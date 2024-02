Abbiamo giocato DOOM su un... tagliaerba da 4.000€

Ma perché DOOM su un tagliaerba?

Ebbene sì: a partire da aprile 2024, i possessori della gamma di robot Husqvarna Automower NERA (i cui prezzi si aggirano intorno ai 4.000€) potranno scaricare un aggiornamento gratuito che consentirà di giocare alla versione shareware di DOOM del 1993, appunto, sul proprio tagliaerba. Tuttavia, l'update dovrà essere richiesto entro settembre 2024.

Noi siamo stati allo stand di Husqvarna al MWC 2024 per provarlo con mano ed il risultato si è dimostrato ancora più pazzo di quello che immaginavamo: questo perché Björn Mannefred, il Robotics Software Engineer di Husqvarna, ci ha accolti col sorriso stampato sul volto per farci provare non solo una piccola porzione di campagna di DOOM, ma addirittura una partita in multigiocatore giocata su due tagliaerbe differenti collegati tra loro.