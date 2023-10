La risposta a queste e altre domande arriverà a breve, ma potrebbe non piacere a nessuno, o potrebbe anche non esserci. Del resto l'unica cosa che regna sicura al momento è la frammentazione dell'offerta , un po' come nell'immagine di copertina, realizzata tramite Leonardo.ai .

I servizi di streaming , prima di tutto video ma non solo , sono a un giro di boa, e con loro purtroppo ci siamo anche noi utenti, che presto o tardi dovremo fare i conti (letteralmente) con le loro offerte , le nostre abitudini , e il nostro portafogli . Quanti di voi hanno più di un servizio di streaming audio o video attivo? Li usate davvero tutti? Non è che stanno diventando troppo cari?

L'idillio

Era nata insomma l'era del binge-watching , in cui gli appassionati di tutto il mondo hanno potuto (ri)vedere i contenuti da loro più amati quante volte volevano, quando volevano, dove volevano. È stato proprio un diverso paradigma di fruizione del contenuto, totalmente inedito fino ad allora, e per questo tanto di successo.

Film e serie TV esistono "da sempre", soltanto che inizialmente li assumevamo in piccole dosi . Che fosse il cinema o la normale programmazione delle emittenti televisive, ogni nuovo contenuto aveva i suoi orari, dettati solo in minima parte dagli utenti, che al massimo compravano CD , DVD o Blu-ray di quello che piaceva loro di più.

Le produzioni originali

E col tempo sono arrivati anche contenuti di grande impatto. Sto pensando a Stranger Things , La regina degli Scacchi , The Crown, Orange is the New Black , Good Omens , The Boys , e tanti altre che non cito solo per risparmiare il tempo (e lo spazio) che ci vorrebbero a farlo. Certo, a fianco di ogni titolo di successo ci sono stati anche altrettanti contenuti piuttosto discutibili, e lì forse c'è stato il primo campanello di allarme.

Inizialmente i servizi di streaming "campavano di rendita" con quello che era venuto prima di loro. Film e serie famosi venivano regolarmente aggiunti al catalogo, così gli utenti potevano nuovamente tuffarsi nell'isola di Lost o ripercorrere le fantastiche avventure di Marty McFly a spasso nel tempo. A un certo punto però c'era bisogno di qualcosa di nuovo, qualcosa che distinguesse un determinato servizio di streaming dagli altri. Del resto lo abbiamo già visto in tanti ambiti: sto parlando delle esclusive , delle produzioni originali, di quei contenuti che trovi solo lì, e che pertanto dovrebbero fare da traino per portare nuovi utenti su quella determinata piattaforma.

Giganti dai piedi d'argilla

Quest'anno in particolare sono arrivate numerose "tegole" da parte di vari servizi di streaming, ma non si può certo dire che siano giunte inaspettate. Già nel corso degli anni Netflix (e non solo) ha rincarato più volte il costo del suo abbonamento, ma poi in tempi recenti è arrivata anche la lotta alla condivisione dell'account, uno dei fattori che, inizialmente, hanno decretato il successo della piattaforma, e che ora viene invece osteggiata da tutti.

Da Disney+ a DAZN (sì, perché c'è anche lo streaming sportivo in effetti, che finora non avevo citato esplicitamente) tutti odiano il fatto che un utente possa passare il suo account ad altri utenti non paganti, e il motivo è fin troppo chiaro.

Ma non basta. Di recente è infatti arrivata anche la pubblicità, pubblicità in servizi che sono già a pagamento, che per essere rimossa richiede semplicemente di pagare ancora di più.

È così che il piano base senza pubblicità di Netflix è scomparso, a vantaggio di quello che invece la prevede, e che Prime Video ha promesso di introdurre stacchi pubblicitari dal 2024, che possono essere rimossi con la modica aggiunta di 2,99$ al mese. E intanto già si parla di un prossimo rincaro di Netflix, nonostante il blocco alla condivisione dell'account sembra sia stato un successo. E probabilmente molti utenti si staranno chiedendo: ma mi servono davvero tutti questi servizi di streaming?

Sì perché nel corso del tempo è stato facile abbonarsi anche a più di uno di essi, vuoi per l'iniziale prezzo conveniente, vuoi per la foga di vedere cose non disponibili altrove.

Il problema è che col passare del tempo tutti rincarano, i contenuti "storici" non hanno più l'hype di un tempo, e quelli nuovi sono sempre più frammentati tra i diversi servizi, e non sempre giustificano mantenere attivi multipli abbonamenti.

Questo è evidente anche da alcune mosse di Netflix, che per fidelizzare l'utente da una parte sta cercando di lanciarsi anche nel mondo dei videogiochi, e dall'altra sembra stia pensando addirittura a dei negozi fisici. Più che delle strategie però, questi sembrano dei tentativi, e come tali non è detto che abbiano futuro.

È chiaro infatti che sia il modello di business stesso a non essere più sostenibile sul lungo periodo. L'esempio di Netflix è lampante, ma non è certo il solo, perché poi gli altri seguono spesso a ruota. Del resto la crescita di servizi di questo tipo non può continuare in eterno, mentre i loro investimenti per produrre nuovi contenuti devono come minimo essere costanti nel tempo.

Non è però nemmeno credibile che gli utenti continuino a pagare sempre di più, a tutti i servizi, soprattutto per a quelli che hanno già "spremuto" in passato.

È vero che da un lato lo streaming ha in parte sostituito la TV tradizionale, perché ovviamente per l'utente è più comodo decidere cosa guardare e quando farlo, senza stare dietro a un palinsesto, ma anche il prezzo della comodità ha un suo limite, soprattutto perché delle alternative gratuite comunque ancora esistono, fosse anche la TV commerciale. Sembra insomma un classico gioco in cui tutti perdono qualcosa, ma il mal comune non sempre è un mezzo gaudio, no?