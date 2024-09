AYANEO RETRO powerbank, una lettera d'amore al Super Nintendo da portare sempre con voi

AYANEO, brand specializzato in dispositivi per il gaming, fra cui spiccano console portatili, mini PC e retro console, aveva svelato a maggio un accessorio davvero simpatico. Oggi ve lo mostriamo dal vivo. Si chiama AYANEO RETRO POWER BANK e, come suggerisce il nome, è un powerbank caratterizzato da linee retro.

Unboxing

Vediamo quella che sarà la confezione di vendita del particolare powerbank firmato AYANEO e cosa conterrà al suo interno. Oltre al powerbank troviamo un cavo USB-C / USB-C da usare sia per la ricarica del powerbank che dei dispositivi a cui lo collegherete e un manuale con le specifiche e le istruzioni per usare il display.

Il powerbank Super Nintendo

Nintendo non viene nominata da nessuna parte, ma è palese che le forme dell'AYANEO RETRO POWER BANK siano ispirate alle linee del mitico SNES. Si tratta di un omaggio, sia chiaro, e considerato che Nintendo non produce oggetti del genere, se volete avere sempre con voi un piccolo SNES che ricarichi smartphone, auricolari e altri dispositivi potreste essere nel posto giusto.

Le dimensioni sono sufficientemente compatte: si parla di uno scatolotto di 98 x 81 x 24,4 mm del peso di 238 grammi. Al suo interno troviamo una batteria al litio da 12.000 mAh. Giusto per fare un confronto con un prodotto che abbiamo provato di recente, un powerbank equivalente di casa UGREEN pesa 309 grammi ed è 115 x 45,5 x 46 mm. Il volume occupato insomma è inferiore, così come il peso complessivo.

Sul bordo frontale, quella che nello SNES ospiterebbe i connettori dei controller, troviamo due porte USB-C. La prima è sia per input che per output, la seconda invece solo output. L'uscita massima è pari a 45.6W, e vale per entrambe le porte. Se le usate contemporaneamente ogni porta eroga massimo 15W per un totale di 30W. Ecco i protocolli di ricarica rapida supportati: QC 2.0, QC 3.0, PD 3.0, AFC, FCP e SCP.

Sopra invece troviamo un piccolo schermo OLED in bianco e nero da 0,91" (32 x 128 pixel). Oltre a donare un ulteriore tocco "nerd" al tutto, vi mostra diverse informazioni. Di base trovate la percentuale residua di autonomia. Se collegate il powerbank a un dispositivo, vedrete anche quanti watt sta erogando e da quale porta. L'interfaccia rimane singola o si sdoppia a seconda di quanti dispositivi ci collegate. Usando lo slider fisico che trovate in basso a sinistra ottenete anche informazioni alternative, come output specificati in V e in A e le temperature della batteria e del chip dedicato presenti all'interno del powerbank.

Il cavo in dotazione è pensato per supportare i watt massimi erogabili, ma c'è, almeno per quanto riguarda gli smartphone, il classico problema dei protocolli di ricarica. Nel panorama dei dispositivi mobili ce ne sono decisamente troppi, e con quelli che abbiamo provato spesso il powerbank di AYANEO si ferma sui 15/20W. Discorso completamente diverso collegandolo al nostro Framework Laptop 16, dove il RETRO POWER BANK ha iniziato a erogare fra i 40 e i 45W come da specifiche.

È pur vero che AYANEO lo propone più come powerbank da battaglia per ricaricare le console portatili, visto che proprio questo genere di dispositivi compongono il core business dell'azienda. E ha senso, visto che il dispositivo in questione vanta una batteria con un discreto numero di mAh, una buona velocità di ricarica e dimensioni non esagerate.

Prezzo e acquisto

AYANEO RETRO POWER BANK non lo si compra tanto per le specifiche tecniche o le performance. Powerbank con capacità e dimensioni simili si trovano facilmente anche su Amazon, incluso quello di cui parlavamo poco fa. Lo si compra più che altro per il look retro ispirato a una leggenda delle console domestiche, per avere per le mani un dispositivo originale che non tutti possono dire di avere, e di conseguenza si deve essere disposti a spendere un po' di più. Al momento lo si trova solo sullo shop di AYANEO a 39,99$, a cui però dovete aggiungerci circa 20 dollari di spedizione. Le tasse sono già coperte da AYANEO. Al cambio attuale si parla di circa 55 euro.

AYANEO RETRO POWER BANK - Altre foto dal vivo

Il sample per questo articolo è stato fornito da AYANEO, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

