrebbero facilmente essere mantenute anche nella seconda stagione.

La trama di Fallout

Al contrario di altri adattamenti dal mondo dei videogiochi, la serie di Fallout ha una storia completamente originale. È chiaro che possano esserci dei rimandi ad alcuni aspetti, ma nessuno dei giochi di Fallout presenta gli stessi personaggi e le stesse situazioni. La scelta di una storia ispirata a Fallout, ma del tutto nuova, è particolarmente vincente per due ragioni. Da una parte non ci sono pregiudizi né condizionamenti di sorta. Chi abbia giocato ogni titolo della serie Fallout, e chi non ne abbia ma nemmeno visto uno da lontano, sono esattamente sullo stesso piano. Inoltre, non c'è bisogno di alcuna conoscenza pregressa per godere a pieno della trama. Certo, chi conosca a grandi linee il mondo di Fallout saprà già alcuni aspetti di fondo, ma questi vengono poi tutti spiegati in modo piuttosto esaustivo nel corso delle varie puntate, rendendoli ancora più godibili perché svelati poco a poco. E per chi volesse approfondire ulteriormente, la pagina Prime Video dello show spiega anche vari aspetti che potrebbero essere sfuggiti ai più: dai tappi alla Nuka-Cola, dagli Stimpak ai RadAway. Certo, qua e là c'è magari qualche forzatura tipica da serie TV, come il fatto che in un ambiente sterminato i personaggi ruotino tutti sempre attorno agli stessi luoghi, ma sono cose che si perdonano perché comunque il cast è all'altezza, e la trama non è priva di colpi di scena, non sempre prevedibili. Se tutto questo fosse già stato visto in un videogioco, non avrebbe avuto lo stesso impatto sul pubblico, soprattutto tra gli appassionati, che molto facilmente sono quelli che poi hanno fatto da cassa di risonanza per gli altri.

L'ambientazione di Fallout