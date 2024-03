Le super novità Ecovacs: la miglior alternativa a Folletto, il robot lavavetri e i nuovi tagliaerba automatici

In collaborazione con Ecovacs

Ecovacs ha un bel po' di novità in arrivo nel 2024, tutte legate alla pulizia e alla manutenzione di casa. Non pensiate però che si tratti solo di robot aspirapolvere: ci sono novità legate anche ai dispositivi combo (robot + scopa elettrica), a quelli automatici per pulire i vetri delle finestre e anche nuovi modelli di robot tagliaerba, che vi faranno risparmiare tanto tempo da investire nei vostri passatempi preferiti. Ecco quindi le migliori novità del celebre brand in arrivo in Italia già dai prossimi giorni!

Ecovacs Deebot X2 Combo

Conoscerete forse Deebot X2 Omni, uno dei robot aspirapolvere di punta dell'azienda. Come migliorare un prodotto già di suo ottimo? Rendendolo ancora più poliedrico! Di fatto la versione COMBO aggiunge alla stazione di svuotamento uno slot in grado di ospitare una scopa elettrica dedicata. Perché scegliere fra robot aspirapolvere e scopa elettrica quando si possono avere entrambi? Anche Folletto ci ha provato con i suoi ultimi prodotti, ma qui si passa a un livello successivo. Il robot aspirapolvere incluso nel prodotto vanta una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, e come se non bastasse ha anche i mop posteriori per lavare il pavimento e aspirare via il tutto. La forma quadrata frontale gli permette di raggiungere al meglio angoli e punti più difficili del solito da lavare. La base di svuotamento permette di svuotare sia il serbatoio della polvere che quello dell'acqua sporca, e c'è anche la possibilità di collegarla all'impianto idrico di casa per far sì che riempimento e svuotamento siano completamente automatici!

Grazie alla IA e ai sensori integrati, il robot di Ecovacs è capace di mappare l'ambiente, pianificando il percorso più efficiente evitando al contempo ostacoli e zone che potete "bloccare" dall'app. Inoltre potete dormire sonni tranquilli a riguardo dell'autonomia, visto che con una sola carica aspira e lava il pavimento di tutta la casa senza bisogno di tornare alla base. E se avete bisogno di una pulizia rapida, o magari avete bisogno di spolverare in punti alti o pulire divani, letti e tappeti, sfoderate la scopa elettrica inclusa nella stazione, applicate il giusto accessorio, e siete pronti per pulire ovunque, manualmente o automaticamente! Si tratta fra l'altro di una scopa elettrica leggerissima, dotata di spazzola anti-groviglio con testina LED, di tanti altri accessori e di una potenza di aspirazione degna di modelli top di gamma. Pensate che il corpo motore pesa solo 1,2 kg, un record per dispositivi dotati delle sue caratteristiche. Ecovacs Deebot X2 COMBO arriva in Italia il 10 aprile prossimo, ma il 20 marzo aprono ufficialmente le prevendite sul sito ufficiale del brand. All'uscita lo troverete anche su Amazon e nelle principali catene di elettronica, quali Unieuro, MediaWorld ed Euronics.

Ecovacs WINBOT W2 OMNI

Avete mai desiderato un dispositivo che si occupasse in perfetta autonomia della pulizia dei vetri di casa? WINBOT W2 OMNI è il primo modello di lavavetri automatico Ecovacs dotato di una stazione base portatile. Ma procediamo per gradi. WINBOT W2 OMNI è un robot pensato per arrampicarsi sui vetri delle finestre di casa: lo spruzzatore automatico a 3 ugelli spruzza acqua e detergente sulla superficie; con i panni sottostanti lava il vetro con precisione; e con un aspirapolvere centrale da 2.800 Pa di potenza porta via lo sporco e l'acqua residua. La sua forma quadrata è pensata per raggiungere anche gli angoli dei vetri, e i suoi sensori sono calibrati per riconoscere macchie o imperfezioni, in modo da pulirle al meglio durante la sessione impostata dall'utente.

La stazione portatile vi permette di trasportarlo con facilità da una stanza all'altra, e sempre dalla stazione potete attivare le funzioni di riavvolgimento del cavo, accensione/spegnimento e selezione della modalità di pulizia (rapida o profonda). Pensate che a serbatoio pieno riesce a pulire oltre 30 metri quadri di vetri! E in caso di interruzioni impreviste di corrente potete dormire sonni tranquilli: il sistema di guida antisciovolo implementato da Ecovacs fa sì che il robot aderisca perfettamente alla superficie, senza potersi staccare neanche in caso di mancanza di corrente.

E nel caso non foste interessati alla stazione di pulizia, potete acquistare WINBOT W2 nella sua versione base, risparmiando qualcosa ma avendo a disposizione le stesse ottime specifiche tecniche. WINBOT W2 OMNI e W2 senza stazione saranno disponibili dal 6 marzo su Amazon italia e sullo store di ECOVACS. Il modello OMNI, ovvero quello dotato di stazione, sarà disponibile anche da Unieuro e MediaWorld.

Ecovacs GOAT 2024

E poi ci sono loro, GOAT G1-800 e GOAT G1-2000, i nuovi robot tagliaerba senza filo di casa Ecovacs. Si tratta di veri e propri robot automatizzati, che effettuano una scansione del vostro giardino per capire qual è il perimetro oltre cui non andare. Una volta scansionato il giardino, il robot si occupa di tenere a bada l'erba tagliando e, soprattutto, aspirando i residui per portarli alla base. La funzione AIVI 3D, usabile dal GOAT grazie a una torretta di telecamere superiori, gli permette di evitare ogni genere di ostacolo durante la sessione di taglio dell'erba. La parte smart si occupa anche di generare un percorso di taglio che non solo sprechi quanto meno energia possibile, ma anche che abbia un senso per quanto riguarda l'orientamento dell'erba. E la torretta di telecamere a cui facevamo cenno prima non si occupa solo di evitare gli ostacoli: potete connettervi in remoto al robot e controllare il vostro giardino quando non ci siete, il tutto grazie all'app di Ecovacs. Pensate che potete anche impostarlo come sentinella: potete aggiungere fino a 10 aree da sorvegliare tramite l'app Ecovacs, e con le telecamere quadrangolare e quella panoramica integrate potete stare certi che non gli sfuggirà nulla.

GOAT G1-800 è pensato per tagliare fino a 800 metri quadri di giardino (da qui il nome), e di regolare il taglio dell'eerba da 30 a 60 mm. Per chi si vuole spingere oltre c'è GOAT G1-2000, un robot che raggiunge fino a 2.000 metri quadri di giardino, grazie anche a una batteria ampia più del doppio. Ma non è solo questo il vantaggio: GOAT G1-2000 ha ruote ancora più performanti pensate per il fuoristrada, e incluso nell'acquisto c'è quello che Ecovacs stessa definisce Garage Premium, una tettoia speciale che ospita la base di ricarica e svuotamento, proteggendo sia la stazione che il robot dalle intemperie.

Entrambi i robot sono disponibili in Italia dal 6 marzo su Amazon e sullo store ECOVACS ufficiale.