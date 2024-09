Epomaker ha lanciato il Cypher 21. Questa volta, però, non si tratta di un nuovo esponente tra le tastiere meccaniche, prodotti per i quali l'azienda è conosciuta e amata, ma di un tastierino numerico modulare e hotswappable senz'altro molto curioso, dotato di alcune funzionalità che di sicuro vi faranno quantomeno sorridere.

Com’è fatto Cypher 21

L'Epomaker Cypher 21 è un numpad wireless compatto e versatile, progettato con 18 tasti e un pomello rotante multifunzione. Il suo design è altamente personalizzabile grazie alla PCB hotswappable, compatibile con switch a 3 o 5 pin, permettendo agli utenti di cambiare facilmente gli switch senza saldature, proprio come nelle tastiere del produttore. La sua costruzione utilizza materiali di alta qualità per migliorare l'esperienza di digitazione, tra cui strati di schiuma per attutire il rumore, un film plastico per rendere la digitazione più fluida, e un pad in silicone per evitare vibrazioni e mantenere il numpad stabile sulla scrivania. In più, i keycaps, realizzati con un processo di stampa avanzato, promettono di essere duraturi e resistenti all'usura. Parlavamo di compattezza: le dimensioni sono di 10 x 14,5 x 4,3 cm, in un peso di circa 300 grammi: ovviamente la leggerezza è data anche dalla custodia, che è in plastica: trattiene un po' le impronte, ma almeno tra i tasti è possibile scorgere una lieve retroilluminazione bianca, a testimonianza del fatto che Epomaker ha curato il prodotti anche nei particolari.

A cosa serve Cypher 21

Oltre a fare da numpad tradizionale, il Cypher 21 può trasformarsi in una calcolatrice autonoma grazie alla funzione di switch rapido: basta tenere premuto il tasto "AC" per 5 secondi per attivare la modalità di calcolo, con tanto di schermo che mostra i dati inseriti e di cicalino ad ogni tasto premuto, eventualmente disattivabile. È senza dubbio un dispositivo interessante per chi lavora con numeri, ma va detto che la sua funzione di calcolatrice rimane piuttosto basilare. Sebbene la possibilità di passare facilmente dalla modalità numpad a quella calcolatrice autonoma con un semplice tasto sia un'idea originale, questa funzione è limitata a operazioni semplici. Il tutto è arricchito da un comodo controllo del volume, reso possibile dal pomello rotante integrato, che non solo regola il volume del dispositivo collegato, ma funge anche da interruttore per la retroilluminazione a LED bianco, offrendo una personalizzazione estetica e funzionale. Insomma, Cypher 21 non può sostituire una calcolatrice scientifica o avanzata, ed è più indicato per chi ha bisogno di un numpad a sé stante, con collegamento USB-C (1.000 Hz di pooling rate) o via Bluetooth (125 Hz), godendo dell'ottimo feeling di cui già si fregiano le tastiere meccaniche di Epomaker. Il prezzo è di circa 43,90€ in esclusiva sul sito ufficiale del produttore, spedizione inclusa per l'Italia: se preferite qualcosa da Amazon, puntate all'Epomaker EK21, sempre che vi accontentiate della sola funzione del tasterino numerico.

Il sample per questo articolo è stato fornito da Epomaker, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

