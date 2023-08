Una cosa bella della fantascienza del secolo scorso è che molte cose che allora ci sembravano pura fantasia si sono ormai tradotte in realtà, senza magari che neanche ce ne accorgessimo. Prendete il traduttore universale di Star Trek, uno strumento in grado di tradurre in tempo reale qualsiasi linguaggio , in modo biunivoco. Google Traduttore! - direte voi. E allora a che serve uno dispositivo come il Fluentalk T1 Mini ?

Expectations vs Reality

Un paio di mesi fa mi hanno proposto di provare questo traduttore istantaneo, e dato che stavo per partire per un po' di vacanze all'estero mi sono detto: perché no! Almeno non sarò obbligato a portarmi sempre dietro il telefono.

E in effetti di affinità con uno smartphone ce ne sono parecchie, perché di fatto è quasi come se lo fosse. Il sistema in fondo è basato su Android, c'è una fotocamera per tradurre il testo fotografato (non in tempo reale, dovete prima scattare), c'è la modalità conversazione, e c'è la possibilità di scaricare lingue offline.

Eppure, nonostante la promessa di una velocità di traduzione di soli 0,5 secondi non ho affatto provato quel "brivido futuristico" che avrei pensato. Questo è dovuto in parte ad alcuni limiti del Fluentalk, che vedremo a breve, e in parte al fatto che il futuro alla Star Trek che sognavo già c'era.

Facciamo appunto il paragone con Google Traduttore, che è la più famosa (ma non certo l'unica) app di questo genere. Il servizio di Google traduce dall'italiano a più di 100 altre lingue e viceversa, molte delle quali scaricabili offline. Fluentalk supporta 36 lingue e 88 accenti, ma ci sono solo 13 coppie di lingue disponibili offline (e tra queste non c'è l'italiano).

Google Traduttore traduce immagini in tempo reale, con riconoscimento automatico della lingua. Fluentalk traduce foto (non in tempo reale) in 39 lingue (trovate l'elenco completo sul sito ufficiale, è inutile stare qui a ripeterlo).