Non siamo pronti per i realistici e inquietanti chatbot di Facebook

Gli sticker creati da IA hanno già generato un po' di ilarità (e preoccupazione) in rete per l' assenza di filtri sui contenuti (avete mai visto un adesivo del Papa con un kalashnikov? Topolino che spunta da un WC? E che dire di Karl Marx in reggiseno?), ma da qualche giorno i riflettori sono puntati sui nuovi chatbot conversazionali basati su AI, che si presentano su Instagram e Facebook come fossero dei content creator a cui chiedere suggerimento .

A fine settembre, Meta (la società dietro Facebook, Instagram e WhatsApp) ha annunciato in pompa magna un serie di nuovi strumenti basati su intelligenza artificiale generativa . Questo tipo di intelligenza artificiale, che abbiamo imparato a conoscere con strumenti come ChatGPT e Midourney, diventerà un punto focale per Zuckerberg e soci, che hanno comunicato le prime applicazioni già disponibili (adesivi generati da IA, modifica delle immagini basata su IA e chatbot conversazionali basati su IA) e anticipato che, nei prossimi mesi, anche aziende e creator avranno la possibilità di sfruttare l'intelligenza artificiale generativa per migliorare la propria presenza sui social network di Meta.

Snoop Dogg fa il Dungeon Master, Kendall Jenner fa la ride-or-die sister

Specifichiamo che i volti dei personaggi famosi non necessariamente corrispondono al personaggio virtuale che interpretano: in alcuni casi è così, come ad esempio per la YouTuber LaurDIY che dà le fattezze a Dylan, l'avatar esperta di DoItYourself, in altri le associazioni sono arbitrarie, come ad esempio Snoop Dogg che fa Dungeon Master, per aiutare gli utenti con giochi di ruolo come Dungeons and Dragons. Se siete curiosi, li trovate tutti su questa pagina.

In tutti i casi, i profili di questi chatbot vengono gestiti da Meta come se si trattasse di veri creator: ci sono i reel (come quello che vedete qui sopra) e le foto, che vengono generate da intelligenza artificiale (come segnalato dall'apposito bollino in basso a sinistra). L'idea, insomma, è quella di creare un'immagine di verosimiglianza, anche con post che appaiono molto umani.